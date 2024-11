Wedia renforce son ambition européenne avec le soutien de Cathay Capital

PARIS, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Wedia annonce une nouvelle phase de son développement. Après le succès de l'offre publique d'achat simplifiée et la mise en œuvre prochaine du retrait obligatoire, l'entreprise devient une société non cotée, détenue conjointement par Cathay Capital, Nicolas Boutet et l'équipe de direction, avec le soutien d'une dette privée souscrite par Financière Arbevel[1]. Cette évolution stratégique permettra à Wedia d'accélérer son développement dans les domaines du Digital Asset Management (DAM) et du Social Media Management (via sa marque Iconosquare).

Un marketing plus visuel, plus social, plus personnalisé

Dans un contexte d'explosion du volume de contenus digitaux, l'Intelligence Artificielle générative simplifie la création et la transformation des visuels. Pour les marques et leurs agences, il est crucial de mieux maîtriser le marketing visuel (photos, vidéos, contenus 3D) et sa diffusion, notamment sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest...). Ces enjeux sont particulièrement clés pour les entreprises de toutes tailles qui cherchent à offrir des expériences marketing personnalisées, quels que soient les défis avec lesquels elles doivent composer : multiplicité des marques, des canaux, des pays, des langues, etc.

Des solutions SaaS pour une communication optimisée

Pour répondre à ces enjeux, le groupe Wedia propose des solutions SaaS de Digital Asset Management et Social Media Management uniques : des plateformes intuitives, une approche centrée sur les données et entièrement configurable pour s'adapter aux besoins des clients grâce au support de consultants experts. Wedia accompagne des leaders tels que Decathlon, Total ou Merck dans l'optimisation de leurs contenus digitaux, l'automatisation de leur diffusion sur divers canaux et la mesure de l'efficacité de ces contenus, avec l'Intelligence Artificielle comme catalyseur.

Une ambition européenne soutenue par Cathay Capital

Avec plus de 4000 clients, Wedia fait déjà partie des cinq principaux acteurs européens du Digital Asset Management et du Social Media Management, des secteurs en pleine transformation. Grâce au soutien stratégique de Cathay Capital, Wedia a l'ambition de devenir l'acteur européen de référence et le partenaire privilégié des départements marketing et communication dans leur activité à l'échelle mondiale. La vision de Wedia est d'accompagner la transformation digitale du marketing en le rendant toujours plus visuel, social et contextuel, avec des contenus personnalisés, conçus spécifiquement pour chaque audience.

Des innovations au service de l'expérience client et de la performance marketing

Le Groupe enrichit constamment ses offres SaaS avec les technologies les plus avancées en matière d'Intelligence Artificielle pour répondre aux besoins des professionnels du marketing et de la communication. En révolutionnant la recherche à travers des millions de contenus de campagnes, en automatisant la déclinaison et l'adaptation locale des campagnes pour chaque pays, et en maximisant leur diffusion sur les réseaux sociaux, Wedia accroît la performance du marketing. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision stratégique et ambitieuse incarnée par Wedia.ai.

Une équipe dédiée à la transformation digitale des marques

Forts cette nouvelle configuration capitalistique, les 100 collaborateurs du groupe Wedia, depuis Paris, Limoges, Berlin et Francfort, sont prêts à relever les défis de la transformation digitale et à continuer de soutenir les marques dans la création, la diffusion et l'optimisation de leurs contenus digitaux à l'échelle mondiale.

