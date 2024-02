WEKA s'associe à NexGen Cloud pour démocratiser l'IA

La plateforme Hyperstack et l'AI Supercloud de NexGen Cloud tirent parti du logiciel de plateforme de données de WEKA afin de fournir des solutions à la demande rapides, abordables et durables pour la formation et l'inférence de modèles d'IA

CAMPBELL, Californie, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), la société de plateformes de données AI natives, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associe à NexGen Cloud , un fournisseur d'infrastructure en tant que service durable basé au Royaume-Uni, pour fournir la base de l'infrastructure haute performance qui sous-tend son futur AI Supercloud, ainsi que les services à la demande offerts par Hyperstack , la plateforme GPUaaS (GPU en tant que service) de NexGen Cloud.

Engagée à fournir des solutions de calcul haute performance durables, NexGen Cloud a construit l'une des plus grandes flottes de GPU au monde, entièrement alimentée par des sources d'énergie renouvelables. En septembre 2023, la société a annoncé son intention de créer un nouveau AI Supercloud d'un milliard de dollars afin de démocratiser l'innovation en IA en offrant aux clients un accès abordable et sur demande aux unités de traitement graphique (GPU) les plus puissantes du monde.

L'essor du cloud de GPU

L'explosion de l'IA générative au cours de l'année écoulée entraîne une demande extrêmement élevée pour les puissants GPU nécessaires pour alimenter la formation et l'inférence des modèles d'IA. À mesure que la demande surpasse l'offre, il devient de plus en plus difficile d'obtenir les GPU nécessaires à ces charges de travail exigeantes en performances. Les GPU avancés nécessaires pour prendre en charge les charges de travail de l'IA à grande échelle peuvent être coûteux et complexes à gérer, un obstacle insurmontable pour de nombreuses entreprises souhaitant adopter et faire progresser leurs initiatives d'IA d'entreprise.

Dans le même temps, la demande de ressources de cloud public dépasse les ressources disponibles, laissant de nombreuses entreprises sans solution viable pour les initiatives d'IA. Des fournisseurs innovants comme NexGen Cloud mettent désormais à l'échelle leurs ressources considérables pour répondre à la demande croissante de services d'infrastructure de données capables de prendre en charge les charges de travail de formation et d'inférence de modèles d'IA à grande échelle.

Selon S&P Global Market Intelligence, la disponibilité limitée et le coût croissant des GPU feront partie des principaux facteurs qui conduiront les entreprises à explorer et adopter l'infrastructure cloud GPU pour leurs projets d'IA. « Les modèles d'affaires full-stack en tant que service destinés à l'IA générative gagneront en popularité, a déclaré John Abbott, analyste de recherche principal chez S&P Global Market Intelligence. Le prix toujours croissant de l'infrastructure compatible avec l'IA atténue l'enthousiasme pour les déploiements sur site, ce qui favorise l'adoption du cloud. »1

Alimenter la prochaine vague d'innovation en IA

Basé sur les derniers GPU de pointe de NVIDIA, le service AI Supercloud de NexGen Cloud fournira une solution abordable, à la demande et à forte intensité de calcul destiné aux entreprises, aux organismes de recherche et aux gouvernements qui innovent à l'intersection du cloud et de l'IA. L'entreprise a choisi la plateforme de données WEKA® pour fournir l'infrastructure logicielle essentielle nécessaire à l'amélioration des performances et de l'efficacité de la nouvelle offre de services de calcul accéléré.

« Lorsque nous avons commencé à construire notre solution AI Supercloud, nous avons examiné plusieurs plateformes de données et solutions de systèmes de fichiers parallèles. Les exigences extrêmes de l'environnement en matière d'échelle et de performance nous ont conduits à rapidement exclure d'autres fournisseurs, a déclaré Chris Starkey, cofondateur et PDG de NexGen Cloud. La plateforme de données WEKA s'est immédiatement démarquée, non seulement par ses performances exceptionnelles et sa faible latence, mais aussi par sa capacité à maximiser l'efficacité de notre cloud GPU à l'aide d'une solution logicielle innovante et agnostique sur le plan matériel. Cela nous a permis de tirer parti des investissements matériels existants et d'alimenter tous nos services cloud de la façon la plus efficace et durable possible, ce qui est au cœur de notre mission. »

Le logiciel de la plateforme de données de WEKA offre des performances et une évolutivité inégalées, permettant d'alimenter efficacement les environnements GPU à grande échelle. Ceci transforme les silos de données stagnants en pipelines de données dynamiques qui alimentent en toute transparence les GPU privés de données, les aidant à fonctionner de manière plus efficace, plus durable et jusqu'à 20 fois plus rapidement. Avec WEKA, NexGen Cloud améliore l'expérience de sa clientèle en lui donnant accès à d'énormes quantités de données et en lui permettant de les traiter plus rapidement, quelle que soit la taille du fichier. Ceci leur permet de concentrer leurs efforts sur les algorithmes, au lieu de gérer l'architecture de données sous-jacente.

