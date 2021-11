WEBTOON dévoile une série de contenus originaux de l'agence HYBE avec les groupes BTS, TXT et ENHYPEN

Ces nouveautés font partie du projet Super Casting annoncé précédemment par WEBTOON, regroupant plusieurs partenariats avec des sociétés spécialisées dans le divertissement pour créer des webtcomics et des webnovels. Super Casting permet aux plus grandes entités spécialisées dans le divertissement de collaborer avec WEBTOON et de maximiser la valeur des propriétés intellectuelles à travers la création de différents formats (webcomics, webnovel, production audiovisuelle, etc.) et la diffusion sur différentes plateformes. En septembre, WEBTOON lançait déjà une nouvelle série originale Batman : Wayne Family Adventure en collaboration avec DC comics, son premier partenaire, dépassant plus de 500 000 abonnés dès la première semaine de lancement. En s'associant avec HYBE, WEBTOON poursuit son ambition internationale de construire et développer les fandoms en ligne.

La première série originale de HYBE sera 7Fates : CHAKHO. En collaboration avec le célèbre groupe BTS, cette histoire suit la vie des sept jeunes hommes liés par le destin. Après avoir grandi ensemble à travers une série d'épreuves et de malheurs, ils doivent devenir un groupe uni pour débloquer leur destin. 7Fates : CHAKHO est une histoire de fantasy urbaine qui se déroule dans un futur proche, inspirée par les chasseurs de tigres "Chakhogapsa" de la dynastie Joseon en Corée. Imaginée par HYBE, l'histoire réinvente les contes traditionnels des tigres coréens et crée un tout nouveau monde mythologique de bêtes sauvages. 7Fates : CHAKHO sera diffusé sur WEBTOON à partir du 14 janvier.

WEBTOON lancera également DARK MOON avec le groupe ENHYPEN. Mélange d'urban fantasy et de romance adolescente, l'histoire suit la confrontation, la confusion et l'alchimie entre un groupe de vampires, une meute de loups-garous et une fille mystérieuse détenant un secret. Le premier volet de la série, DARK MOON : the Blood Altar, sortira le 15 janvier. En réunissant une héroïne aux capacités incroyables, des amitiés de jeunesse et un puissant secret, DARK MOON : the Blood Altar, devrait apporter un vent de fraîcheur à la romance pour adolescents.

Enfin, la série THE STAR SEEKERS, en collaboration avec le groupe TOMORROW X TOGETHER (TXT), sortira le 16 janvier. THE STAR SEEKERS suit les aventures des membres d'un groupe de musique pop vivant dans un monde où la magie fait partie de leur quotidien. Le groupe se réveille un jour en découvrant qu'il possède des pouvoirs magiques. Ce conte fantastique met en scène des créatures imaginaires, dans une univers de magie et délivre un regard amusant sur le monde du spectacle.

"Les webcomics et les webnovels font partie des contenus les plus excitants du divertissement mondial, avec une économie de créateurs en plein essor composée de créateurs superstars, de fandoms de plus en plus prépondérants dans le monde entier et une offre de propriétés intellectuelles de plus en plus riche qui vient nourrir de nouvelles adaptations à la télévision et au cinéma", a déclaré JunKoo Kim, fondateur et PDG mondial de WEBTOON Entertainment. "Nous sommes ravis de travailler avec HYBE et d'offrir ces histoires incroyables aux fans du monde entier sur WEBTOON."

Les trois webcomics originaux en collaboration avec les artistes de HYBE seront disponibles, dans le monde entier, sur la plateforme WEBTOON.

Note pour les médias :

À propos de WEBTOON

WEBTOON® est la première plateforme numérique mondiale de webcomics. En tant que première plateforme d'édition et d'autoédition de bandes dessinées numériques, WEBTOON a révolutionné la façon de créer et lire des histoires : quiconque peut désormais devenir un créateur.

WEBTOON est devenu un phénomène culturel mondial, pionnier dans la publication de bandes dessinées sur Internet. Avec plus de 72 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ils sont maintenant plus nombreux à lire des séries WEBTOON qu'à regarder des émissions TV. WEBTOON offre un large catalogue de contenus variés provenant du monde entier : romance, thriller, fantasy, comédie, etc. WEBTOON est l'application N°1 parmi les 16-24 ans en Corée du Sud et se classe dans le peloton de tête, pour la même tranche d'âges, dans les autres pays.

Lancé aux États-Unis en 2014, WEBTOON propose des milliers de séries de créateurs indépendants, avec des nouveaux épisodes tous les jours. Fort de ses partenariats avec Legendary, POW !, Top Cow/Image et d'autres, WEBTOON donne une autre dimension au storytelling. Plusieurs créateurs WEBTOON ont déjà été nominés aux Eisner Awards et ont remporté une multitude de Ringo Awards. L'application WEBTOON peut être téléchargée gratuitement (Android et iOS).

À propos de HYBE

HYBE, anciennement connu sous le nom de Big Hit Entertainment, est une entreprise spécialisée dans le divertissement qui innove dans l'industrie de la musique avec pour devise "Nous croyons en la musique". La société est cotée à la Bourse de Séoul depuis octobre 2020. HYBE opère dans les domaines de la production musicale, de la gestion des artistes et de la communication avec les fans. Le label compte parmi ses artistes : BTS, TOMORROW X TOGETHER, SEVENTEEN, ENHYPEN et ZICO. La société (Solution) est aussi spécialisée dans la production de contenus vidéo, la propriété intellectuelle, l'apprentissage et les jeux. La branche Platform a pour rôle de connecter et développer tous les contenus et services de HYBE.

HYBE vise à créer un contenu de haute qualité, à enrichir l'expérience des fans et à faire la différence pour tous les amoureux de la musique et du divertissement.

