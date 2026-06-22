Waterdrop Filter lance des offres spéciales pour le Prime Day afin d'aider les familles à mieux s'hydrater cet été

PARIS, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Waterdrop Filter, une marque de confiance spécialisée dans la filtration de l'eau, a annoncé sa promotion « Prime Day », valable du 23 au 26 juin, qui proposera une sélection de solutions de filtration destinées à faciliter l'hydratation estivale lors des réunions de famille, des repas en plein air ou pendant la diffusion des matchs. Alors que les vacances d'été sont synonymes de repos à la maison, de réunions de famille ou entre amis et de petits voyages, cette gamme se concentre sur des solutions pratiques adaptées à tous les types de logements et à tous les budgets.

Waterdrop Filter's Prime Day

Le système d'osmose inverse à minéralisation alcaline Waterdrop X12 est idéal pour les grandes familles qui ont besoin d'un volume important d'eau purifiée pour la consommation quotidienne, la cuisine et les réceptions estivales. Affichant une capacité maximale de 1 200 GPD et un ratio eau purifiée/eaux usées de 3:1, son système de filtration en 11 étapes à reminéralisation alcaline lui permet de fournir plus rapidement une eau qui a meilleur goût. Prix de vente conseillé : 1 299 € ; prix Prime Day : 879 €, soit une économie pouvant atteindre 32 %.

Le système d'osmose inverse Waterdrop G3P600 est conçu pour les petites et moyennes familles à la recherche d'un système fiable à installer sous l'évier. Doté d'une capacité de 600 GPD, d'un système de filtration en 8 étapes et d'un robinet intelligent à LED, il est certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 58 et 372 et réduit les matières dissoutes totales, le chlore, le mauvais goût, les odeurs et les autres impuretés. Ses performances en matière d'adoucissement de l'eau contribuent aussi à réduire le tartre et à améliorer le goût du café, du thé et de l'eau de boisson quotidienne. Prix de vente conseillé : 549,99 € ; prix Prime Day : 379 €, soit une économie pouvant atteindre 31%.

Pour une solution de filtre sous évier plus accessible, le système de filtration d'eau sous évier Waterdrop 10UA offre un moyen simple et économique d'améliorer la qualité de l'eau du robinet. Grâce à sa facilité d'installation, à la longue durée de vie de son filtre et à son design compact, il est parfait pour les cuisines, les logements en location et les personnes qui utilisent un système de filtration pour la première fois. Prix de vente conseillé : 69,99 € ; prix Prime Day : 55,99 €, soit une économie pouvant atteindre 20 %.

Toutes ces offres Prime Day ouvrent aux familles davantage de possibilités d'améliorer leurs habitudes d'hydratation estivales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page des offres Prime Day de Waterdrop Filter sur Amazon ou sur le site officiel de la marque.

À propos de Waterdrop Filter

Créée en 2015, la marque Waterdrop Filter propose des produits de purification de l'eau pour la maison, le bureau et l'extérieur. Guidée par sa mission en faveur de la qualité de l'eau potable, elle jouit de la confiance de plus de 40 millions de familles à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.waterdropfilter.eu

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