Nicolas Boutet, Fondateur et CEO de Wedia : « Nous nous réjouissons du succès de cette opération, première étape d'un partenariat stratégique avec Cathay Capital, conçu pour faire de Wedia un leader européen. Cette ambition passera par une croissance organique internationale, le lancement de nouvelles solutions et innovations liées notamment à l'IA et des acquisitions stratégiques pour contribuer à la consolidation du marché. »

Jean-Marc Prunet, Associé chez Cathay Capital : « Notre investissement dans Wedia illustre la capacité de Cathay Capital à réaliser des opérations sur-mesure aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. Nicolas Boutet et son équipe nous ont choisi pour notre expertise en logiciels B2B (Cathay Capital a réalisé 7 opérations en 6 ans dans ce secteur) et pour notre écosystème sectoriel et international. Après cette première étape réussie, nous sommes actuellement à l'œuvre aux côtés de Wedia pour renforcer l'organisation, accélérer l'expansion et identifier de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. »

Ghada Kneisel, Gérante Dette Privée chez Arbevel : « Nous avons été convaincus par le positionnement unique du groupe et par sa capacité à répondre de manière personnalisée aux défis que rencontrent leurs clients, et sommes ravis d'accompagner Nicolas et son équipe dans leurs ambitions d'expansion internationale et d'innovation. »

A propos de Wedia

Le groupe Wedia est un acteur international, spécialiste du SaaS B2B dans l'univers du Digital Asset et Social Media Management. Au travers de ses deux offres, Wedia et Iconosquare, le Groupe accompagne ses clients (marketers, communicants, e-commerçants, social media manager…) dans la pérennisation, la personnalisation, la diffusion et la mesure de performance de leurs contenus (photos, vidéos, posts sociaux…).

Ces offres permettent ainsi aux différents clients du Groupe de simplifier l'organisation de leurs contenus marketing, d'automatiser leur déclinaison sur les différents canaux digitaux et physiques et in fine de mesurer leur efficacité. Le positionnement haut de gamme et innovant du Groupe est validé par des clients prestigieux (Décathlon, Universal, Merck ou la NASA) et par les principaux analystes technologiques (Gartner, Forrester et Constellation Research).

Pour servir ses 4000 clients dans plus de 120 pays, le groupe Wedia, basé en France, en Allemagne et au Canada, peut compter sur plus de 100 collaborateurs engagés. Le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires 2023 de près de 14 M€, dont plus de 80% de revenus SaaS, et pilote son développement avec un mix éprouvé de croissance organique et externe maîtrisée.

A propos de Cathay Capital

Cathay Capital est une société de capital-investissement et capital-innovation qui soutient les entreprises en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société aide les entreprises du marché intermédiaire et les startups à saisir les opportunités de croissance, d'expansion internationale et de transformation durable. Grace à sa portée internationale et son expertise locale, sa plateforme met en relation des personnes - investisseurs, entrepreneurs, équipes dirigeantes et entreprises de premier plan - afin de partager les connaissances, ainsi que les outils pour évoluer et pour transformer les entreprises.

Fondée en 2006 avec un fort héritage entrepreneurial, Cathay Capital gère aujourd'hui plus de 6 milliards d'euros d'actifs et a réalisé plus de 280 investissements dans des secteurs tels que la santé, la technologie et la consommation, depuis ses bureaux de Paris, New York, San Francisco, Munich, Berlin, Madrid, Shanghai, Pékin et Singapour.

Pour plus d'informations, visitez www.cathaycapital.com

Ou rendez-vous sur LinkedIn, Twitter @CathayCapital.

A propos de Financière Arbevel

Arbevel est une société de gestion d'actifs entrepreneuriale initialement spécialisée dans la gestion de fonds actions et obligataires côtés. Depuis 2018, Arbevel a élargi ses expertises vers les actifs non cotés pour devenir un acteur global avec un encours sous gestion de 2,5 milliards €.

Plus d'information sur : www.arbevel.com

A propos du Fonds Européen d'Investissement et du programme InvestEU

Le Fonds Européen d'Investissement (FEI) est affilié à la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Sa mission centrale est de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises européennes en les aidant à accéder au financement. Le programme InvestEU regroupe sous un même toit la multitude d'instruments financiers de l'UE actuellement disponibles pour soutenir l'investissement dans les États membres, rendant le financement des projets d'investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible.

Plus d'information sur www.eif.org

1 Et bénéficiant d'une garantie InvestEU du Fonds Européen d'Investissement

