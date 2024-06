Weinberg Capital Partners accueille Émilie Lhopitallier en tant que secrétaire générale

PARIS, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Weinberg Capital Partners est heureux d'annoncer la nomination d'Émilie Lhopitallier en tant que secrétaire générale. À ce titre, elle pilotera les activités financières et juridiques de la société, tout en supervisant les fonctions transverses. Émilie intègre le Comité de direction de Weinberg Capital Partners aux côtés de Serge Weinberg, Philippe Klocanas et Jean-Philippe Olgiati.

Émilie LHOPITALLIER, secrétaire générale Weinberg Capital Partners

Émilie Lhopitallier, 50 ans, a près de 20 ans d'expérience dans le private equity. Elle a débuté sa carrière en tant qu'analyste crédit chez Crédit Agricole Indosuez en Afrique du Sud. Elle a ensuite rejoint les équipes de Mazars puis celles de Ciclad, où elle a exercé la fonction de secrétaire générale pendant neuf ans. Plus récemment, elle a occupé le poste de secrétaire générale et de directrice administration et finance chez Truffle Capital.

En parallèle de ses activités, Émilie a été membre du Conseil d'administration de France Invest.

Elle a fondé et présidé le club Finance Partners, réunissant les directeurs financiers et secrétaires généraux des sociétés de gestion. Émilie a également coprésidé le groupe de travail « Démocratisation du private equity », visant à rendre ce secteur plus accessible et compréhensible.

Émilie Lhopitallier est diplômée de AgroParisTech.

Émilie Lhopitallier, secrétaire générale chez Weinberg Capital Partners, déclare : « Je suis ravie de rejoindre les équipes de Weinberg Capital Partners. Intégrer une entreprise à taille humaine, dotée d'une grande agilité, me permettra de mener à bien les nombreux challenges qui m'attendent ».

À propos de Weinberg Capital Partners

Créée en 2005, Weinberg Capital Partners est une société d'investissement indépendante active historiquement dans les métiers du capital transmission qui a élargi son champ d'intervention aux actifs immobiliers en 2008, et investit depuis 2015 au capital des PME/ETI françaises cotées en qualité d'actionnaire minoritaire avec une approche active, amicale et de long terme. En 2020, Weinberg Capital Partners a complété sa capacité d'intervention auprès des PME/ETI par une stratégie minoritaire axée sur les enjeux du développement durable, qui offre un accompagnement extra-financier dit d'impact, pour mieux préparer les entreprises aux défis environnementaux et sociétaux. En 2023, Weinberg Capital Partners a créé un nouveau fonds, Eiréné, dédié au développement des PME/ETI du secteur de la sécurité et de la défense.

Avec 1,6 milliard d'euros d'actifs gérés, Weinberg Capital Partners est un acteur significatif du segment equity mid-market en France.

Weinberg Capital Partners est signataire des principes pour l'investissement responsable (PRI), membre de l'Initiative Climat International (iCI) et s'inscrit dans une démarche active d'investisseur responsable.

Weinberg Capital Partners soutient Télémaque, association pour l'égalité des chances dans l'éducation.

Pour en savoir plus : weinbergcapital.com.

