VOXX International Corporation a repéré et résolu un incident de sécurité des données

ORLANDO, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la société VOXX International Corporation (« VOXX »), un important fabricant et distributeur de technologies pour le secteur de l'automobile, des biens de consommation et de la biométrie, a annoncé qu'elle avait repéré et résolu un incident de sécurité des données.

Le 7 juillet 2020, VOXX a relevé un incident de sécurité qui a causé le chiffrement des données de certains appareils par des rançongiciels. VOXX a immédiatement commencé à enquêter; une entreprise de cybersécurité a été engagée et des mesures ont été prises pour régler l'incident et restaurer les opérations. L'enquête a ensuite permis de déterminer que, dans les semaines qui ont précédé le chiffrement des données, il y avait eu un accès non autorisé aux fichiers enregistrés sur les serveurs de fichiers de VOXX entre le 4 juin 2020 et le 7 juillet 2020.

VOXX a effectué un examen minutieux de ses serveurs de fichiers le 1er septembre 2020 et a déterminé que les informations stockées sur les serveurs de fichiers comprenaient des renseignements concernant les actuels et anciens employés, les sous-traitants, ainsi que les personnes à charge et les bénéficiaires des actuels et anciens employés vivant aux États-Unis (participant aux régimes de santé ou à d'autres régimes d'avantages sociaux de VOXX) de 2000 à 2020. Les informations contenues dans les dossiers comprennent les noms, adresses, e-mails, dates de naissance, numéros de sécurité sociale, numéros de compte bancaire et les renseignements sur l'assurance-maladie.

VOXX conseille à ses employés et sous-traitants actuels et anciens, ainsi qu'à leurs personnes à charge et bénéficiaires, de rester vigilants en cas de signes d'activité non autorisée en vérifiant leurs relevés de compte bancaire, d'assurance-maladie et de prestations. S'ils constatent des dépenses ou des activités qu'ils n'ont pas autorisées, VOXX leur suggère de contacter immédiatement leur prestataire. VOXX est en train d'avertir les actuels et anciens employés de cet incident ainsi que les bénéficiaires des régimes d'avantages sociaux de VOXX résidant aux États-Unis et de leur offrir un abonnement gratuit à IdentityWorksSM d'Experian. Malheureusement, VOXX ne dispose pas des adresses actuelles de toutes ces personnes. VOXX encourage toute personne qui croit que ses informations personnelles ont pu se trouver sur les serveurs de VOXX à consulter le site Web ou à appeler le numéro de téléphone ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements.

VOXX regrette cet incident et tient à s'excuser de tout inconvénient causé par cette situation. VOXX a déjà mis en œuvre des mesures supplémentaires pour améliorer la sécurité de son réseau, notamment le déploiement d'un outil de détection des menaces et d'intervention aux points de terminaison.

Pour obtenir de plus ample renseignements, consultez le site https://www.voxxintl.com/data-notice ou appelez le centre d'appels dédié de VOXX au 888-974-0048 ou, si vous appelez de l'Europe, au +44 (0) 203 472 6414, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h 30, heure de l'Est.

SOURCE VOXX International Corporation