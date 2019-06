Worldpay lance une solution d'optimisation des paiements conformément à la directive PSD2

Le SCA Exemption Engine recourt à l'intelligence artificielle pour contribuer à réduire les frictions et les coûts pour les commerçants en ligne

LONDRES, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Dans le contexte de l'entrée en vigueur le 14 septembre 2019 des exigences de la PSD2 en matière d'Authentification forte du client (dite SCA), Worldpay, Inc. (NYSE: WP) va lancer le SCA Exemption Engine pour les commerçants agissant dans l'Espace économique européen (EEE) afin de réduire les frictions liées à l'expérience de paiement en ligne.

Selon les exigences de la SCA, seul un acquéreur peut demander une exemption auprès de l'émetteur au nom du commerçant. Le SCA Exemption Engine de Worldpay, dont l'intégration est minime, est une solution unique qui recourt à l'apprentissage automatique pour mettre en œuvre l'exemption SCA la plus applicable à un payement individuel. Le modèle prédictif du SCA Exemption Engine s'est construit en analysant dans la région les données de paiement de Worldpay dominantes sur le marché, ainsi que les profils des émetteurs exclusifs, qui déterminent la décision de la solution.

« Avec une stratégie d'exemption réussie qui peut également évoluer grâce à l'intelligence artificielle, nos commerçants pourront se préparer pour le mandat SCA », a affirmé Asif Ramji, chief product and marketing officer chez Worldpay, Inc. « Le SCA Exemption Engine peut contribuer à réduire les frictions au moment du paiement en ligne en demandant une exemption de SCA dès qu'elle est possible. Par ailleurs, en tant qu'acquéreur et prestataire de passerelle pour un commerçant, Worldpay peut procéder à l'analyse de la transaction pour sélectionner et appliquer les exemptions les plus appropriées, car nous disposons d'une vue d'ensemble complète du cycle de vie du paiement. »

Le SCA Exemption Engine fonctionne en examinant les exemptions éligibles, telles que les transactions à bas risque, puis en réalisant une évaluation des risques en temps réel en se fondant sur les données relatives à l'acheteur, au commerçant, à l'émetteur et au paiement, par exemple à l'aide des habitudes d'achat, les empreintes numériques, la géolocalisation, les préférences de l'émetteur, et l'apprentissage automatique axé sur la détection des anomalies. Les transactions éligibles sont ensuite exemptées de SCA et peuvent être envoyées à l'émetteur pour obtenir une autorisation1.

Le SCA Exemption Engine, combiné au 3DS Flex de Worldpay, qui supporte le dernier 3DS2 (EMV 3DS) ainsi que les authentifications 3D Secure (3DS) traditionnelles,2 peut aider les commerçants à réduire les coûts et la complexité en bénéficiant d'un véritable service de bout en bout proposé par un seul prestataire.

Le SCA Exemption Engine de Worldpay peut contribuer à réduire le nombre de transactions dont a besoin une entreprise pour passer à l'authentification à double facteur. Si un commerçant a également souscrit à la solution 3DS Flex de Worldpay, ces transactions non éligibles pour une exemption seront authentifiées pour garantir la conformité aux exigences de la PSD2.

Le SCA Exemption Engine sera disponible avant l'échéance de septembre, et les commerçants peuvent souscrire à 3DS Flex dès maintenant. En outre, plus tard dans l'année, Worldpay étendra FraudSight à des entreprises du monde entier afin de leur permettre d'augmenter leur niveau de sécurité. FraudSight est la nouvelle génération de la solution internationale de Worldpay pour la détection omnicanal des fraudes, qui recourt à l'IA et à l'apprentissage automatique pour éviter les fraudes et renforcer la conformité à la SCA.

Worldpay travaille intensément avec les régulateurs, les associations professionnelles, les émetteurs, les réseaux de paiement, les partenaires et les commerçants pour aider les entreprises à se préparer à la PSD2. Pour plus d'informations sur les solutions de Worldpay destinées à aider les commerçants à se conformer à la PSD2, à savoir le SCA Exemption Engine, 3DS Flex et FraudSight, consultez le guide de Worldpay pour vous savoir ce qui vous attend, quelles sont les échéances et comment vous y préparer : https://www.worldpay.com/global/psd2

