Vortex Companies acquiert ETECAS UG, un innovateur en matière de technologie sans tranchée et d'équipement UV

L'acquisition renforce les capacités de fabrication internes de Vortex et améliore ses solutions de réhabilitation sans tranchée à l'échelle mondiale

HOUSTON, 2 janvier 2025 /PRNewswire/ -- The Vortex Companies, LLC (Vortex) a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ETECAS UG (ETECAS), un chef de file allemand de la réhabilitation sans tranchée et de l'équipement de durcissement aux UV. Basée à Dietmannsried, en Allemagne, ETECAS est spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements de pointe et de systèmes de séchage aux UV pour l'industrie de la réhabilitation des pipelines sans tranchée. Cette acquisition stratégique, qui a fait ses preuves dans la fourniture de solutions clés en main en matière de technologie UV à l'échelle mondiale, renforce considérablement la mission de Vortex, qui consiste à accroître ses capacités de fabrication interne de solutions UV complètes.

« Au cours des dernières années, Vortex a déployé des efforts concertés pour mettre au point un ensemble complet de solutions UV afin de répondre aux besoins du marché. ETECAS contribuera à fournir à notre équipe une connaissance des produits et un soutien inégalés », a déclaré Mike Vellano, PDG de Vortex Companies. « Bien que Vortex demeure engagée dans des partenariats avec d'autres fournisseurs de technologie UV, ETECAS contribue à renforcer notre approche du marché en matière de solutions globales. »

Fondée en 2011, ETECAS a été un pionnier dans l'innovation en matière d'équipement sans tranchée, à l'origine de nombreuses avancées dans la technologie de durcissement par UV. « En réfléchissant à ma contribution à l'industrie de la réhabilitation des pipelines au cours des vingt dernières années, je suis fier de m'associer à Vortex, dont les ressources et l'expertise peuvent nous aider à continuer d'innover sur le marché des UV », a déclaré Alexander Spies, fondateur et PDG d'ETECAS. « Ce parcours a été incroyablement enrichissant, et je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre passionnant au sein de Vortex. »

« Trouver des innovateurs de l'industrie tels qu'Alex est un élément essentiel de la croissance de la plateforme UV de Vortex », a ajouté Quin Breland, vice-président principal des services partagés chez Vortex. « Il s'agit d'une très bonne association pour nous, car nous combinerons l'expertise technique et les capacités de fabrication d'ETECAS avec la capacité de Vortex à fournir au marché une solution CIPP UV de bout en bout. »

À propos de Vortex

The Vortex Companies est un fournisseur de premier plan de technologies avancées d'adduction d'eau et d'égouts sans tranchée et offre des services clés en main pour renouveler de façon rentable les infrastructures municipales, industrielles et commerciales. Avec ses partenaires, Vortex offre le portefeuille de plates-formes technologiques le plus diversifié de l'industrie. Cela comprend les matériaux de réhabilitation des trous d'homme et des canalisations, les revêtements polymères, les revêtements et les résines CIPP, les systèmes de robots d'égout et les outils de nettoyage des drains à grande vitesse, ce qui permet aux clients de choisir ce qui convient le mieux à leur système.

Présente dans 25 pays, Vortex reste fidèle à sa vision d'expansion et de fourniture d'une vaste gamme de solutions de renouvellement d'infrastructures sans tranchée, rentables et à la pointe de l'industrie, avec l'appui d'un personnel expérimenté et formé. Pour plus d'informations, consultez le site www.vortexcompanies.com.

À propos d'ETECAS

ETECAS est une « solution unique » dans le domaine de la technologie UV. Elle propose des systèmes électroniques, des logiciels, des technologies de contrôle, de visualisation et de mécanique dans le domaine de la réhabilitation des canalisations sans tranchée. L'activité principale comprend le développement, la production et la distribution de systèmes de séchage UV pour la rénovation sans tranchée des égouts. Pour plus d'informations, consultez le site www.etecas.net.

