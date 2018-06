Vivo donne le coup d'envoi des festivités de la Coupe du Monde de la FIFA(TM) 2018 avec panache

Lien image (crédit : Vivo) : http://bit.ly/vivoworldcupopener

Vivo nous redonne goût à la technologie avec son tout nouveau smartphone NEX, qui est actuellement exposé dans ses pavillons d'expérience de marque au stade Loujniki et au stade de Saint-Pétersbourg. Avec son écran sans encoche Ultra FullViewTM, qui affiche le rapport écran-boîtier le plus élevé du secteur (91,24 %), le smartphone révolutionnaire NEX regorge de nouvelles avancées technologiques, y compris une caméra frontale rétractable, ce qui le fait immédiatement apparaître comme un véritable smartphone de nouvelle génération. En plus de sa toute nouvelle gamme de smartphones phare NEX, Vivo offrira également un V9 bleu en édition limitée « Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™ » – un smartphone qui célèbre l'esprit de la Coupe du Monde de la FIFA et qui sera lui aussi exposé au pavillon.

En tant que marque qui remet en question le statu quo grâce à des technologies de nouvelle génération et un design de haute qualité, Vivo invite les fans à découvrir le futur avec des innovations qui dépassent l'entendement. La caméra frontale rétractable révolutionnaire redéfinit le concept de selfie. Smartphone tant attendu depuis son apparition dans la vidéo de la campagne marketing de Vivo pour la Coupe du Monde, le NEX bouleverse toutes les attentes et offre aux utilisateurs une expérience sans pareille.

En entrant dans le pavillon, les fans auront la possibilité de créer leurs propres moments spéciaux dans l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™ en utilisant la technologie AI Selfie de Vivo pour prendre des selfies amusants et extraordinaires, sur lesquels ils pourront afficher leur soutien à leur équipe favorite. La technologie AI Selfie de Vivo inclut plusieurs fonctions avancées employant l'intelligence artificielle, telles que des filtres ainsi que des fonctions de reconnaissance de scène et de composition de photos. Des prestations de DJ sont également prévues pour chauffer la foule et créer une atmosphère de fête avant d'entrer dans le stade.

Par ailleurs, les fans pourront jouer pour remporter divers prix, y compris des suppléments et des smartphones Vivo, en participant à des activités telles qu'un jeu de football robotisé employant les derniers smartphones de Vivo ainsi que des tirages au sort. Les pavillons d'expérience de marque de Vivo sont situés à l'extérieur du stade Loujniki à Moscou et du stade de Saint-Pétersbourg.

Les fans de football ont pu profiter d'un spectacle musical avec le Super DJ Show de Vivo, joué en direct au cours de la mi-temps. L'atmosphère du stade était électrique alors que les fans faisaient la fête au rythme de la musique. Le Super DJ Show de Vivo sera joué en direct à la mi-temps au cours des 64 matchs, et 90 minutes avant le coup d'envoi de tous les matchs, sauf le match d'ouverture et la finale.

Le Super DJ Show de Vivo fait partie du projet Vivo Super Time, qui propose diverses activités sur le thème de la musique pour réunir les fans du monde entier. Vivo participera également à l'interprétation de la chanson officielle lors de la finale.

Les photographes Super Fan russe et chinois Sidelnikov Timur et Xiao Quan ont bénéficié d'une expérience exceptionnelle avec un accès unique au bord du terrain et au stade, 45 minutes avant le match d'ouverture. À l'aide du smartphone Vivo V9 et de sa caméra de pointe, ils ont pu être bien plus que de simples membres du public de la Coupe du Monde de la FIFA™ en capturant et en partageant ces moments extraordinaires de très près. Ils ont repoussé les limites de la caméra du téléphone, capturant des gros plans vivants et dynamiques des joueurs pendant leur échauffement.

Le programme de photographes Vivo Super Fan verra 128 fans de football, consommateurs et invités spéciaux passionnés de photographie participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. À l'aide d'un smartphone Vivo, ils documenteront tous ces moments extraordinaires en bénéficiant d'un accès rapproché inégalé aux stades et aux terrains, et les partageront avec le monde entier.

