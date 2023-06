WikiFX : la plate-forme web d'enquêtes réglementaires sur les courtiers Forex s'implante en France

PARIS, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe WikiGlobal annonce aujourd'hui le lancement, en France, de sa plateforme web mondiale, WikiFX.

L'application WikiFX, entièrement gratuite pour les utilisateurs, a pour vocation de vérifier la conformité de plus de 45 000 courtiers dans plus de 30 pays dans le monde. Ce service couvre plus de 50 licences réglementaires et fournit un panorama de services complets pour les utilisateurs mondiaux en 16 langues.

Créée en 2017 à Hong-Kong, WikiFX a rapidement acquis une solide réputation mondiale. Présente déjà dans 13 pays, l'application s'installe désormais en France pour offrir un environnement de trading en ligne fiable et transparent aux investisseurs du monde entier.

Grâce à sa vaste base de données comprenant plus de 45 000 courtiers répertoriés, WikiFX permet aux utilisateurs d'accéder à des informations objectives sur chaque profil.

L'application synchronise les informations de conformité avec les organismes de réglementation du monde entier, facilitant ainsi la vérification des courtiers sans avoir à rechercher individuellement sur chaque site officiel.

Plus de 300 collaborateurs travaillent quotidiennement pour sourcer et vérifier les profils de milliers de courtiers dans 14 pays, dont la France. L'entreprise combine technologie et analyse humaine pour garantir la fiabilité des profils, en vérifiant les organismes de réglementations en vigueur et en effectuant des visites sur place.

Ainsi, plus de 7 000 courtiers illégaux ont été révélés et environ 98 millions de dollars américains ont été récupérés pour plus de 26 711 victimes.

Avec son implantation en France, WikiFX renforce sa position de leader mondial et s'engage à fournir aux investisseurs français un environnement de trading en ligne sûr et transparent.

A propos

Fondé en 2017, WikiGlobal est le leader mondial dans le domaine des services de recherche d'informations d'entreprises. WikiGlobal a construit avec succès un écosystème de solutions web et de big data (WikiFX, WikiEXPO, WikiTrade, ForexPay, WikiBit) permettant la recherche, l'enquête et l'analyse de datas fournissant ainsi des solutions de sécurité de haut niveau pour les investisseurs individuels, les entreprises et les organismes gouvernementaux. WikiGlobal compte plus de 300 collaborateurs dans 14 pays.

Pour plus d'informations, visitez le site web : www.wikifx.com/fr

Contact presse

Islam BELALA

Responsable des relations presse et de la communication

+33 7 66 01 26 94

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129400/WikiFX_Logo.jpg

SOURCE WikiFX