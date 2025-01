Watersprint AB acquiert les actifs d'Acuva Technologies

LUND, Suède, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Watersprint AB, un fournisseur de premier plan de la technologie de pointe de désinfection de l'eau par LED UVC, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de tous les actifs d'Acuva Technologies, y compris la propriété intellectuelle, suite à la récente faillite d'Acuva. Acuva Technologies, une entreprise canadienne reconnue pour sa technologie brevetée IntenseBeam™, est mondialement connue pour ses systèmes de purification de l'eau par LED UVC avancés et économes en énergie.

Acuva by watersprint logo

Cette acquisition stratégique permettra à Watersprint de continuer à fabriquer les produits innovants de traitement de l'eau sur lesquels les clients d'Acuva comptent.

« Cette acquisition renforce la position de Watersprint sur le marché mondial du traitement de l'eau. En incorporant la technologie d'Acuva à notre portefeuille, nous sommes mieux équipés pour répondre aux divers besoins de nos clients sur les marchés mondiaux des points d'utilisation résidentiels et des points d'entrée, ainsi que pour de nombreuses applications OEM telles que le remplissage de bouteilles, les distributeurs d'eau et les marchés des véhicules de loisirs », déclare André Carlsson, CEO, Watersprint.

Soutien continu à la clientèle

Watersprint reconnaît l'importance de maintenir la confiance et la loyauté des clients d'Acuva et s'engage à assurer une transition en douceur. L'objectif est de poursuivre la production et la fourniture des produits nécessaires.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Watersprint et de continuer à faire avancer les solutions innovantes qui ont fait la réputation d'Acuva », déclare Babak Adeli, ancien vice-président de la R&D, Acuva. « Voir les accomplissements d'Acuva se perpétuer au sein de Watersprint est incroyablement gratifiant. »

Un avenir d'innovation et de croissance

Basé en Suède, Watersprint est fier d'être à l'avant-garde de la technologie de désinfection de l'eau par LED UVC. La société s'appuiera sur cette acquisition pour poursuivre son expansion en Europe et en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de pérenniser l'héritage des innovations d'Acuva et d'intégrer leurs offres dans notre portefeuille élargi », déclare Tove Janzon, présidente du conseil d'administration. « Cette acquisition élargit non seulement le portefeuille de produits de Watersprint, mais apporte également une technologie avancée et complémentaire ainsi qu'une nouvelle clientèle. De plus, nous sommes ravis que le personnel expérimenté d'Acuva rejoigne l'équipe qualifiée de Watersprint ».

Pour plus d'informations, visitez notre site web à l'adresse www.watersprint.com ou contactez :

André Carlsson, CEO

Portable : + 46 726 010301

Email : [email protected]

À propos de Watersprint

Watersprint est un pionnier dans le domaine des systèmes de désinfection de l'eau par LED UVC de haute qualité. Créée en 2013 à Lund, en Suède, l'entreprise est animée par la conviction que chaque personne doit avoir accès à l'eau potable. Aujourd'hui, Watersprint est une entreprise technologique innovante qui révolutionne le monde grâce à une technologie LED UVC de pointe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595588/Watersprint_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595589/5110262/Acuva_by_Watersprint_Logo.jpg