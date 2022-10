Wang Jinping de Huawei : Étendre le modèle de dividende de l'expérience et mener l'ère des opérations de réseau basées sur l'expérience

BANGKOK, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La 14e réunion du groupe d'utilisateurs de Huawei s'est tenue à Bangkok, en Thaïlande. Au cours de la réunion, Wang Jinping, directeur marketing du domaine des réseaux optiques NCE de Huawei, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la solution Premium Broadband de Huawei peut aider efficacement les opérateurs à mettre en œuvre des opérations basées sur l'expérience utilisateur, à saisir les opportunités de croissance commerciale et à fournir aux utilisateurs une expérience de qualité.

De nos jours, les utilisateurs ont des exigences élevées en matière d'expérience HBB premium, et ils veulent une meilleure expérience réseau, même si elle est plus coûteuse.

Wang Jinping a également indiqué que les opérateurs devaient développer les services HBB en tenant compte des trois aspects suivants :

Répondre aux exigences des différents services et à l'énorme marché potentiel d'utilisateurs, appliquer des technologies intelligentes pour améliorer la précision de l'identification des utilisateurs potentiels et augmenter le taux de réussite de la commercialisation, et ainsi gagner rapidement des parts de marché.

Assurer la correspondance entre les appareils et les réseaux de services, construire des réseaux basés sur les exigences de l'expérience utilisateur et maximiser le retour sur investissement (ROI).

Construire des capacités qui aident à percevoir l'expérience de l'utilisateur pour améliorer l'expérience de l'utilisateur HBB et la satisfaction de l'utilisateur, améliorant ainsi la réputation de la marque et réalisant la croissance du service.

Pour aider les opérateurs à atteindre ces objectifs, Huawei a lancé pour la première fois la solution Premium Broadband en dehors de la Chine. Dans cette solution, des cartes AEC intelligentes sont installées sur les OLT pour collecter en temps réel les KPI des applications, tels que le retard et la gigue, afin que l'expérience de l'utilisateur puisse être perçue de manière précise et efficace. En outre, la collaboration entre iMaster NCE (un système de gestion, de contrôle et d'analyse qui fournit la capacité d'analyse intelligente des big data) et Agile Digital Operations (ADO) aide les opérateurs à tirer des dividendes des opérations d'expérience utilisateur HBB.

Un aperçu des exigences en matière d'expérience, facilitant la croissance du marketing

Dans cette solution, le modèle d'identification des utilisateurs potentiels est optimisé, passant d'un modèle unidimensionnel à un modèle multidimensionnel, ce qui aide les opérateurs à percevoir les exigences en matière d'expérience utilisateur. En conséquence, le département marketing peut formuler des stratégies marketing pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Correspondance appareil-réseau-service, facilitant les mises à niveau ordonnées des réseaux

Cette solution permet aux opérateurs de mieux garantir l'exactitude du mappage dispositif-réseau-service, de mettre à niveau les réseaux de manière ordonnée et de fournir une assurance de base pour des connexions HBB de haute qualité et une expérience optimale.

Perception de l'expérience au niveau des minutes, amélioration des réponses passives aux services proactifs

Cette solution intègre la capacité de perception améliorée, qui met en œuvre la perception au niveau des minutes des problèmes de mauvaise qualité d'expérience. Elle transforme le mode de perception passif en un tout nouveau mode proactif de perception et d'assurance de l'expérience, aidant ainsi les opérateurs à améliorer le taux de rétention et la satisfaction des utilisateurs.

La solution Premium Broadband a été largement déployée commercialement en Chine. Dans le Henan, le taux de réussite de la commercialisation est passé de 3 à 10 % et le retour sur investissement du réseau a été amélioré de 40 %. Dans le Zhejiang, le taux de qualité d'expérience médiocre est passé de 4,3 % à 2,7 % et le nombre de plaintes pour 10 000 utilisateurs est passé de 165 à 95.

Selon Wang Jinping, grâce à la mise en place de solutions et à la vérification conjointe des meilleures pratiques, les opérations liées à l'expérience utilisateur faciliteront véritablement le développement, élargiront les frontières commerciales et développeront le modèle de dividendes.

SOURCE Huawei