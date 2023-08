Wavestone et Q_PERIOR projettent de se rapprocher afin de constituer un champion européen du conseil

Une palette de compétences inégalée, plus de 5 500 collaborateurs à travers le monde, afin de répondre aux enjeux de transformations des clients les plus globaux

Des mutations économiques profondes nécessitant de mettre les ruptures technologiques au service du business et du développement des entreprises

Un cabinet de conseil européen d'envergure mondiale, visant 1 Md€ de chiffre d'affaires à horizon 2025

Deux acteurs aux valeurs comparables, partenaires depuis plusieurs années

PARIS, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Wavestone, un des tout premiers cabinets de conseil en France, et Q_PERIOR, un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche), annoncent la signature d'un protocole d'accord en vue de se rapprocher et de créer ensemble un champion européen sur le marché du conseil.

Depuis 2019, Wavestone et Q_PERIOR ont établi un partenariat, non capitalistique, visant à développer des synergies commerciales en tirant parti de leurs complémentarités en termes de couvertures géographiques, de présences sectorielles et d'expertises.

Wavestone et Q_PERIOR

Forts du succès de cette collaboration, des valeurs partagées et de la proximité qui s'est instaurée entre les équipes, les deux cabinets ont élaboré un projet de rapprochement afin d'unir leurs forces.

"Nous sommes convaincus que l'extraordinaire combinaison de facteurs favorables à ce rapprochement constitue une opportunité unique pour toutes les parties prenantes de Wavestone et de Q_PERIOR", déclare Karsten Höppner, CEO de Q_PERIOR. "Q_PERIOR est sans aucun doute le meilleur partenaire pour nous lancer dans un tel projet. Ensemble, nous pouvons nous fixer l'ambition de devenir un champion européen du conseil, d'envergure mondiale, à même d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations globales" ajoute Pascal Imbert, Président-Directeur général de Wavestone

Une nouvelle dimension pour conquérir de nouveaux terrains de jeux

La combinaison de Q_PERIOR et de Wavestone permettrait d'associer les compétences de plus de 5 500 collaborateurs, principalement basés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Le centre de gravité de ce nouvel acteur serait l'Europe continentale (France 52%, Allemagne 23%, Suisse 11%, autres pays 3%), le Royaume-Uni (5%), l'Amérique du Nord (5%) et l'Asie (1%).

Au 31 mars 2023, le nouvel ensemble ainsi constitué afficherait un chiffre d'affaires annuel combiné de 818,4 M€ pour une marge opérationnelle courante de 12,4%. A l'horizon 2025, l'objectif du nouveau cabinet serait de réaliser, hors nouvelles acquisitions, un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 Md€.

Se voulant un employeur de référence, le nouveau cabinet accompagnerait ses ambitions financières d'une attention particulière portée à son capital humain afin de renforcer son attractivité, et d'attirer et fidéliser les meilleurs talents. Le nouvel ensemble aurait notamment pour objectif de figurer dans le haut des classements Great Place to Work® des principaux pays où il est présent.

Sur le plan extra-financier, l'objectif serait de positionner le nouveau cabinet dans le top 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE.

Modalités du projet de rapprochement

A ce jour, le capital de Q_PERIOR est détenu par ses fondateurs, dirigeants et Partners.

L'opération se traduirait par l'acquisition par Wavestone de 100% des actions composant le capital social de la société mère de Q_PERIOR (la « Transaction ») sur la base d'une valeur d'entreprise de 330 M€[6], dont 321,9 M€ de valeur des capitaux propres (le « Prix Ferme ») et 8,1 M€ d'endettement financier net ajusté[7].

Cette opération serait financée à hauteur de 79,0% du Prix ferme par l'émission d'actions nouvelles Wavestone sur la base d'un prix de référence de 54 € par action nouvelle, soit un total de 4 709 840 actions nouvelles Wavestone à émettre. Ces nouvelles actions Wavestone seraient acquises et détenues par les actionnaires de Q_PERIOR, qui deviendraient ainsi actionnaires de Wavestone. Le solde du Prix ferme, soit 67,6 M€, et le cas échéant, le complément de prix pour un montant maximum de 35,0 M€, seraient financés en numéraire sur les ressources disponibles de Wavestone.

Les principaux actionnaires de contrôle du nouvel ensemble, composés de Pascal Imbert, Président-Directeur général de Wavestone, de la famille Dancoisne – Chavelas et des actionnaires majoritaires de Q_PERIOR, formeraient une action de concert qui deviendrait le nouvel actionnaire de contrôle de Wavestone. Cette action de concert exercerait un contrôle conjoint du nouvel ensemble et serait sous-tendue par un pacte d'actionnaires d'une durée de 10 ans témoignant d'un alignement fort et durable des actionnaires de contrôle du nouvel ensemble.

À l'issue des opérations, les deux entreprises ont convenu que le nouvel ensemble adopterait le nom Wavestone.

La signature des documents contractuels relatifs à ce projet de rapprochement pourrait intervenir dans les prochaines semaines, à l'issue du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de Wavestone.

