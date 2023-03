Xinhua Silk Road : Une délégation de la ville chinoise de Shenzhen fait la promotion des perspectives commerciales de cette ville en France

BEIJING, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- Une délégation chinoise de la ville de Shenzhen (province du Guangdong, sud de la Chine) a fait la promotion des perspectives commerciales offertes par son industrie culturelle ce mardi, au Centre culturel de Chine à Paris, capitale de la France.

En présence de plus de 100 participants représentant des institutions culturelles et des entreprises françaises, l'événement entend promouvoir l'industrie culturelle de la ville, en mettant notamment l'accent sur la 19e édition de la Conférence de promotion de l'industrie culturelle (ICIF) Chine (Shenzhen) - France (Paris) et sur la Shenzhen Design Week (SZDW) (« Semaine du design »), qui se tiendront prochainement. Cela devrait également permettre de renforcer la coopération entre les deux villes et les deux pays dans le domaine de l'industrie culturelle, et plus particulièrement de la mode, du design et des expositions culturelles.

Zhang Ling, présidente de la Shenzhen Association for International Cultural Exchanges (Association de Shenzhen pour les échanges culturels internationaux), a déclaré lors de l'événement de promotion que les échanges et les communications dans le domaine de la culture et des arts avaient joué un rôle clé et renforcé l'amitié entre les peuples des deux pays depuis l'établissement de liens diplomatiques entre ces derniers en 1964.

Elle a ajouté que la ville de Shenzhen, qui a été l'un des pionniers de la réforme et de l'ouverture de la Chine et qui est une zone centrale de la Great Bay Area (GBA), était devenue l'un des moteurs de l'industrie culturelle en Chine grâce au soutien politique dont elle a bénéficié au cours des quatre dernières décennies. Il y a 15 ans, l'UNESCO nommait officiellement Shenzhen première ville de design en Chine et sixième dans le monde, et l'ICIF est considérée comme une exposition de premier plan dans l'industrie culturelle chinoise.

Anne-Marie Sargueil, présidente de l'Institut Français du Design, a elle aussi, insisté sur l'importance des échanges entre les peuples dans le secteur de la culture et des arts, et fait part de ses espoirs quant à la coopération avec Shenzhen.

She Mingyuan, responsable du Centre culturel de Chine à Paris, est convaincu que les échanges culturels par l'intermédiaire des plateformes telles que l'ICIF et la SZDW amélioreront la compréhension mutuelle entre les deux peuples et favoriseront la coopération globale dans les domaines de la culture et du tourisme.

La SZDW, initiée en 2017, est devenue une plateforme globale pour le développement de l'industrie innovante, la promotion de la ville de Shenzhen, l'incubation de talents en design et améliorer l'expérience pour un style de vie moderne et tendance.

L'ICIF, un salon international de promotion de l'industrie culturelle reconnu par l'Union des foires internationales (UFI), compte déjà 18 conventions réussies depuis 2004, date de la première édition. La 19e édition se tiendra en juin de cette année sur le thème de la numérisation de l'industrie culturelle.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333418.html

SOURCE Xinhua Silk Road