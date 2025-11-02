Weichai crée de la valeur avec ses partenaires mondiaux Créer la compétitivité de chaîne la plus forte

JINAN, Chine, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le bénéfice d'exploitation du groupe Weichai a augmenté de 6% sur un an. Parmi eux, l'activité internationale a fait tout son possible pour percer les marchés étrangers et les revenus à l'exportation du segment des moteurs ont augmenté de 30% sur un an; Les activités stratégiques émergentes ont progressé à pas de géant: les « trois nouvelles » activités énergétiques ont augmenté de 122% sur un an et les ventes de centres de données de grand alésage ont augmenté de 400% sur un an. Le 18 octobre, lors de la conférence mondiale des partenaires 2025 du groupe Weichai, Weichai a annoncé ce rapport de développement de haute qualité à Qingdao pour plus de 1 000 partenaires.

Dans la zone d'exposition

Une exposition de nouveaux produits a eu lieu en même temps que la conférence. 29 marques de Weichai ont fait leur apparition ensemble, présentant de nouveaux produits dans six secteurs d'activité majeurs: systèmes électriques, véhicules utilitaires, machines d'ingénierie, équipements agricoles et équipements de transport maritime.

Dans la zone d'exposition du système d'alimentation, près de 60 produits vedettes du système d'alimentation de Weichai ont été dévoilés, construisant un « royaume de la puissance » avec une cylindrée couvrant 2 à 340 L et une puissance de 18 à 10 000 kW, avec une gamme complète et tous les domaines. Le moteur diesel 6160A, qui est en service depuis près d'un demi-siècle et peut toujours démarrer, et le WD615, le modèle de moteur unique avec le plus grand volume de production et de ventes au monde, sont dans le même cadre que le premier moteur diesel au monde avec une efficacité thermique de 53,09%, condensé dans l'avancement de Weichai depuis 79 ans « de la fiabilité au leadership ».

Au cours des 10 dernières années, Weichai a investi plus de 30 milliards de yuans dans la recherche et le développement de moteurs, maintenu une intensité de R&D de plus de 6%, établi dix plates-formes d'innovation de pointe à l'étranger et créé une gamme complète de systèmes d'assemblage « puissance dorée » uniques au monde., maîtrisant des technologies énergétiques diversifiées telles que les moteurs diesel à haute efficacité thermique, les moteurs à combustion interne à hydrogène, les moteurs au méthanol, les piles à combustible à hydrogène et les piles à combustible à oxyde solide.

Face aux besoins diversifiés des clients du monde entier, Weichai intègre profondément le concept de cycle de vie complet de TCO et s'appuie sur un système de service mondial couvrant 65 bureaux de représentation et plus de 8 000 points de service pour fournir aux clients des solutions complètes de processus, allant de la maintenance préventive à la réponse rapide., construire un partenariat gagnant-gagnant à vie avec les clients.

Lors de la conférence, les PDG des sociétés étrangères de Weichai ont également assisté. Au fil des années, Weichai a adhéré à l'intégration culturelle pour promouvoir un développement industriel coordonné. Adhérant au concept « Nous sommes un », Weichai a stratégiquement réorganisé plus de 10 entreprises étrangères, dont Ferretti d'Italie, Kion d'Allemagne, Dematic des États-Unis, PSI des États-Unis et Baudouin de France. Toutes ont atteint une croissance constante. Actuellement, l'indice transnational Weichai représente 40,93%.

Cette conférence a démontré les réalisations scientifiques et technologiques et la résilience de développement de Weichai en tant que groupe multinational d'équipements industriels avec une influence mondiale importante. À l'avenir, Weichai continuera à travailler avec des partenaires mondiaux pour créer de la valeur et construire la plus forte compétitivité de chaîne.

