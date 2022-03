VIVOSENSE LÈVE 25 MILLIONS DE DOLLARS LORS D'UN TOUR DE TABLE DE SÉRIE A CO-DIRIGÉ PAR XONTOGENY ET DEBIOPHARM

L'investissement de Debiopharm et Xontogeny finance l'avancement du développement de biomarqueurs numériques à partir de capteurs portables et connecté

Ce financement doit permettre à VivoSense de fournir des solutions de pointe aux entreprises des sciences de la vie et prestataires de soins de santé

Les technologies portables de surveillance à distance sont en développement pour améliorer le suivi et le traitement des patients en oncologie et dans d'autres indications thérapeutiques complexes

LAUSANNE, Suisse, BOSTON, NEWPORT COAST, Californie, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- Xontogeny LLC (https://xontogeny.com/), accélérateur établi à Boston, spécialisé dans les investissements en phase d'amorçage ainsi que dans le soutien stratégique et opérationnel aux entreprises des sciences de la vie en phase de développement, et Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique suisse soutenant les start-ups innovantes en santé numérique et sciences de la vie dans leur parcours d'expansion à l'aide d'investissements financiers et de conseils stratégiques, ont annoncé, ce jour, leur investissement conjoint dans la société californienne VivoSense lors d'un tour de table de série A de 25 millions de dollars.

Ce montant est destiné à accélérer le développement de nouveaux biomarqueurs numériques et d'évaluations numériques des résultats cliniques. VivoSense continuera à développer une plateforme informatique destinée à l'analyse de données des technologies portables et connectées afin de fournir des évaluations numériques validées des résultats cliniques (Clinical Outcome Assessments (COA)) pour la recherche en sciences de la vie. La plateforme répondra aux contraintes de la recherche et des soins en oncologie destinés aux personnes atteintes de cancer, en fournissant des mesures cliniques numériques du monde réel à partir de capteurs portables, contribuant ainsi à faire progresser le développement de médicaments et la médecine de précision pour les patients atteints de cancer.

VivoSense Inc. fournit des services à l'industrie des essais cliniques pharmaceutiques en utilisant son logiciel propriétaire, également appelé VivoSense®, comme environnement propice à la création de nouveaux biomarqueurs numériques. Cette technologie permet d'étudier la santé humaine dans le monde réel grâce à des solutions de surveillance et d'analyse personnalisées et adaptées au corps, ancrées dans des fondements scientifiques. En tirant parti de la nature passive des technologies portables et connectées, l'évolution de la maladie et les effets secondaires des traitements peuvent être évalués de manière objective et transmis aux professionnels cliniques sans accroître les contraintes du patient ou du soignant. Il s'agit d'un avantage significatif par rapport aux évaluations cliniques actuelles qui imposent au patient ou au soignant de se souvenir et d'évaluer une pléthore de paramètres physiologiques et de comportementaux complexes.

«Nous sommes convaincus que cet investissement dans VivoSense apportera une valeur substantielle à la recherche en oncologie. Les capteurs portables et les technologies numériques connectées ont le potentiel de révolutionner notre façon d'étudier, traiter et gérer les soins destinés aux personnes atteintes de cancer. Ces dernières années, de tels outils ont proliféré sur le marché de la santé grand public, démontrant ainsi leur utilité pour collecter un nouveau type de données hors clinique "du monde réel". Leur facilité d'utilisation ainsi que leur nature passive et peu contraignante permettent de recueillir des données en continu sur de longues périodes,» a déclaré Tanja Dowe, CEO du Debiopharm Innovation Fund.

« Nous devons investir davantage pour réaliser le potentiel des nouvelles mesures et technologies du monde réel dans la prise de décision réglementaire et médicale. Des procédures de validation soigneusement planifiées et rigoureusement menées sont en effet les clés de la réussite. Dans le domaine de l'oncologie, cet investissement stratégique de Debiopharm et Xontogeny permettra à VivoSense d'accélérer le développement de mesures cliniques numériques du monde réel à partir de technologies de surveillance portables et à distance. La fiabilité des mesures reconnues par "toutes les parties prenantes" doit servir de fondement aux innovations en matière de santé numérique. Associer des mesures fiables à une plateforme robuste et intuitive sera essentiel pour tirer parti des données du monde réel à grande échelle et prescrire des traitements vitaux aux patients qui en ont le plus besoin», a déclaré Dudley Tabakin, CEO de VivoSense.

À propos de VivoSense

VivoSense est une société de solutions scientifiques agiles qui développe de nouveaux terminaux numériques permettant de collecter et de traiter les données de capteurs portables. Nous mettons l'accent sur la recherche et les prestations de soins de santé, les essais cliniques et le bien-être des patients. La technologie de VivoSense, basée sur des hypothèses scientifiques, permet d'obtenir la validation analytique et clinique, afin d'obtenir l'approbation de la FDA pour les outils d'identification de nouveaux biomarqueurs numériques à partir de données de capteurs portables qui constituent des paramètres cliniques primaires et secondaires lors d'essais pharmaceutiques internationaux réglementés.

À propos de Xontogeny, LLC

Basée à Boston, Massachusetts, Xontogeny a pour objectif d'accélérer le développement des technologies des sciences de la vie en offrant aux entrepreneurs des options de financement ainsi que le leadership, les conseils stratégiques et le soutien opérationnel nécessaires pour augmenter les chances de réussite en matière de développement précoce de médicaments et de technologies. Grâce à une approche différenciée, l'équipe Xontogeny s'associe à des scientifiques et à des entrepreneurs pour soutenir leur vision et créer un modèle de développement plus efficace qui profite aux fondateurs d'entreprises et aux premiers actionnaires.

À propos de Debiopharm Innovation Fund

Debiopharm développe, fabrique et investit dans des thérapies et technologies innovantes qui répondent à des besoins médicaux importants non satisfaits, en oncologie et infections bactériennes. L'objectif du fonds d'investissement de Debiopharm est de fournir aux entreprises un financement et des conseils stratégiques à l'aide de solutions de données intelligentes et de santé numérique visant à transformer la manière de développer les médicaments et de traiter les patients. Nous investissons également dans des start-ups qui cherchent à découvrir et perfectionner de nouveaux mécanismes d'action, cibles et composés médicamenteux grâce à la conception assistée par intelligence artificielle, ainsi qu'à améliorer les modalités des médicaments curatifs.

