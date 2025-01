Wire acquiert pydio pour créer une solution révolutionnaire d'espace de travail sécurisé

BERLIN, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La société berlinoise spécialisée dans la messagerie sécurisée et les appels vidéo, Wire, annonce l'acquisition de Pydio, entreprise française de partage de documents, avec pour objectif de créer une solution d'espace de travail unifié et innovant, qui rendra inutile de devoir arbitrer entre sécurité et productivité. Cette nouvelle solution combinera Wire, la plateforme de communications chiffrées de bout en bout, avec Pydio Cells, la solution de gestion, partage et collaboration documentaire d'entreprise. Ensemble, elles offriront aux organisations un environnement unique, fluide et sécurisé pour tous leurs besoins en communication et collaboration.

Les organisations modernes, notamment dans les secteurs fortement réglementés, doivent concilier deux priorités souvent opposées : garantir un niveau de sécurité et de confidentialité maximal tout en permettant à leurs équipes de collaborer efficacement sans devoir passer constamment d'une application à une autre. La solution Wire Cells inaugure une nouvelle catégorie d'espaces de travail hautement sécurisés, permettant aux organisations d'atteindre ces deux objectifs via une seule et unique plateforme pour la première fois.

Dans le quotidien des travailleurs, le passage incessant entre plusieurs plateformes ralentit les opérations. Une récente étude menée par Qatalog et l'Université Cornell révèle qu'il faut en moyenne 9,5 minutes à un employé pour retrouver sa concentration après avoir changé d'application. Parallèlement, les préoccupations liées à la sécurité augmentent : le Identity Theft Resource Centre rapporte une augmentation de 72 % des violations de données signalées l'année dernière par rapport au précédent record.

"En intégrant Wire et Cells, nous proposons une solution d'espace de travail unique où il n'est plus nécessaire de choisir entre une sécurité rigoureuse et une productivité optimale," explique Benjamin Schilz, PDG de Wire. "Dans les industries axées sur la sécurité, la complexité ajoutée peut nuire tant à la productivité et qu'à la sécurité, tandis que la gestion de multiples plateformes crée des coûts supplémentaires. Cependant, la sécurité ne doit jamais se faire au détriment de l'utilisabilité. Malheureusement, dans le domaine des solutions de productivité, c'était souvent le cas… jusqu'à maintenant. Nous pensons que c'est une véritable révolution," poursuit Schilz.

"Nous associer à Wire a été une évidence. Depuis 10 ans, nous développons une plateforme qui répond aux besoins des organisations les plus exigeantes en matière de sécurité tout en permettant à leurs équipes de se concentrer sur leur travail, pas sur la sécurité," déclare Charles du Jeu, fondateur et PDG de Pydio. "C'est simple, comme le sont souvent les choses vraiment puissantes. Communiquer, partager et collaborer sont au cœur de la vie professionnelle moderne. Combiner nos deux solutions leaders pour créer un espace de travail unifié résout un problème majeur pour les organisations soucieuses de leur sécurité."

Avec Wire Cells, la collaboration sécurisée n'a jamais été aussi simple ni aussi sûre. Imaginez une application unique qui vous permet de passer des appels vidéo comme Zoom, de discuter comme Slack et de collaborer sur des documents comme Google Drive. La plateforme intégrée Wire Cells permettra aux équipes internationales de communiquer de manière sécurisée et fluide via des messages, appels vocaux et appels vidéo. Elle permettra également de partager, gérer et collaborer en temps réel sur des documents, d'automatiser des tâches répétitives, et même de transférer des fichiers allant jusqu'à 5 téraoctets.

Wire prévoit de déployer la première version de la solution intégrée Wire Cells dès le premier trimestre 2025, dans le cadre d'un programme pilote destiné à des clients et partenaires sélectionnés.

Wire est une plateforme d'espace de travail sécurisé de niveau entreprise, offrant une gamme complète de messagerie, audio, vidéo et partage de fichiers à l'échelle, tout en étant protégée par le chiffrement de bout en bout le plus avancé de l'industrie, basé sur le standard MLS (le protocole de sécurité de messagerie le plus performant). Wire propose une alternative aux suites de collaboration des géants technologiques, souvent peu sécurisées par conception ou négligeant la sécurité. Wire supprime la barrière entre la collaboration productive souhaitée par les utilisateurs et la protection des données, la confidentialité et la conformité exigées par les organisations. Wire est plébiscitée par des agences gouvernementales et de défense, des entreprises mondiales et des millions d'utilisateurs à travers le monde.

Basée à Paris, Pydio est un leader des solutions de gestion, partage et collaboration documentaire auto-hébergées pour les entreprises. La plateforme Cells de Pydio offre une alternative sécurisée aux solutions SaaS et logiciels collaboratifs open source, et est conçue pour les organisations nécessitant un contrôle total sur leurs documents. Avec une base installée de 1 500 organisations dans plus de 25 pays, Pydio devient rapidement la plateforme auto-hébergée de référence pour les organisations soucieuses de sécurité et de conformité.

