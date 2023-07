WiTricity lance le nouveau programme d'intégration FastTrack pour accélérer l'accès des constructeurs automobiles à la recharge sans fil des VE

Le programme simplifié permet aux équipementiers de commencer l'évaluation et la mise à l'essai des VE (véhicules électriques) avec recharge sans fil dans les 90 jours

Le nouveau programme permet aux constructeurs automobiles d'accélérer leurs efforts en vue d'équiper les nouveaux VE d'un système de recharge sans fil installé en usine.

L'évaluation ouvre également la porte à la recharge sans fil en tant qu'option installée par le concessionnaire dans l'intervalle.

Les inscriptions au programme seront ouvertes à partir d'août 2023.

WATERTOWN, Mass., 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- WiTricity , pionnier de la recharge sans fil des VE, a présenté aujourd'hui le programme d'intégration FastTrack destiné aux équipementiers automobiles qui leur permet d'intégrer un véhicule initial en trois mois seulement, accélérant ainsi considérablement les essais de recharge sans fil sur les plateformes de VE existantes et à venir. La recharge sans fil sera entièrement activée et opérationnelle sur la plateforme VE du constructeur automobile à l'aide du récepteur WiTricity Halo™ et du chargeur WiTricity Halo™ de 11 kW.

WiTricity’s FastTrack Integration Program extends to helping OEMs develop dealer-installable wireless charging options that meet market demand while production programs are in development. A June 2023 TideWatch independent survey discovered that 80% of consumers with loyalty to premium automotive brands would switch to another premium automotive brand if that brand was to offer wireless charging.

« Nous sommes conscients des difficultés liées aux délais dans le secteur automobile et nous nous engageons à aider les équipementiers à adopter plus rapidement la technologie de recharge sans fil réclamée par les clients », a déclaré Alex Gruzen, PDG de WiTricity. « Nous avons une grande expérience de la mise à niveau de véhicules existants tels que la Tesla Model 3 et la Ford Mustang Mach-E pour prendre en charge la recharge sans fil, ainsi que de la collaboration avec les premiers utilisateurs de la recharge sans fil installée en usine. WiTricity peut s'associer aux équipementiers non seulement pour l'évaluation, mais aussi pour la livraison, à partir de notre chaîne d'approvisionnement mondiale, de solutions de recharge sans fil de qualité automobile pour les programmes de production. »

Possibilité d'installation de l'option par le concessionnaire

Le programme d'intégration FastTrack de WiTricity permet d'aider les équipementiers à développer des options de recharge sans fil installées par les concessionnaires qui répondent à la demande du marché pendant que les programmes de production sont en cours de développement. Ce programme permet de tester et d'évaluer la recharge sans fil grâce à une mise en œuvre complète et soignée du matériel et du logiciel. Les solutions de WiTricity sont conformes à la norme automobile mondiale pour la recharge sans fil ratifiée par la Society of Automotive Engineers en 2020.

Dans une enquête indépendante réalisée par Tidewatch Partners en juin 2023, 80 % des consommateurs fidèles aux marques automobiles haut de gamme ont indiqué qu'ils passeraient à une autre marque automobile haut de gamme si celle-ci proposait la recharge sans fil.

« Nous avons mené des recherches approfondies auprès des utilisateurs de VE et des flottes qui souhaitent passer aux véhicules électriques », a déclaré M. Gruzen. « Nous savons que les consommateurs préfèrent les VE dotés d'un système de recharge sans fil, et nous savons aussi que ce système résout de nombreux problèmes pour les flottes. »

À propos de WiTricity

WiTricity est le pionnier de la recharge sans fil pour les véhicules électriques. Il est à l'origine du développement et de la mise en œuvre de la technologie de résonance magnétique pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires. Les produits de l'entreprise s'appuient sur un vaste portefeuille de brevets conformes aux normes mondiales ratifiées en matière de recharge sans fil des véhicules électriques, notamment les normes SAE, ISO et GB. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier niveau comptent sur WiTricity pour accélérer l'adoption des véhicules électriques en éliminant les difficultés liées à la recharge par branchement et en préparant le terrain pour l'autonomie future. Au-delà des VE, la technologie WiTricity est fondamentale pour la recharge sans fil de nombreux produits, de l'électronique grand public à la micro-mobilité en passant par la robotique.

