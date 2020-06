WEBCON sort un ensemble d'applications pour le travail à distance

CRACOVIE, Pologne, 30 juin 2020 /PRNewswire/ --WEBCON, le développeur de WEBCON BPS, la plateforme d'automatisation des processus d'affaires dédiée aux entreprises, de premier plan mondial, a annoncé la disponibilité immédiate d'applications gratuites qui épaulent la main-d'œuvre à distance.

La philosophie et la technologie de l'entreprise s'articulent autour du principe en vertu duquel les environnements de travail changent régulièrement et que les solutions logicielles doivent pouvoir évoluer tout aussi rapidement, sans perturber pour autant le travail en cours. Le changement le plus important et le plus rapide auquel les entreprises ont fait face ces derniers temps a été de faire travailler une grande partie de leurs effectifs chez eux.

« Les entreprises se sont tournées vers la technologie pour prendre en charge le basculement vers le fonctionnement avec des employés éparpillés et à distance », a déclaré Lukasz Wrobel, directeur du développement commercial chez WEBCON. « La première vague de solutions a tourné autour des compétences cruciales telles que l'accès à distance via des réseaux privés virtuels, les solutions de communication (Microsoft Teams, WebEx, Zoom, etc.) et le courrier électronique d'entreprise à distance. Si le travail à distance est un véritable travail, il ne peut reposer exclusivement sur la connectivité. Les processus doivent évoluer eux aussi. »

M. Wrobel a cité les exemples suivants de processus qui ne peuvent pas rester ponctuels si le travail à distance devient une réalité à long terme :

Savoir quand et où les effectifs sont en service, et connaître la manière optimale de les joindre.

Veiller à ce que les tâches déléguées soient accomplies, que les sous-tâches connexes soient facilement attribuées et suivies, et que tout cela puisse être analysé à partir d'un seul endroit si on le souhaite.

S'assurer que les documents « à lire absolument » sont distribués, lus et bien compris.

Traiter le courrier physique, soit par acheminement physique, soit par numérisation + acheminement virtuel, et veiller à tenir des registres sur les envoyeurs et destinataires des différents documents.

Les demandes d'achats pour les besoins du bureau à domicile doivent être faciles à faire, faciles à traiter et faciles à satisfaire.

Les cas de centre d'assistance, qui pouvaient s'offrir le luxe d'être ponctuels lorsque les services informatiques et les utilisateurs étaient regroupés, ne peuvent plus fonctionner de cette manière.

En réponse à l'augmentation actuelle du travail à distance, WEBCON, le fournisseur d'une solution « low-code » (demandant peu de code) pour la gestion des processus d'affaires, propose désormais un ensemble de huit applications gratuites, conçues pour aider les entreprises à gérer la main-d'œuvre décentralisée.

« Le travail à distance est là pour rester, les entreprises ne peuvent donc plus se permettre qu'il soit une chose ponctuelle. Certains processus informels fonctionnent bien lorsque les employés se trouvent tous dans le même bureau, mais ils ne fonctionnent pas aussi bien lorsque les personnes sont disséminées ; beaucoup de choses sont oubliées, font défaut ou prennent simplement beaucoup plus de temps qu'elles ne devraient », a déclaré Mike Fitzmaurice, évangéliste technologique en chef chez WEBCON. « Considérez ces nouvelles applications comme la prochaine étape de votre entreprise vers la transformation numérique, et je vous promets que les avantages que vous en tirerez dépasseront largement la rationalisation du travail à distance. »

L'ensemble se compose de huit applications : Employee Profiles (profils des employés), Time Clock (pointeuse), Task Assignment (attribution des tâches), Document Distribution, Mailroom (salle de courrier), Procurement Requests (demandes d'achats), Helpdesk (centre d'assistance) et Employee Dashboard (tableau de bord des employés).

Pour obtenir ces applications gratuites :

Les clients actuels peuvent télécharger et ajouter ces applications aux solutions personnalisées qu'ils possèdent déjà.

Les entreprises qui ne sont pas clientes peuvent télécharger les applications ainsi que WEBCON BPS Express , une édition à capacité de stockage réduite du produit phare de la société qui peut être utilisée en production et indéfiniment, et qui peut être installée soit dans des centres de données sur site, soit dans des environnements en ligne d'infrastructure en tant que service.

, une édition à capacité de stockage réduite du produit phare de la société qui peut être utilisée en production et indéfiniment, et qui peut être installée soit dans des centres de données sur site, soit dans des environnements en ligne d'infrastructure en tant que service. Ceux qui préfèrent une période d'essai clé en main demandant peu d'efforts peuvent le faire sur le WEBCON BPS Cloud ; la période d'essai gratuite du logiciel en tant que service en ligne a été prolongée de deux semaines à 60 jours dans un proche avenir.

Vous trouverez de plus amples informations sur les applications et sur la façon de commencer sur le site webcon.com/streamline-remote-work/

Chez WEBCON, la « transformation numérique » n'est pas un mot à la mode - c'est un mode de vie. Les applications réalisées avec WEBCON BPS sont évolutives, centrées sur les processus, elles demandent peu ou pas de code et fonctionnement aussi bien à domicile en ligne que sur site. InstantChange™, la technologie unique de WEBCON permet aux clients d'adapter les processus pour répondre à des besoins changeants, immédiatement et sans efforts. Rendez-vous sur www.webcon.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197755/WEBCON_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.webcon.com



SOURCE WEBCON