Volvo Group lance le premier véhicule au monde utilisant de l'acier sans énergie fossile

La machine, un dispositif ramasseur de charges à utiliser dans les mines et les carrières, a été dévoilée aujourd'hui 13 octobre 2021 lors d'un événement sur l'acier vert à Göteborg, présenté par Martin Lundstedt, Président et Directeur général de Volvo Group. Au cours de la première, diffusée en ligne et désormais disponible en visionnage ici , les participants ont pu découvrir la première machine au monde fabriquée en acier sans énergie fossile. De plus, les perspectives d'une autre collaboration révolutionnaire et durable autour de l'acier ont été présentées. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, et le ministre suédois de l'entreprise et de l'innovation, Ibrahim Baylan, se sont joints à Martin Lindqvist, Directeur général de SSAB, et à d'autres intervenants.

« Cette initiative avec SSAB définit un jalon pour un avenir sans énergie fossile. De la même façon que les nations du monde se sont rassemblées lors de la COP26 pour répondre aux questions du changement climatique, les organisations et les entreprises doivent travailler main dans la main pour développer de nouvelles solutions innovantes pour un avenir sans émissions de gaz à effet de serre. Volvo s'engage à mettre en place des partenariats pionniers, comme celui avec SSAB, pour développer de nouveaux véhicules et machines attractifs, sûrs et efficaces qui ouvriront la voie d'un système de transport et d'infrastructure durable adapté pour l'avenir », souligne Martin Lundstedt, Président Directeur Général de Volvo Group.

Avec un engagement pour la neutralité climatique et des émissions de gaz à effet de serre nulles sur la chaîne de valeur d'ici 2040, Volvo Group est en route pour développer les solutions de transport et d'infrastructure durables de demain. Avec l'électrification de ses véhicules et machines, Volvo apporte la preuve de sa détermination à réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et sa dernière innovation en date constitue un pas de plus dans cette voie.

« Posséder le premier véhicule au monde effectivement fabriqué à partir d'acier sans énergie fossile de SSAB est un véritable jalon. Notre collaboration avec Volvo Group montre que la transition verte est possible et apporte des résultats », souligne Martin Lindqvist, Président et Directeur général de SSAB. « Ensemble, nous allons continuer à réduire l'impact climatique jusqu'à l'utilisateur final tout en nous assurant que nos clients disposent d'un acier de qualité supérieure. Nous sommes impatients de poursuivre le travail de recherche et développement avec Volvo Group dans le but de produire d'autres produits en acier sans énergie fossile. »

Le pas vers l'acier vert est une étape importante pour Volvo Group, tout comme pour les secteurs du transport et des infrastructures dans leur globalité, notamment si l'on considère qu'environ 70 % du poids d'un camion provient de l'acier et de la fonte, ce chiffre étant encore plus important pour les engins de génie civil Volvo. La première machine concept, produite dans l'usine Volvo CE de Braås, n'est qu'un début avant la production en petites séries prévue pour 2022 et la production de masse par la suite.

Regardez l'événement ici : https://www.volvogroup.com/en/news-and-media/events/2021/oct/green-steel-collaboration-event.html

Voir photos et vidéo ici : http://images.volvogroup.com/latelogin.jspx?recordsWithCatalogName=ab+volvo:8998,ab+volvo:8999,ab+volvo:9000,ab+volvo:9001,ab+volvo:9002,ab+volvo:9003,ab+volvo:9004,ab+volvo:9005,ab+volvo:9006,ab+volvo:9007,ab+volvo:9008

Si vous êtes journaliste et que vous souhaitez plus d'informations, contactez :

Claes Eliasson, Volvo Group - Relations avec les médias, +46 76 553 72 29, [email protected]

Pour plus d'informations, veuillez visiter volvogroup.se

Pour savoir tout, tout le temps, suivez-nous sur Twitter : @volvogroupse

Volvo Group fonde sa prospérité sur les solutions de transport et d'infrastructure en proposant des camions, des bus, des équipements de construction, des solutions puissantes pour les applications industrielles et maritimes, du financement et des services améliorant la disponibilité et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, Volvo Group s'investit dans la définition de l'avenir des solutions durables d'infrastructure et de transport. Le siège social de Volvo Group, situé à Göteborg en Suède, emploie près de 100 000 personnes et répond aux besoins de clients sur plus de 190 marchés. En 2020, les ventes nettes du groupe se sont chiffrées à 338 milliards SEK (33,6 milliards EUR). Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq à la Bourse de Stockholm.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1657991/Volvo_Group_fossil_free_steel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658359/Volvo_Group_Logo.jpg

SOURCE Volvo Group