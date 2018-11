Wreaths Across America étend sa mission à la Normandie

Une association à but non lucratif va déposer 9 387 couronnes en l'honneur de tous les soldats reposant dans le cimetière américain de Colleville-sur-Mer

COLUMBIA FALLS, Maine et NORMANDIE, France, 8 novembre 2018 /PRNewswire/ -- L'association Wreaths Across America (WAA) annonce aujourd'hui que les autorités françaises l'ont autorisée, sur la base des garanties phytosanitaires fournies par le ministère américain de l'agriculture (USDA), à déposer 9 387 couronnes de sapin Baumier fabriquées dans le Maine. Le samedi 1er décembre 2018, elles seront placées sur les tombes de tous les soldats inhumés au cimetière américain de Colleville-sur-Mer en France. Il s'agit de l'un des 14 cimetières militaires américains de la Seconde Guerre mondiale situés à l'étranger. Le terrain est une concession perpétuelle du gouvernement français. Les présidents américain Dwight D. Eisenhower et français René Coty ont inauguré officiellement le cimetière le 18 juillet 1956.

C'est la première fois que la WAA, dont la mission consiste à commémorer (Remember) ceux qui sont tombés, à Honorer ceux qui ont servi et à enseigner (Teach) à la prochaine génération la valeur de la Liberté, envoie des couronnes de sapin Baumier fabriquées aux États-Unis pour les déposer en terre étrangère. L'événement de décembre, fruit d'une collaboration entre le cimetière américain de Colleville-sur-Mer et l'American Battle Monuments Commission (ABMC), se déroulera comme suit : cérémonie de dépôt des couronnes sur chacune des cinq plages du débarquement, à la pointe du Hoc, et présentation de couronnes par les Canadiens.

« L'American Battle Monuments Commission a pour mission d'honorer la mémoire, les actions et les sacrifices de ceux qui ont servi dans nos forces armées pendant deux guerres mondiales. Elle cadre étroitement avec la mission de l'organisation Wreaths Across America qui est de commémorer, d'honorer et d'enseigner », déclare Scott Desjardins, surintendant du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. « C'est un honneur que le cimetière américain de Colleville-sur-Mer soit le premier cimetière ABMC choisi pour un événement de cette ampleur. À l'approche du 75e anniversaire du débarquement dont l'objectif était d'établir une base en Europe de l'Ouest et de délivrer cette dernière de la tyrannie, l'organisation Wreaths Across America débarque à son tour sur les plages de Normandie pour commémorer le sacrifice des hommes et des femmes qui ne sont jamais rentrés et auxquels nous rendons hommage sur nos sites. »

Morrill Worcester, fondateur de WAA, a fait don des couronnes pour les combattants. Il rêve depuis longtemps qu'un jour, partout dans le monde, une couronne sera déposée en l'honneur de chaque vétéran américain tombé. M. Worcester déclare : « Lorsque j'ai commencé à déposer des couronnes au cimetière national d'Arlington en 1992, j'étais loin de penser que cette idée aurait un tel impact autour du monde. Apprendre que WAA pourra déposer une couronne pour chacun de ces vétérans et clamer leur nom est vraiment incroyable, et c'est un grand honneur pour moi de contribuer à cet effort de quelque manière que ce soit. »

Le transport de près de 9 500 couronnes de sapin Baumier fraîches du Maine à la Normandie nécessite efficacité et coordination. Cette opération complexe aurait été impossible sans le soutien matériel généreux de la société internationale CEVA Logistics, la capacité en fret transatlantique de United Airlines et le transport routier assuré par Metropolitan Trucking.

« Le but de Wreaths Across America est d'honorer et de commémorer tous ceux qui ont servi et se sont sacrifiés pour les libertés dont nous Américains jouissons chaque jour », déclare Wayne Hanson, président du conseil d'administration de Wreaths Across America. « C'est vraiment merveilleux d'avoir la possibilité et le soutien nécessaire pour étendre notre mission à la Normandie. Nous comptons bien poursuivre notre action jusqu'à ce tous les anciens combattants américains tombés soient honorés. »

En 1992 à Harrington dans le Maine, le fabricant Morrill Worcester cherchait comment transformer un surplus de 5 000 couronnes de Noël en hommage aux anciens combattants de notre pays. Avec l'aide de la sénatrice du Maine de l'époque, Olympia Snowe, M. Worcester a organisé le dépôt des couronnes au cimetière national d'Arlington. Cette tradition s'est poursuivie pendant plus d'une décennie avant que l'intérêt suscité au niveau national entraîne la création de l'organisation de type 501(c)3 Wreaths Across America en 2007. Depuis, le programme s'est élargi et touche maintenant la vie de milliers de familles d'anciens combattants et de bénévoles dans tous les États du pays. Pendant la seule année 2017, Wreaths Across America et son réseau national de bénévoles ont déposé plus d'un million et demi de couronnes pour les vétérans sur 1 433 sites des 50 États, en mer et à l'étranger.

Cette année, National Wreaths Across America Day tombe le samedi 15 décembre. 1 500 sites à travers le pays accueilleront des cérémonies de dépôt de couronnes organisées par des bénévoles dévoués. Pour savoir comment sponsoriser des couronnes ou être bénévole près de chez vous, rendez-vous sur le site www.wreathsacrossamerica.org.

À propos de Wreaths Across America

Wreaths Across America est une organisation de type 501(c)(3) à but non lucratif chargée de poursuivre et de généraliser la cérémonie annuelle de dépôt de couronnes au cimetière national d'Arlington débutée en 1992 par Morrill Worcester, homme d'affaires du Maine. La mission de cette organisation, Remember, Honor, Teach, consiste notamment chaque année à coordonner des cérémonies de dépôt de couronnes en décembre à Arlington, ainsi que dans des centaines de cimetières militaires et autres lieux des 50 États et de l'étranger.

À propos du cimetière américain de Colleville-sur-Mer

Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer rend hommage aux Américains tombés lors de la Seconde Guerre mondiale Il est situé sur une falaise surplombant Omaha Beach et la Manche. Il a été inauguré officiellement le 18 juillet 1956. Il s'étend sur 70 hectares et compte plus de 9 300 tombes, dont celle d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Les noms de plus de 1 500 Américains portés disparus, ou perdus ou inhumés en mer sont inscrits dans le Jardin des Disparus. La plupart des Américains reposant au cimetière de Colleville-sur-Mer ont trouvé la mort au cours du débarquement et lors des combats de la bataille des haies.

À propos de l'American Battle Monuments Commission (ABMC)

ABMC est une agence de la branche exécutive du gouvernement américain, qui a pour mission d'honorer la mémoire, les actions et les sacrifices de ceux qui ont servi dans les forces armées américaines à l'étranger depuis le 6 avril 1917. Elle est chargée de la gestion et de l'entretien de 26 cimetières et de 29 mémoriaux fédéraux, de monuments et de plaques commémoratives dans le monde entier. Elle gère également trois mémoriaux aux États-Unis.

Contacts pour la presse :

Amber Caron

Wreaths Across America

(207) 513-6457

acaron@wreathsacrossamerica.org

Hélène Chaulin

American Battle Monuments Commission

+33 (0)1 40 75 27 55 / 06 38 13 56 25

chaulinh@abmc.gov

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/681785/Wreaths_Across_America_Logo.jpg

Related Links

http://www.WreathsAcrossAmerica.org