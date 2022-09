Viva Wallet, un acteur majeur européen de monnaie électronique, rejoint l’écosystème CB

Viva Wallet, la première institution de monnaie électronique européenne, permet à sa communauté de commerçants français d'accepter les paiements CB avec les 74 millions de cartes et mobiles CB et d'avoir ainsi une approche locale.

ATHENS, Greece, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- La relation avec les moyens de paiement locaux a été la pierre angulaire de l'expansion et du développement de Viva Wallet sur chacun des 24 marchés européens où l'institution de monnaie électronique, dont le siège est à Athènes, est présente. Dans le cadre de cette stratégie, CB le système de paiement et de retrait par carte et mobile leader sur le marché français, s'ajoute désormais à la vaste gamme de modes de paiement disponibles sur Viva Wallet - plus de 30 actuellement. Cette nouveauté offre ainsi une plus grande flexibilité au profit des milliers de commerçants français de leur réseau et de près de 74 millions de porteurs de cartes CB. Les paiements CB seront prochainement acceptés dans tous les points de vente physiques équipés de l'application innovante Viva Wallet POS Tap-on-Phone, et seront bientôt déployés dans les points d'acceptation digitaux.

Avec plus de 20 ans consacrés à la recherche et au développement de technologies de pointe, Viva Wallet a répondu à la fragmentation du paysage européen des paiements avec un portefeuille en croissance constante de services innovants, tout en se connectant à tous les moyens de paiement locaux pour mieux favoriser l'adaptation et la flexibilité locales. Aujourd'hui, Viva Wallet est l'institution de paiement ayant la plus grande présence en Europe. Le partenariat avec tous les principaux systèmes de cartes internationaux et locaux a défini une approche véritablement unificatrice, mais localisée, de l'institution de monnaie électronique. Avec 13,2 milliards de paiements réalisés en 2021, les paiements CB représentent plus de 65% de la consommation courante des ménages en France.

« Nous sommes convaincus que notre partenariat avec CB apportera une véritable valeur ajoutée à nos commerçants français. L'objectif est de leur permettre de bénéficier de la sécurité et de la qualité de service du paiement CB utilisé par 74 millions de cartes et mobiles CB. Chez Viva Wallet nous souhaitons offrir des services de paiement du début à la fin localisés et personnalisés. Mais aussi des services bancaires intégrés aux commerçants qui font confiance à notre savoir-faire et à nos propres technologies de pointe. L'objectif étant d'augmenter les profits et la part de marché, tout en reconnaissant l'importance d'une expérience client personnalisée optimale », déclare Harry Xenophontos, Directeur des Partenariats Stratégiques Monde chez Viva Wallet.

« CB se félicite qu'un acteur pan européen majeur des paiements comme Viva Wallet ait choisi de rejoindre CB et de faire bénéficier à l'ensemble de ses commerçants français de tous les avantages de l'acceptation des paiements par carte et mobile CB. Nos équipes sont aux côtés de Viva Wallet pour faciliter le déploiement de cette acceptation. » déclare Loÿs Moulin, Directeur du Développement chez CB.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888080/Viva_Wallet.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888081/Viva_Wallet_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1715825/Viva_Wallet_Logo.jpg

SOURCE Viva Wallet