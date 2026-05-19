VITBIO lance la technologie d'entraînement OmniGmot Golfer à l'occasion du championnat de Catalogne du DP World Tour

Le système OmniGmot Golfer, mis au point par l'entreprise de technologie sportive de rupture VITBIO, regroupe plusieurs niveaux d'analyse des performances de golf au sein d'une plateforme centralisée. Il inaugure une approche fondamentalement différente de l'entraînement, qui se concentre sur les mouvements du corps au lieu de se limiter aux données relatives à la balle ou au club.

Présentée dans un environnement d'élite à l'un des tournois les plus importants d'Espagne, la technologie a attiré l'attention des joueurs, des entraîneurs et des professionnels du golf. La présentation a réuni d'éminentes personnalités de l'écosystème sportif espagnol, parmi lesquelles Juan Guerrero-Burgos, récemment nommé président de la Fédération royale espagnole de golf, Joan Soteras Vigo, vice-président de la Fédération royale espagnole de football, ou encore Ander Martínez, président de l'Association espagnole des golfeurs professionnels, ainsi que des représentants des milieux du golf, du sport et des affaires. L'événement a en outre été couvert par les principaux médias sportifs espagnols, notamment MARCA, AS et d'autres grandes publications sportives.

Au cœur d'OmniGmot Golfer se trouvent des capteurs de chaussures sophistiqués et une intelligence artificielle capable d'analyser en temps réel la mécanique du swing, l'équilibre et la répartition des forces. À l'aide d'un smartphone, les joueurs et les entraîneurs peuvent accéder à une analyse biomécanique complète de chaque swing, dans des contextes d'entraînement ou directement sur le terrain.

En mesurant des variables clés telles que la posture, la pression, l'enchaînement ou la force au sol, OmniGmot Golfer fournit un profil de mouvement détaillé du golfeur, qui facilite la détection d'inefficacités souvent invisibles à l'œil nu.

Un nombre croissant de golfeurs professionnels et d'entraîneurs intègrent déjà OmniGmot Golfer dans leur programme d'entraînement quotidien afin d'affiner la technique, d'améliorer la régularité et de mieux mesurer la progression des performances. Son adoption par les principales fédérations internationales de golf valide ce système comme un outil de confiance pour l'entraînement moderne de haute performance.

« La technique a toujours été très décisive pour le golf, mais jusqu'à présent, la compréhension du rôle du corps derrière le swing était limitée », a déclaré Edward Chou, directeur général de VITBIO pour la région EMEA. « Cette technologie donne instantanément ces informations aux joueurs et aux entraîneurs, pour qu'ils les traduisent ensuite en améliorations réelles des performances. »

Récompensé par le prix ISPO 2025, OmniGmot Golfer illustre le rôle croissant de l'intelligence artificielle, de la technologie portable et des informations basées sur les données dans l'accomplissement des performances sportives qui marqueront l'avenir.

À propos de VITBIO

VITBIO est une entreprise de technologie sportive de rupture axée sur les dispositifs portables intégrant l'intelligence artificielle des objets, l'intelligence artificielle et l'intelligence biomécanique au bénéfice des performances sportives et de la santé.

L'entreprise, qui conçoit sa technologie en interne, fournit aux athlètes, aux entraîneurs, aux clubs et aux organisations de haut niveau des données en temps réel très précises sur les mouvements des sportifs, dans le but de rendre la biomécanique avancée accessible et exploitable à tous les niveaux de pratique.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2981138/OMNIGMOT_GOLF_V3.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981144/dBio_Luxembourg_edit.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981143/VITBIO_presents_OmniGmot_Golfer_to_players__coaches__media__and_sports_industry_representatives_duri.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981142/The_VIP_suite_at_the_Estrella_Damm_Catalunya_Championship_at_Real_Club_de_Golf_El_Prat_in_Barcelona.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981141/The_OmniGmot_Golfer_app_interface_displays_real_time_swing_analysis_on_a_smartphone__showing_body_mo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981140/A_golfer_demonstrates_the_OmniGmot_Golfer_system_during_the_Estrella_Damm_Catalunya_Championship__pa.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981139/VITBIO_presents_OmniGmot_Golfer_to_players__coaches__media__and_sports_industry_representatives_duri.jpg