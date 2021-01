VOLTA MEDICAL lève 23 millions d'euros pour révolutionner l'ablation de la FA persistante

MARSEILLE, France, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Volta Medical, une start-up française pionnière dans le domaine des technologies de la santé, qui travaille sur de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle (IA) pour la prise en charge de diverses arythmies cardiaques, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réussi à lever 23 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Gilde Healthcare avec la participation de l'actionnaire existant, le Groupe Pasteur Mutualité. Ces nouveaux fonds permettront à l'entreprise d'établir son logiciel révolutionnaire VX1, approuvée par la FDA et détenteur d'un marquage CE, comme nouveau standard de soins, de poursuivre ses activités de R&D et de commencer son activité commerciale aux États-Unis et en Europe. Le recrutement pour l'étude TAILORED-AF, étude multicentrique internationale, a déjà commencé. Volta Medical va ainsi accueillir deux nouveaux membres pour son conseil d'administration. Janke Dittmer, General Partner chez Gilde Healthcare, a été nommé membre du conseil d'administration et Denis Gestin, ancien cadre supérieur de l'industrie des dispositifs médicaux, nommé membre indépendant du conseil d'administration.

Après avoir développé le premier logiciel d'IA à avoir été mis sur le marché, pour aider les rythmologues à améliorer leur gestion de divers arythmies cardiaques, Volta Medical se prépare maintenant à transformer la façon dont les procédures d'ablation se dérouleront à l'avenir. Selon, Théophile Mohr-Durdez, DG et co-fondateur de Volta Medical : "Nous sommes ravis de pouvoir mener à bien notre programme clinique ambitieux par le lancement de l'étude TAILORED-AF, une nouvelle étude clinique randomisée. Cette étude vise à démontrer l'efficacité de notre logiciel d'IA dans le traitement, au bloc opératoire, du trouble du rythme cardiaque le plus fréquent dans le monde : la fibrillation atriale". La fibrillation atriale ou auriculaire (FA) touche actuellement plus de 30 millions de patients dans le monde. Ces données soulignent l'importance de l'étude TAILORED-AF, qui devrait déboucher sur une approche révolutionnaire pour la prise en charge de l'un des plus grands défis de santé publique au monde, et ce de manière plus cohérente et reproductible. Selon Janke Dittmer, General Partner chez Gilde Healthcare, "Nous sommes ravis de soutenir l'équipe de Volta qui cherche à apporter une solution originale pour répondre à l'un des plus grands enjeux de la rythmologie cardiaque, vaste marché en pleine expansion".

À propos de la fibrillation auriculaire (FA)

La FA peut être considérée comme une "tempête électrique" qui se déroule dans les oreillettes, dans lesquelles toutes les activités synchronisées ont disparu, et où la coordination, nécessaire pour la contraction des oreillettes, s'arrête. Cela peut entraîner un certain nombre de symptômes, notamment des palpitations, un essoufflement et, chez certains patients, une insuffisance cardiaque. La FA est également un facteur de risque majeur d'accident vasculaire cérébral, car la stagnation du sang dans l'oreillette pendant la FA peut entraîner la formation d'un caillot, qui peut alors migrer vers le cerveau. La FA multiplie en effet par quatre ou cinq la probabilité d'avoir un accident vasculaire cérébral (AVC) et les AVC induits par la FA sont généralement associés à des lésions plus graves [1]. En outre, des études récentes montrent que 20 à 30 % de patients victimes d'un accident cérébral ischémique ont souffert d'une FA avant, pendant ou après l'événement initial [2].

La FA qui représente un problème de santé publique extrêmement onéreux [3], touche environ 6 millions de patients aux États-Unis[4] et 11 millions de patients en Europe en 2019[5], prévalence qui est amenée à doubler d'ici 2060[6]. En Europe, 120 000 à 215 000 nouveaux cas apparaissent chaque année, ce qui induira une augmentation de la prévalence entre 14 et 17 millions de patients[7] en 2030.

