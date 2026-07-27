Vusion annonce un accord en vue d'acquérir In-Store Media (ISM), accélérant la création d'une plateforme de retail media digital et de publicité en magasin

L'association des solutions de Vusion et de l'expertise d'ISM vise à accélérer la digitalisation du retail media en magasin et créer de nouvelles opportunités pour les distributeurs et les marques

PARIS, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Vusion, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l'intelligence artificielle, annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir In-Store Media (ISM). Basé à Barcelone, ISM est un acteur majeur du retail media en magasin, spécialisé dans la conception, le déploiement et la monétisation de campagnes publicitaires dans les points de vente.

Ce projet d'acquisition constitue une étape importante dans la stratégie de Vusion pour faire du magasin un média digital et un lieu d'interactivité client en temps réel. Au cours des cinq dernières années, le retail media est devenu un levier important de rentabilité pour les distributeurs, principalement en ligne. Pourtant, l'essentiel du trafic et des décisions d'achat ont toujours lieu en magasin, où les distributeurs et les marques peuvent agir au plus près du moment d'achat. Dans un contexte où les enseignes cherchent de nouvelles sources de revenus, une meilleure collaboration avec les marques et des expériences clients plus engageantes, le média en magasin s'impose comme l'un des segments les plus dynamiques du retail media.

ISM apporte son savoir-faire dans la conception de campagnes retail media en magasin, sa capacité à les déployer et à les exploiter, une présence internationale reconnue dans neuf pays en EMEA, dans les Amériques et en APAC, ainsi que d'excellentes relations de longue date avec 90 enseignes et plus de 1 600 marques. En 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros avec une solide rentabilité. Son offre comprend plus de 50 solutions médias, print et digitales, conçues pour répondre aux besoins des annonceurs.

Vusion considère que ce projet d'acquisition renforcerait sa position dans la digitalisation du commerce et ferait du retail media un pilier central de sa vision du magasin connecté. L'acquisition envisagée d'In-Store Media transformerait cette vision en un puissant moteur de croissance commerciale, en apportant l'expertise publicitaire, les relations avec les marques et les distributeurs, ainsi que les capacités opérationnelles nécessaires pour monétiser le point de vente à grande échelle et relier exposition publicitaire en magasin, engagement client et acte d'achat. Ensemble, Vusion et In-Store Media ont pour ambition de créer une nouvelle plateforme de retail media digital en magasin, connectant distributeurs, marques et consommateurs au moyen d'activations mesurables et en temps réel.

« Le magasin physique est le prochain grand média digital », a déclaré Thierry Gadou, Président-Directeur général de Vusion. « Le retail media a déjà changé l'économie du commerce en ligne. La prochaine étape se joue en magasin, là où se concentre encore l'essentiel du trafic et où se prennent les décisions d'achat. En associant la plateforme de Vusion au savoir-faire d'In-Store Media et à ses relations avec les distributeurs et les marques, nous allons aider les distributeurs à transformer leur trafic magasin en revenus médias mesurables et à proposer de meilleures expériences clients en points de vente. »

« In-Store Media s'est développé en aidant les distributeurs et les marques à mieux utiliser le potentiel des magasins physiques », a déclaré Fernando de Vicente, Directeur général d'In-Store Media. « Rejoindre Vusion nous permettrait d'aller plus vite, grâce aux technologies, à la taille et à la présence internationale nécessaires pour porter la digitalisation du retail media en magasin. Ensemble, nous pourrons aider les distributeurs à mieux valoriser leur trafic tout en proposant aux clients des expériences plus pertinentes. »

Le Conseil d'administration a approuvé le projet d'opération. Sa réalisation reste soumise aux autorisations réglementaires et à d'autres conditions habituelles. Elle devrait être financée en dette.

In-Store Media a été conseillé par GBS Finance et Mizuho Greenhill en qualité de conseils financiers, et par Baker McKenzie en qualité de conseil juridique.

Vusion a été conseillé par J.P. Morgan en qualité de conseil financier et par White & Case en qualité de conseil juridique.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant le projet d'acquisition d'In-Store Media et les bénéfices attendus de l'opération. Elles reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles et comportent des risques et des incertitudes.

Il n'existe notamment aucune garantie que les conditions nécessaires à la réalisation de l'opération, dont l'obtention des autorisations réglementaires, seront remplies, ni que l'opération sera réalisée dans le calendrier prévu ou qu'elle aboutira. L'issue de l'opération peut différer sensiblement de celle présentée dans ces déclarations, notamment en raison de risques réglementaires, de marché, opérationnels, d'intégration ou d'exécution.

Vusion n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives de ce communiqué, sauf dans les cas requis par la loi ou la réglementation.

Étant actuellement en période de silence, le Groupe répondra à toute demande à l'issue de la publication de son chiffre d'affaires du premier semestre 2026, prévue le 30 juillet 2026.

Vusion est le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique fondées sur l'intelligence artificielle. Le groupe accompagne plus de 350 grands groupes de distribution dans le monde.

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