WEKA dévoile une puissante plateforme de données native de l'IA pour NVIDIA DGX SuperPOD dotés de systèmes NVIDIA DGX H100

CAMPBELL, Californie, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Par NVIDIA GTC : WekaIO ( WEKA ), la société de plateformes de données AI natives, a dévoilé aujourd'hui WEKApod™ : une nouvelle plateforme de données puissante certifiée pour NVIDIA DGX SuperPOD™ et dotée des systèmes NVIDIA DGX H100 . Ce dispositif intègre le logiciel de plateforme de données AI-native de WEKA à un matériel de stockage de premier ordre afin de fournir un environnement prêt à l'emploi et conçu spécialement pour les applications d'IA. Les clients peuvent déployer WEKApod Data Platform Appliance dans le cadre de leur solution NVIDIA DGX SuperPOD, ce qui les aide à provisionner rapidement les ressources de calcul, de stockage et de réseau et à accélérer la mise en production de leurs projets d'IA.

WEKApod Data Platform Appliance offre une base de gestion de données exceptionnelle et hautement performante pour les déploiements NVIDIA DGX SuperPOD – un seul cluster peut fournir jusqu'à 18 300 000 IOP. Elle fournit également des performances d'écriture efficaces pour le checkpointing des modèles d'IA, offrant une efficacité d'entraînement supérieure, une évolutivité, une résilience de niveau entreprise et la prise en charge d'applications en temps réel.

WEKApod offre toutes les capacités du logiciel Data Platform de WEKA dans un système facile à déployer pour les clients de l'IA d'entreprise, de l'IA générative et du cloud GPU. Les principaux avantages sont les suivants :

Performance de premier ordre

L'architecture native à l'IA de WEKA Data Platform offre le stockage d'IA le plus rapide au monde et une performance exceptionnellement élevée pour les pipelines de données d'IA. Il assure une faible latence quelle que soit la taille du fichier et fournit des niveaux élevés de débit d'écriture requis par les opérations de checkpointing pour assurer la continuité critique de l'activité.

Efficacité maximale pour une meilleure durabilité

La plateforme WEKA Data Platform offre une densité de performance accrue qui réduit la consommation d'énergie en maximisant l'utilisation de l'espace, en améliorant l'efficacité du refroidissement, en optimisant la distribution de l'énergie et en réduisant la consommation d'énergie au repos. Les clients de WEKA peuvent ainsi réduire leur empreinte carbone jusqu'à 260 tonnes de CO2e par pétaoctet stocké.

En outre, la plateforme de données WEKA offre un accès efficace au stockage, de sorte que les tâches de calcul, telles que les processus de formation et d'inférence, sont exécutées avec une performance maximale, ce qui réduit les temps morts et la consommation d'énergie globale. En utilisant efficacement les ressources et en minimisant le mouvement des données, la plateforme WEKA aide à réduire les coûts énergétiques associés et l'empreinte carbone des déploiements d'IA, permettant ainsi aux organisations d'atteindre leurs objectifs en matière de durabilité et d'environnement tout en faisant avancer leurs initiatives d'IA.

Le choix ultime des options de déploiement : sur site et dans des clouds hyperscaler, hybrides et GPU grâce à WEKA Data Platform

WEKA a lancé le concept d'une plateforme de données logicielles pour l'IA et le calcul haute performance en 2013 et a été le premier fournisseur à proposer une solution logicielle par abonnement pouvant fonctionner sur du matériel des principaux fournisseurs de serveurs au monde et dans tous les principaux clouds publics hyperscale. Désormais, les clients disposent d'une nouvelle façon d'utiliser le logiciel WEKA Data Platform sur site pour les déploiements cloud à grande échelle de l'IA et de GPU avec WEKApod.

« "WEKA est ravi d'obtenir la certification NVIDIA DGX SuperPOD et d'offrir une nouvelle option de plateforme de données puissante aux entreprises clientes de l'IA », a déclaré Nilesh Patel, responsable des produits chez WEKA. « De nombreuses études ont montré que les entreprises ont encore du mal à faire passer leurs initiatives d'IA du stade pilote à celui de la production, et d'autres ont encore du mal à démarrer. Grâce à cette dernière certification, nous offrons une base d'infrastructure de données hautement performante pour alimenter la prochaine vague d'innovation en matière d'IA. L'utilisation de WEKApod Data Platform Appliance avec DGX SuperPOD permet de faire un bond en avant en termes de vitesse, d'échelle, de simplicité et de durabilité nécessaires aux entreprises pour soutenir rapidement, efficacement et avec succès des projets d'IA prêts pour l'avenir. »

« À mesure que l'adoption de l'IA par les entreprises progresse, ces dernières recherchent une infrastructure haute performance pour mettre leurs projets d'IA en production plus rapidement », a déclaré Charlie Boyle, vice-président de DGX Systems chez NVIDIA. « La certification WEKApod Data Platform Appliance pour NVIDIA DGX SuperPOD apporte aux entreprises une solution éprouvée à l'échelle des centres de données pour faire face aux charges de travail d'IA les plus complexes, alimentant ainsi leur transformation en IA. »

