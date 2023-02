Wochit lance un générateur de vidéos gratuit, optimisé par l'intelligence artificielle, qui permet de créer instantanément des vidéos d'aspect professionnel et éditables

NEW YORK, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Wochit, un leader dans le secteur de la création vidéo SaaS, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouvel outil de création vidéo, l'Assistant Wochit (disponible à l'adresse www.wochit.ai ). La solution exploite les capacités d'IA mises à disposition par ChatGPT et permet aux utilisateurs de générer des vidéos d'aspect professionnel à partir d'une simple description textuelle. L'Assistant prend en compte l'invite et élabore un script, des scènes, des séquences, des graphiques, de la musique et des effets, pour produire une vidéo qui peut être téléchargée telle quelle ou modifiée et affinée à l'aide de l'éditeur vidéo en ligne Frame de Wochit.

« La révolution de l'IA générative et le potentiel qu'elle apporte à la création de vidéos ont été au cœur de nos récents efforts de R&D. Nous sommes conscients de cette grande opportunité et nous avons travaillé dur pour expérimenter les moyens d'incorporer et de tirer parti de cette technologie afin de rendre nos produits encore meilleurs pour nos clients », a déclaré Dror Ginzberg, fondateur et PDG de Wochit.

« Alors que nous sommes encore en train de développer et d'évaluer les meilleures façons d'intégrer cette technologie dans nos produits de base, nous avons voulu partager certains de nos développements avec le monde. C'est notre façon de non seulement ouvrir la voie à la création de vidéos d'IA générative, mais également de contribuer aux efforts d'examen et de test des capacités et des limites que créent ces technologies innovantes. »

Les créateurs sont constamment à la recherche de nouveaux moyens de diffuser leurs idées et leurs visions rapidement et de manière professionnelle. L'Assistant Wochit répond à ce besoin, en offrant à tout créateur la possibilité de créer un contenu créatif et convaincant sans compromettre la rapidité.

Pionnier dans le domaine de la création vidéo depuis plus de 10 ans, Wochit met ses connaissances et son expertise au service de tous ses produits. L'Assistant utilise Frame, l'éditeur en ligne de Wochit basé sur des scènes. Une fois la vidéo générée, les utilisateurs ont accès à une version complète, où ils peuvent développer, modifier et améliorer leurs créations.

Avant le lancement public, Wochit a mis l'assistant à la disposition d'un groupe restreint de clients afin de recueillir des commentaires. Parmi ces entreprises figuraient Burda, LOCALiQ, Grupo Milenio, Business Insider Germany et Groupe Cerise, qui reconnaissent toutes l'importance de l'IA et qui étudient et examinent activement les implications et les possibilités de ce domaine. Les observations faites par ces partenaires ont déjà commencé à alimenter la conception de la mise en œuvre de cette technologie dans les offres de produits de base de Wochit.

Wochit apporte la puissance de la création vidéo aux entreprises mondiales depuis plus de dix ans. C'est un partenaire de confiance de certaines des plus grandes entreprises de médias au monde, et il permet la création de vidéos pour des entreprises technologiques, des marques et des marchés de premier plan. Le portefeuille de Wochit comprend une variété d'outils de montage basés sur le cloud, conçus pour plusieurs cas d'utilisation, flux de travail et volumes. Les produits de Wochit rendent la création, le versionnage, l'automatisation et la publication simples et intelligents.