« La plateforme de données WEKA fournit à NexGen Cloud la vitesse et l'évolutivité extrêmes dont nous avons besoin pour alimenter notre environnement GPU de nouvelle génération. En outre, elle nous permet d'aider les entreprises clientes de chaque segment à exécuter leurs charges de travail de formation et d'inférence de modèles d'IA les plus exigeantes rapidement, à moindre coût, et de façon durable. Affirme M. Starkey. En même temps, WEKA a été un partenaire incroyable. Nous sommes convaincus que l'entreprise va grandir et innover avec nous alors que nous continuons à développer et à faire évoluer nos offres Hyperstack et AI Supercloud pour répondre aux futures exigences de nos clients en matière d'IA. »

« Les fournisseurs de cloud GPU comme NexGen Cloud joueront un rôle essentiel dans l'accélération de la prochaine vague d'innovation en IA, a déclaré Jonathan Martin, président de WEKA. La plateforme de données WEKA aide les GPU à fonctionner à des performances et à une efficacité maximales, en réduisant la consommation d'énergie et en offrant aux clients un moyen beaucoup plus durable d'exécuter des charges de travail d'IA d'entreprise, même à une échelle extrême. Nous sommes ravis de nous associer à NexGen Cloud pour commercialiser leur ambitieux Supercloud d'IA et les aider à propulser l'avenir en démocratisant l'accès démocratisé aux GPU les plus puissants du monde. »

Pour en savoir plus sur les offres de cloud GPU de NexGen Cloud, alimentées par la plateforme de données WEKA, consultez le site : https://www.weka.io/nexgencloud/. Découvrez comment la plateforme de données WEKA peut vous aider à optimiser vos GPU : https://www.weka.io/resources/solution-brief/get-the-most-out-of-your-gpus/ .

À propos de NexGen Cloud

NexGen Cloud, un précurseur de la durabilité en Europe, se spécialise dans la construction de l'infrastructure de calcul haute performance et de GPU à grande échelle nécessaire à l'intelligence artificielle, offrant un accès démocratisé au calcul de haut niveau pour tous les secteurs grâce à sa plateforme phare, Hyperstack. Depuis sa création en 2020, NexGen Cloud a construit l'une des plus grandes flottes de GPU du continent, renforcée par la propriété des puces les plus demandées au monde, y compris les très recherchés NVIDIA H100, disponibles à la demande via Hyperstack. NexGen Cloud a pour mission de démocratiser l'accès au calcul accéléré à l'échelle mondiale en construisant un cloud plus sûr, plus écologique et plus abordable. La vision de l'entreprise est de devenir le premier fournisseur mondial de solutions GPUaaS (GPU en tant que service), tout en soutenant et en développant continuellement les technologies futures. Toutes les solutions NexGen Cloud sont conçues dans le but de répondre à trois des principales préoccupations du marché actuel du cloud : le coût, la transparence et l'accessibilité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.weka.io/nexgencloud .

À propos du WEKA

WEKA est la société de plateformes de données AI natives qui établit la norme en matière d'infrastructure d'IA en offrant la seule solution logicielle agnostique sur le plan du cloud et du matériel de l'industrie pour les applications à haute performance. La plateforme de données WEKA® offre des performances sans précédent à grande échelle. Elle transforme des silos de données stagnants en pipelines de données dynamiques qui aident les charges de travail d'IA, d'apprentissage automatique et de GPU des entreprises à fonctionner plus rapidement et plus efficacement, offrant un accès aux données transparent sur site, dans le cloud, en périphérie et dans des environnements hybrides et multicloud. WEKA aide des centaines d'entreprises et d'organisations de recherche de premier plan, dont 11 faisant partie du Fortune 50, à relever des défis complexes en matière de données pour les aider à faire des découvertes, à collecter des informations et à obtenir des résultats plus rapidement. Rendez-vous sur www.weka.io pour en savoir plus ou suivez-nous sur LinkedIn , X/Twitter et Facebook .

Découvrez pourquoi WEKA a été reconnu comme visionnaire pendant trois années consécutives dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets : accéder au rapport .

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. Les autres noms commerciaux utilisés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

1 Source : S&P Global Market Intelligence, Tech Trend in Focus: AI Infrastructure and the GPU Explosion, October 2023.