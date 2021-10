Xplora et Unicef Kid Power® s'associent pour collecter l'équivalent de 10 millions de bouteilles d'eau potable

PARIS, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Xplora travaille dur chaque jour pour créer un avenir meilleur pour nos enfants et ce partout dans le monde. C'est pourquoi, en collaboration avec UNICEF Kid Power®, Xplora souhaite motiver les enfants utilisateurs des montres connectées de la marque à participer à une campagne d'envergure internationale qui a pour but de distribuer l'équivalent de 10 millions de bouteilles d'eau potable à 4000 enfants du monde entier.

Si Xplora a déjà conquis près d'un demi-million d'utilisateurs dans le monde, c'est parce que nos montres connectées ne sont pas seulement des objets high-tech ou l'équivalent d'un premier smartphone pour votre enfant. En effet, Xplora souhaite faire de son mieux pour améliorer la santé des plus jeunes en leur donnant de bonnes habitudes d'hygiène de vie.

Xplora va encore plus loin en demandant à tous ses utilisateurs de les aider à collecter l'équivalent de 10 millions de bouteilles d'eau potable. Pour se faire, c'est très simple. Les montres connectées comme la Xplora X5 Play intègrent un compteur de pas qui va automatiquement transformer 1000 pas en deux bouteilles d'eau potable. Tous les jours et ce partout dans le monde, les enfants portant leurs montres vont ainsi pouvoir faire avancer une cause de premier ordre pour la santé des enfants les plus démunis.

« UNICEF Kid Power a été lancé en 2015 avec le slogan " Soyez actifs. Sauvez des vies. C'est exactement ce que cette campagne avec Xplora donne aux enfants le pouvoir de faire. Les enfants veulent faire quelque chose pour les autres mais pensent parfois : " Je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je peux vraiment faire ? Notre partenariat avec Xplora donne aux enfants la possibilité non seulement de croire qu'ils peuvent avoir un impact positif, mais aussi de le faire réellement." - Troy Hickerson, cofondateur de l'UNICEF Kid Power

Kristin Hellebust, CCO de Xplora ajoute : « Chez Xplora, notre vision est de permettre aux enfants du monde entier de découvrir comment leurs activités quotidiennes peuvent apporter un changement positif. Chaque pas que fait l'enfant Xplora compte pour changer la vie d'un autre enfant »

