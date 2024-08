WELLBRED TRADING SA ACQUIERT UNE RAFFINERIE DE TRANSFORMATION DES DÉCHETS EN BIODIESEL ET ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE D'ÉNERGIE PROPRE

L'acquisition garantit la rétention de l'ensemble des employés.

GENÈVE, Suisse, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- Wellbred Trading SA annonce une croissance mondiale dans le domaine des énergies renouvelables avec l'acquisition d'une raffinerie à Prémery, France, La Nivernaise de Raffinage SAS, qui convertit les huiles de cuisson usagées en énergie. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans l'expansion de Wellbred sur le marché intérieur français des énergies renouvelables.

« Nous sommes ravis d'accueillir La Nivernaise de Raffinage SAS au sein de la famille Wellbred Trading », a déclaré Ghazi Abu Al-Saud, PDG mondial du groupe Wellbred. « Cette acquisition nous donne l'opportunité de nous engager davantage dans le secteur des énergies renouvelables et renforce notre engagement envers la croissance de cet aspect important de la chaîne de valeur de Wellbred. »

La raffinerie, située au cœur de la France, se spécialise dans la conversion des huiles de cuisson usagées en ressources précieuses qui contribuent à la production de biocarburants et d'autres sources d'énergie renouvelables.

« La rétention des 35 employés de La Nivernaise de Raffinage SAS permettra une transition en douceur alors que nous continuons à approvisionner le marché intérieur et à capitaliser sur leur expérience pour promouvoir des innovations dans le raffinage de déchets plus difficiles », a déclaré Simon Lausch, directeur général de Wellbred Trading SA. « À mesure que l'usine croît et se développe, nous espérons également mieux servir la communauté locale et son économie. »

L'intégration de La Nivernaise de Raffinage SAS au sein du département des énergies renouvelables de Wellbred basé à Genève offre de nouvelles opportunités de croissance, de diversification et de collaboration. Wellbred Trading SA a lancé son département des énergies renouvelables en 2022, en se concentrant initialement sur l'approvisionnement en biocarburants pour les marchés scandinaves, notamment la Norvège et la Suède. Depuis lors, l'activité s'est étendue à l'approvisionnement en biocarburants pour le secteur maritime. Avec un accent partagé sur la durabilité et l'innovation, l'expertise combinée des deux entreprises devrait stimuler l'expansion de la raffinerie et contribuer aux objectifs plus larges de production d'énergie renouvelable. Elle permettra également à Wellbred Trading SA de s'implanter dans le commerce mondial des matières premières et la distribution de biodiesel en France, en Allemagne et en Espagne.

