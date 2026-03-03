Wild & The Moon s'associe à Barrière pour lancer la boisson « Everyday Calm » en édition limitée avec son nouvel ingrédient de longévité.

Un café parisien transforme le patch Everyday Calm de Barrière, à base d'ergothionéine et d'ashwagandha, pour gérer le stress pendant la semaine de la mode.

PARIS, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la Fashion Week de Paris parisienne dépasse le seul cadre de la mode, elle devient un terrain d'essai pour l'avenir du bien-être. Le célèbre café parisien Wild & The Moon s'associe à la marque de patchs Barrière pour lancer une boisson en édition limitée conçue pour apporter calme et soutien cognitif au cours de l'un des moments les plus stressants de la mode.

Disponible du 3 au 15 mars dans les magasins Wild & The Moon de la rue Saint-Honoré, rue Amelot et rue Charlot, la boisson « La Vie en Rose » transforme le nouveau patch Everyday Calm de Barrière en un mélange de lait d'amande infusé d'ashwagandha, d'ergothionéine et d'eau de rose. Chaque achat comprend des patchs gratuits, faisant le lien entre le bien-être à porter et le rituel à boire.

Cette collaboration introduit l'ergothionéine (EGT), un nutriment de longévité de plus en plus populaire, sur la scène du bien-être à Paris à travers une formulation conçue pour soutenir l'équilibre de l'humeur, la gestion du stress et la clarté mentale.

« La semaine de la mode est le moment lorsque la culture, la créativité et l'épuisement ne font qu'un », a déclaré Cleo Davis-Urman, cofondatrice et directrice générale de Barrière. « Dans les secteurs où le stress est omniprésent, nous fournissons rarement un espace pour nous recharger. Le partenariat avec Wild & The Moon nous permet de soutenir le cerveau et d'atténuer le stress d'une manière qui semble simple et expérentielle, que ce soit par le biais d'un patch quotidien ou d'un moment de calme dans un café. Il s'agit d'aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent, avec un soutien sophistiqué et qui s'intègre harmonieusement dans leur routine. »

Pour Wild & The Moon, ce partenariat est le reflet d'une évolution plus large vers la vente au détail de produits de bien-être expérentiels, dans lesquels des ingrédients scientifiquement prouvés sont associés à des rituels de vie accessibles.

« Dans un environnement très dynamique, les petits rituels deviennent essentiels », explique Emma Sawko, fondatrice de Wild & The Moon. « Cette collaboration veut intégrer le bien-être dans les expériences quotidiennes en transformant des ingrédients de pointe en une expérience apaisante, belle et facile à intégrer dans le moment présent. »

Ce lancement élargit la présence de Barrière à Paris, avec quatre des patchs les plus vendus de la marque, dont Energy Boost (B12) , The Big Sleep (Melatonin) NAD+ Youth Repair et Everyday Calm , qui sont désormais disponibles en magasin.

À propos de Barrière

Barrière réimagine les compléments alimentaires quotidiens grâce à la technologie transdermique, qui permet de délivrer des nutriments à travers la peau de manière régulière pendant 8 à 12 heures. Fabriqué au Royaume-Uni dans une usine agréée par la MHRA, chaque patch est conçu pour favoriser une absorption régulière sans avoir recours à des pilules ou à des poudres. À base de plantes, végétalien, sans cruauté et hypoallergénique, Barrière rend le bien-être sans effort, et conçu pour être vu. Disponible sur mybarriere.com .

