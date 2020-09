VOXX International Corporation identificeert gegevensbeveiligingsincident en pakt het aan

ORLANDO, 29 september 2020 /PRNewswire/ -- VOXX International Corporation ("VOXX"), een belangrijke fabrikant en distributeur van automobiel-, consumenten- en biometrietechnologieën, kondigde vandaag aan dat het een gegevensbeveiligingsincident geïdentificeerd en aangepakt heeft.

Op 7 juli 2020 identificeerde VOXX een beveiligingsincident dat ertoe leidde dat gegevens op bepaalde apparaten versleuteld werden door ransomware. VOXX startte onmiddellijk een onderzoek, er werd een cyberbeveiligingsbedrijf ingeschakeld en er werden maatregelen genomen om het incident aan te pakken en de activiteiten te herstellen. Het onderzoek stelde vervolgens vast dat er in de weken voordat de gegevens versleuteld werden ongeoorloofde toegang was tot bestanden die tussen 4 juni 2020 en 7 juli 2020 opgeslagen werden op bestandsservers van VOXX .

VOXX voltooide op 1 september 2020 een zorgvuldige beoordeling van de bestandsservers en stelde vast dat de informatie op de bestandsservers informatie bevatte over huidige en voormalige werknemers, contractanten, alsmede over de personen ten laste en begunstigden van huidige en voormalige werknemers die in de Verenigde Staten gevestigd zijn (als ze deelnamen aan de gezondheids- of andere uitkeringsregelingen van VOXX) van 2000 tot en met 2020. De informatie in de bestanden omvat namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata, socialezekerheidsnummers, nummers van financiële rekeningen en/of informatie over de ziektekostenverzekering.

VOXX adviseert zijn huidige en voormalige werknemers en contractanten, evenals hun personen ten laste en begunstigden, om waakzaam te blijven voor tekenen van ongeoorloofde activiteiten door hun financiële rekeningafschriften, overzichten van de ziektekostenverzekering en uitleg over de uitkeringen te controleren. Als zij kosten of activiteiten zien waarvoor zij geen toestemming hebben gegeven, stelt VOXX voor om onmiddellijk contact op te nemen met hun provider. VOXX is bezig dit incident bekend te maken aan huidige en voormalige werknemers en aan Amerikaanse deelnemers aan de uitkeringsregelingen van VOXX en biedt hen een gratis lidmaatschap van IdentityWorksSM van Experian aan. Helaas heeft VOXX geen actuele adressen voor al deze personen. VOXX moedigt iedereen die denkt dat zijn of haar persoonlijke informatie op de servers van VOXX gestaan kan hebben aan om de website te bezoeken of het onderstaande telefoonnummer te bellen voor aanvullende informatie.

VOXX betreurt dat dit gebeurd is en verontschuldigt zich voor het eventuele ongemak. VOXX heeft al aanvullende maatregelen genomen om de veiligheid van zijn netwerk te verbeteren, waaronder de inzet van een tool voor het opsporen van en reageren op dreigingen op eindpunten.

Aanvullende informatie is beschikbaar op https://www.voxxintl.com/data-bericht of door contact op te nemen met het eigen callcenter van VOXX op het nummer 888-974-0048 of +44 (0)203 472 6414 als u belt vanuit Europa, van maandag tot vrijdag tussen 8:00 en 17:30 uur Eastern Time.

