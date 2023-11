xTool accélère la production et la sortie de conception avec la nouvelle imprimante écran xTool

IRWINDALE, Californie, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 9 novembre 2023, xTool lance l'imprimante à écran xTool (« l'imprimante à écran »), une réinvention de l'imprimante standard qui combine un graveur laser et une imprimante à écran, sur Kickstarter. Cet appareil unique en son genre permettra aux utilisateurs de produire des t-shirts personnalisés et d'autres œuvres d'art grâce à l'impression à écran de précision de qualité industrielle plus rapide, et abaissera le seuil technologique requis par les utilisateurs. Cela signifie que des artistes et des créateurs de mode avancés, ainsi que des créateurs et des fabricants locaux, pourront donner vie à leurs inspirations.

Grâce à la gravure laser, l'imprimante à écran de xTool permet aux utilisateurs de créer une plaque perforée entre 1 et 3 heures, contrairement à l'approche traditionnelle, qui peut prendre de 1 à 2 jours. L'imprimante à écran offre une précision de 6x avec sa technologie de filet pulvérisateur de qualité professionnelle et son équipement de pulvérisation de niveau industriel.

Pendant ce temps, la fabrication rapide de pochoirs à une vitesse laser étonnante est maintenant possible, rendant ainsi possible la production en une journée. Combinés aux graveurs laser xTool, dotés d'une tache laser ultra-précise, les concepteurs peuvent obtenir une précision de mouvement exceptionnelle, donnant vie à des motifs complexes avec plus de clarté. Cette technologie améliore la qualité et la quantité de la production en capturant chaque minute de détail.

L'imprimante à écran n'est pas seulement un outil pour accélérer le processus pour les créateurs de vêtements; elle change aussi la donne pour les artistes qui travaillent sur plusieurs supports. Que ce soit avec du papier, de la toile, du métal ou du bois, les artistes peuvent maintenant produire de nouvelles pièces en des temps records. La polyvalence de l'imprimante à écran démocratise la conception et la production pour tous les artistes afin qu'ils puissent travailler rapidement et avec précision. C'est une technologie qui peut être utilisée pour créer n'importe quoi; un t-shirt valant quelques dollars ou une œuvre d'art évaluée à 195 millions de dollars.

Voici d'autres spécifications clés :

Pince à dégagement rapide du cadre – Permet d'échanger facilement des pochoirs pour répondre à diverses exigences d'impression sans être limité par l'espace d'un poste de travail.

Charnière à 60° - Simplifie le processus d'impression des tâches en vrac en améliorant la facilité d'utilisation et en réduisant le risque de déversement d'encre afin que le travail et l'espace de travail demeurent propres.

Presse automatique sur l'axe Z – Simplifie le réglage de la hauteur et élimine le besoin d'effectuer plusieurs étapes lors du remplacement d'objets d'impression afin que les utilisateurs puissent facilement s'ajuster à de nouveaux matériaux, améliorant ainsi l'efficacité des travaux d'impression à volume élevé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.kickstarter.com/projects/makeblock/xtool-screen-printer-1st-screen-printing-solution-with-laser?ref=ahv2yc.

Société : XTL US INC.

Adresse : 16035 ARROW HWY IRWINDALE, Californie 91706, États-Unis d'Amérique

Tél. avant-vente : +1(970) 638-7030

Contact :

[email protected]