Worldpay lanceert oplossing om betalingen onder PSD2-richtlijnen te optimaliseren

De SCA Exemption Engine gebruikt machine learning om problemen te verminderen en kosten te verlagen voor online handelaren

LONDEN, 4 juni 2019 /PRNewswire/ -- De PSD2-verplichting voor Strong Customer Authentication (SCA) wordt van kracht op 14 september 2019, en Worldpay, Inc. (NYSE: WP) lanceert de SCA Exemption Engine voor handelaren die actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) om problemen bij het online afrekenen te verminderen.

Onder de SCA-richtlijnen kan alleen een acquirer vrijstellingen voor issuers indienen namens de handelaar. De SCA Exemption Engine van Worldpay heeft vrijwel geen integratie nodig en is de eerste oplossing in zijn soort die gebruik maakt van machine learning om de meest geschikte SCA-vrijstelling voor een individuele betaling toe te passen. Het voorspellend model van de SCA Exemption Engine is gemaakt door de toonaangevende betalingsgegevens van Worldpay in de regio te analyseren, alsmede eigen issuerprofielen, die informatie bieden voor de besluitvorming van de oplossing.

"Met een succesvolle vrijstellingsstrategie die ook machine learning kan toepassen, kunnen onze handelaren zich voorbereiden op de SCA-verplichting," vertelt Asif Ramji, hoofd product en marketing bij Worldpay, Inc. "De SCA Exemption Engine kan helpen de problemen bij het online afrekenen verminderen door waar mogelijk te vragen om een vrijstelling van SCA. Daarnaast kan Worldpay, als acquirer en als gateway provider voor een handelaar, de transactionele analyse uitvoeren om de "best-case"-vrijstellingen te selecteren en toe te passen omdat we het volledig overzicht over de betalingscyclus hebben."

De SCA Exemption Engine werkt door het evalueren van in aanmerking komende vrijstellingen, zoals transacties met een laag risico, en daarna in real-time een risicobeoordeling uit te voeren op basis van gegevens over de klant, handelaar, issuer en betalingsgegevens, zoals kooppatronen, deep device fingerprinting, geolocatie, voorkeuren van de issuer en op anomaly detection gerichte machine learning. Transacties die hiervoor in aanmerking komen worden dan vrijgesteld van SCA en kunnen naar de issuer voor snelle autorisatie[1].

De SCA Exemption Engine, gekoppeld aan Worldpay's 3DS Flex, die zowel de nieuwste 3DS2 (EMV 3DS) als de traditionele 3D Secure (3DS) authenticaties ondersteunt[2], kan handelaren helpen om kosten en complexiteit te verlagen door een echte end-to-end-service te gebruiken via een enkele provider.

De SCA Exemption Engine van Worldpay kan het aantal transacties dat een bedrijf via twee-factor-authenticatie moet sturen helpen verminderen. Wanneer een handelaar ook geabonneerd is op de 3DS Flex-oplossing van Worldpay, worden de transacties die niet in aanmerking komen voor een vrijstelling geauthenticeerd om ervoor te zorgen dat er aan de regels van PSD2 wordt voldaan.

De SCA Exemption Engine zal verkrijgbaar zijn vóórdat de richtlijn in september van kracht wordt, en handelaren kunnen zich nu al abonneren op 3DS Flex. Daarnaast zal Worldpay later dit jaar FraudSight uitbreiden naar bedrijven over de hele wereld, waarmee zij hun beveiligingsniveau kunnen verhogen. FraudSight is de hypermoderne omnichannel-oplossing voor internationale fraude-detectie van Worldpay, die gebruik maakt van AI en machine learning om fraude te voorkomen en te zorgen voor betere naleving van SCA.

Worldpay werkt intensief samen met toezichthouders, brancheverenigingen, issuers, betalingsnetwerken, partners en handelaren om de branche te helpen bij de voorbereiding op PSD2. Ga voor meer informatie over de oplossingen die Worldpay heeft ontworpen om handelaren te helpen bij de naleving van de PSD2: de SCA Exemption Engine, 3DS Flex en FraudSight, naar Worldpay's gids om te zien wat er wanneer gaat komen en hoe u zich kunt voorbereiden: : https://www.worldpay.com/global/psd2

Over Worldpay

Worldpay, Inc. (NYSE: WP) is een toonaangevend bedrijf op het gebied van betalingstechnologie met unieke mogelijkheden om de wereldwijde omni-commerce een boost te geven. Met een ongeëvenaard geïntegreerd technologieplatform biedt Worldpay een uitgebreid pakket van producten en diensten wereldwijd, via één leverancier. Worldpay verwerkt jaarlijks meer dan 40 miljard transacties en ondersteunt meer dan 300 betaalmogelijkheden in 146 landen en 126 valuta's. De focus van het bedrijf is gericht op uitbreiding naar snelgroeiende markten en klantsegmenten, waaronder wereldwijde e-commerce, geïntegreerde betalingen en B2B. Bezoek ons op www.worldpay.com.

