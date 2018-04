WorkFusion lève 50 millions de dollars pour un financement de série E afin de proposer aux entreprises des robots logiciels basés sur l'intelligence artificielle

WorkFusion a également annoncé plusieurs changements au sein de son équipe de direction. Alex Lyashok, ancien président, a été nommé PDG et membre du conseil d'administration à compter du 1er avril 2018. Max Yankelevich, cofondateur et ancien PDG, poursuivra son travail au sein de l'entreprise en tant que directeur de la stratégie et conservera son siège au conseil d'administration. Peter Cumello a rejoint WorkFusion en tant que directeur financier. Il a précédemment dirigé des organisations financières mondiales en tant que directeur financier chez Text100, directeur financier pour l'Amérique du Nord chez Accenture et directeur général adjoint des finances chez Avanade. Homaira Akbari a rejoint le comité consultatif de WorkFusion. Elle est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises publiques Fortune 500 dont Banco Santander SA et PDG d'AKnowledge Partners. Elle a occupé des postes de haute direction dans des entreprises technologiques de premier ordre, dont Microsoft et Thales SA, et a été PDG de SkyBitz, Inc., un fournisseur de premier plan de solutions de suivi et de sécurité des actifs.

« La demande concernant nos produits a augmenté de 850 % en 2017, ce qui réaffirme la puissance de l'intelligence artificielle dans l'automatisation des processus métier courants tels que l'intégration des clients dans le secteur bancaire, le traitement des sinistres dans le secteur des assurances ou les comptes fournisseurs dans les services partagés », explique Alex Lyashok, PDG de WorkFusion. « Nous avons été les premiers à lancer la RPA basée sur l'intelligence artificielle, les premiers à lancer la RPA gratuite avec RPA Express ainsi que les premiers à lancer la formation gratuite avec Automation Academy. Nous continuerons à faire œuvre de pionniers sur le marché et nous continuerons à aider nos clients à planifier l'avenir de leur entreprise en nous assurant de l'efficacité des tâches. »

« L'automatisation intelligente est la prochaine étape pour non seulement améliorer l'efficacité de la main d'œuvre, mais aussi développer les entreprises bien établies grâce à des initiatives numériques. Et, dans ce domaine, WorkFusion est le leader incontesté », a déclaré David Hawkins, fondateur de Hawk Equity. Brian Frank, associé directeur de Declaration Partners, poursuit en ajoutant que « la technologie d'automatisation de WorkFusion résout des problèmes opérationnels critiques pour les entreprises. Après de nombreuses études de marché et des discussions avec les clients et les analystes, il est clair que WorkFusion a de bons arguments démontrant que l'intelligence artificielle va transformer le fonctionnement des entreprises. »

À propos de WorkFusion

Le logiciel de RPA basé sur l'intelligence artificielle de WorkFusion permet de créer et gérer des robots logiciels exécutant des tâches répétitives. Conçus pour les entreprises principalement axées sur les données, ses produits automatisent les processus à volume élevé en réunissant l'intelligence artificielle, la RPA et les employés au sein d'une seule et même plateforme intuitive. D'importantes entreprises des secteurs bancaire, des assurances et de la santé et d'autres secteurs à forte consommation de données ont choisi WorkFusion pour son offre intégrée, son coût total de possession le plus intéressant du marché et son apprentissage automatique natif. Le siège de WorkFusion se trouve à New York et l'entreprise possède des bureaux dans huit pays d'Europe et d'Asie. Pour plus d'informations sur WorkFusion, consultez www.workfusion.com.

Contact :

Michele Nerio

646-652-7336

LA SOURCE WorkFusion

Liens connexes

http://www.workfusion.com