W1 REGEN DE MATELASER : lancement sur Kickstarter de l'appareil portatif de luminothérapie rouge le plus léger (24 g) et le plus puissant (5 100 mW/cm²)

MIAMI, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La société MATELASER, INC., pionnière de la thérapie mobile par laser, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de sa campagne mondiale de financement participatif relative au W1 REGEN, un appareil révolutionnaire qui miniaturise la thérapie par laser de qualité clinique au format portable ultracompact de 24 g. Proposé à seulement 99 dollars, le W1 REGEN brise officiellement la barrière du coût d'une véritable photobiomodulation de qualité médicale pour marquer une avancée majeure dans l'accessibilité financière de la thérapie par laser.

MATELASER W1 REGEN

Une nouvelle catégorie : la thérapie par laser de poche pour les tissus profonds

Contrairement aux grands panneaux à LED des « masques à lumière rouge » et aux gadgets à faible irradiance destinés au grand public, le W1 REGEN délivre une puissance de 5 100 mW/cm² grâce à son architecture de diode laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL) à double longueur d'onde (demande de brevet déposée aux États-Unis), conçue pour une pénétration maximale au niveau des muscles, des tendons, des articulations et des os.

Longueur d'onde Tissu ciblé Rôle clinique 660 nm Peau et lits capillaires Microcirculation, réparation de surface 810 nm Muscle profond, fascia, périoste Longueur d'onde de référence pour la récupération fonctionnelle

Validation anticipée au sommet « Don't Die » (« Vaincre la mort ») de Bryan Johnson

Le 7 décembre, quelques jours avant son lancement officiel sur Kickstarter, le W1 REGEN a été dévoilé au sommet « Don't Die » de Bryan Johnson, où il a suscité un vif intérêt de la part des leaders de la bio-optimisation, des chercheurs étudiant la longévité et des spécialistes chevronnés de la récupération. Renforçant le positionnement de l'appareil comme un outil crédible dans le cadre d'une médecine de la performance fondée sur des données probantes, les participants ont exprimé leur intention d'achat immédiat.

Qui l'appareil peut-il vraiment aider ?

Le W1 REGEN a été conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'une véritable prise en charge thérapeutique, pas d'un éclat cosmétique :

Athlètes de fond et marathoniens

Personnes souffrant de tensions chroniques au niveau du bas du dos et des cervicales

Cicatrisation des tissus après une intervention chirurgicale

Tendinite, épicondylite, syndrome rotulien

Inflammation et crispation de l'omoplate au bureau

Gêne articulaire liée au vieillissement et déclin microvasculaire

Des laboratoires de récupération aux salles de séjour, la thérapie par laser à pénétration profonde se décline désormais en version portable.

Venez découvrir le W1 REGEN au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026

Profitant de l'élan donné par le sommet et le lancement sur Kickstarter, MATELASER mettra en avant au salon CES son écosystème Unbound complet pour la récupération au format portable.

Date : 6-9 janvier 2026

Lieu : Venetian Expo, halls A-D

Stand : 56549

Détails de la campagne Kickstarter

Le W1 REGEN est maintenant lancé sur Kickstarter. Les contributeurs peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel et devenir les premiers utilisateurs à rejoindre l'écosystème de gestion de la douleur « Unbound » de MATELASER.

Pour en savoir plus ou soutenir la campagne, recherchez « W1 REGEN » sur Kickstarter.

À propos de MATELASER, INC.

Basée à Miami et certifiée par la FDA, la société MATELASER, INC. est spécialisée dans la fabrication de systèmes mobiles et professionnels de thérapie par laser. Leader depuis plusieurs décennies dans le domaine de l'ingénierie de la photobiomodulation, l'entreprise s'attache à rendre l'efficacité clinique de la thérapie par laser plus sûre, accessible et abordable pour les utilisateurs quotidiens du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843421/MATELASER_W1_REGEN.jpg