L'étude TAILORED-AF

TAILORED-AF est une étude multicentrique internationale conçue pour comparer la stratégie d'ablation basée sur une utilisation du logicielle d'IA VX1 avec les approches d'ablation anatomique classiques qui sont utilisées actuellement. Selon le Dr Tom De Potter, Chef du Service d'Électrophysiologie de l'Hôpital OLV d'Alost, en Belgique, et l'un des investigateurs de l'étude TAILORED-AF, "la prise en charge des formes les plus graves de FA persistantes et résistantes aux médicaments reste un défi majeur dans notre domaine, à la fois en raison du grand nombre de patients concernés et du manque de stratégies thérapeutiques pouvant offrir une efficacité prévisible. La capacité du logiciel VX1 à identifier les signaux pertinents, par rapport à ceux qui le sont moins, l'un de ses plus grands et uniques avantages est de permettre une approche plus facilement reproductible de l'ablation". Les résultats de l'étude de preuve du concept (proof of concept study) Ev-AIFIB, réalisée avec le VX1 dans 8 centres différents seront publiés prochainement. Ils fourniront des données scientifiques qui expliqueront pourquoi et comment cette nouvelle approche a le potentiel d'offrir aux rythmologues un outil qui pourrait les aider à optimiser leur prise en charge de patients atteints de FA, de manière durable.

Les méthodes d'ablation conventionnelles, bien qu'utiles pour la prise en charge de patients qui sont, soit intolérants, soit résistants à une thérapie antiarythmique médicamenteuse, ont été jusqu'à présent moins précises que souhaité. Leurs résultats, même s'ils sont significatifs dans certains cas, restent sous-optimaux. La localisation et l'ablation des facteurs perpétuant la FA ont été à la pointe de la recherche sur les maladies cardiovasculaires, mais n'ont pas entraîné de changements radicaux à ce jour. Le système proposé par Volta est intuitif, convivial et promet de potentiellement réduire la variabilité inter-opérateurs dans l'analyse des données de procédure sans rallonger ces procédures diagnostiques ou thérapeutiques. "Nous sommes impatients de pouvoir aider les nouveaux centres à accéder à notre outil révolutionnaire et à l'utiliser pour leurs procédures d'ablation. Cette innovation médicale de pointe améliore l'efficacité et la précision des praticiens qui peuvent analyser des données complexes en temps réel au bloc opératoire. Sa robustesse aidera les médecins à avoir un flux de travail plus efficace et à prendre de meilleures décisions" - a déclaré le médecin co-fondateur et Directeur Médical de Volta Medical, Jérôme Kalifa.

À propos de Volta Medical

Fondée par trois médecins et un data scientist en 2016 à Marseille, Volta Medical est une société HealthTech qui développe des solutions basées sur l'IA pour assister les rythmologues au bloc opératoire. L'objectif principal de Volta est d'améliorer considérablement la gestion des arythmies cardiaques grâce à des logiciels dispositifs médicaux comportant des algorithmes d'apprentissage reposant sur de très larges bases de données médicales. Son premier produit, le VX1, aide les cardiologues à identifier en temps réel et au bloc opératoire des électro-grammes anormaux spécifiques, appelés électro-grammes dispersés.

Pour plus d'informations, visitez le site web de la société à l'adresse suivante : www.volta-medical.com.

À propos du logiciel VX1 AI

VX1 est un algorithme d'IA innovant, compatible avec la plupart des cathéters multipolaires et technologies actuellement disponibles qui sont utilisés au bloc opératoire ou dans les laboratoires d'électrophysiologie. Le logiciel VX1 analyse des électro-grammes mesurés dans le cœur du patient en temps réel pendant l'opération afin d'identifier des électro-grammes d'intérêt appelés électro-grammes dispersés. Il fournit également une estimation de la longueur du cycle à partir des électro-grammes enregistrés grâce à la cartographie et aux différents cathéters utilisés pendant la procédure.

L'importance clinique liée à l'utilisation du logiciel VX1 pour aider à identifier les zones où les électro-grammes intracardiaques de l'oreillette présentent une dispersion spatio-temporelle pour l'ablation par cathéter des arythmies atriales, comme la fibrillation auriculaire, n'a pas encore été établie par les études cliniques.

Le VX1 est un dispositif médical autorisé par la FDA et portant un marquage CE.

À propos de Gilde Healthcare

Gilde Healthcare est un investisseur spécialisé dans le secteur de la santé qui gère plus de 1,4 milliard d'euros dans le cadre de deux stratégies de fonds : le capital-risque & de croissance et le capital-investissement (private equity). Le fonds du capital-risque & de croissance de Gilde Healthcare investit dans des entreprises, à croissance rapide, actives dans les domaines de la santé numérique, des technologies médicales et produits thérapeutiques. Les sociétés de capital-risque & de croissance sont basées en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site web de la société à l'adresse www.gildehealthcare.com.

