WEMAX Étend Sa Présence Avec le Lancement de Sa Boutique Amazon en France**

PARIS, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- WEMAX, un fournisseur de premier plan de solutions de projection avancées, est ravi d'annoncer l'ouverture de sa boutique officielle sur Amazon en France. Cette étape stratégique permet aux clients français d'accéder facilement aux produits de pointe de WEMAX et de profiter d'avantages exclusifs, notamment des remises exceptionnelles lors de l'événement Prime Day à venir, avec des économies de plus de 20%.

Pour découvrir la boutique WEMAX sur Amazon en France, les clients peuvent visiter le lien suivant : [Boutique WEMAX Amazon France].

WEMAX Dice 1080P FHD Projecteur portable pour le cinéma en plein air

Pour l'année à venir, WEMAX se concentrera sur l'amélioration des accessoires liés aux projecteurs. Dans un souci de fournir une solution complète, WEMAX vise à créer un guichet unique pour les projecteurs et les périphériques. Les clients peuvent s'attendre à une expérience fluide et pratique pour obtenir tous leurs besoins en matière de projection.

WEMAX est heureux de recommander le Package Étoile WEMAX, qui a suscité un engouement considérable auprès des clients français. Le produit, disponible sur Amazon, est le [Projecteur Portable WEMAX avec Batterie Longue Durée et Connectivité Bluetooth]. Ce projecteur exceptionnel a reçu plus de 450 évaluations positives sur le célèbre site de promotion français, Dealabs : [WEMAX sur Dealabs]. Il offre des fonctionnalités impressionnantes et offre une expérience visuelle immersive qui captive les spectateurs.

WEMAX continue de se positionner en leader en fournissant des solutions de projection innovantes, et l'expansion de sa présence en France avec la boutique Amazon renforce davantage son engagement envers la satisfaction des clients et l'accessibilité.

Pour plus d'informations et les dernières actualités, veuillez visiter le site officiel de WEMAX à l'adresse wemax.com.

