Xinhua Silk Road : La coopération intersectorielle apporte une nouvelle vitalité à la porcelaine blanche de Dehua

PÉKIN, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, le studio Jean-Charles Pigeau a tenu la cérémonie d'inauguration et de signature de l'accord de coopération dans le comté de Dehua, dans la ville de Quanzhou, dans la province chinoise du Fujian. Deshang Yunci (Xi'an) Brand Management Co., Ltd. a signé un accord de coopération avec Jean-Charles Pigeau Studio et le Dehua Yishu Ceramic Research Institute, promouvant la coopération intersectorielle et apportant une nouvelle vitalité à la porcelaine blanche de Dehua, également connue sous le nom de « Blanc de Chine ».

The photo shows Deshang Yunci (Xi'an) Brand Management Co., Ltd. signing an agreement with Jean-Charles Pigeau Studio.

Jean-Charles Pigeau, vice-président de l'Association franco-chinoise d'échange culturel, est un artiste contemporain et sculpteur français de renom, qui travaille avec la Fondation Hermès et est designer de longue date pour de nombreuses marques de luxe internationales.

La porcelaine blanche de Dehua est un matériau unique qui s'aligne avec sa philosophie artistique, a déclaré Jean-Charles Pigeau. Avec la création de l'atelier, il se réjouit de renforcer la coopération et de présenter la porcelaine blanche de Dehua au monde.

Deshang Yunci s'apprête à dévoiler une série d'œuvres en porcelaine haut de gamme. Conçue par Jean-Charles Pigeau, cette série est faite d'argile de porcelaine de jade blanche développée par le Dehua Yishu Ceramic Research Institute. Mixant des éléments culturels chinois et occidentaux, cette collection présente une gamme d'œuvres d'art en céramique qui présentent une valeur artistique et économique.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/337675.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2299825/image.jpg