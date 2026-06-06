XTransfer et Société Générale s'associent pour simplifier les paiements internationaux pour les transactions commerciales mondiales

AMSTERDAM, 6 juin 2026 /PRNewswire/ -- XTransfer, la première plateforme mondiale de paiements commerciaux internationaux B2B, et Société Générale, une banque européenne leader de la banque de transaction, ont annoncé avoir signé un protocole d'accord lors de Money20/20 Europe 2026 à Amsterdam, dans l'objectif d'améliorer l'infrastructure des paiements internationaux et de développer des solutions financières intégrées à l'appui des flux commerciaux internationaux.

The MOU was announced by Neil Ni, Chief Strategy Officer of XTransfer (Third from the left), and Queenie Lo, Head of Global Transaction Banking Hong Kong (Third from the right) & Edwin Hartog, Head of Global Transaction Banking Netherlands (Forth from the left) at Societe Generale, at Money20/20 Europe 2026 in Amsterdam.

Cette coopération vise à offrir des expériences de paiement international plus efficaces, plus fluides et plus économiques, en particulier pour les entreprises actives depuis la Chine à travers l'Europe et les marchés mondiaux.

Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales se diversifient et que le commerce international devient de plus en plus numérique et interconnecté, les entreprises attendent des paiements internationaux qu'ils soient non seulement sûrs et conformes, mais aussi plus rapides, plus prévisibles et plus faciles à automatiser. Pourtant, malgré l'augmentation des flux, nombre d'entre eux restent confrontés à des frictions persistantes : des solutions de recouvrement fragmentées, une transparence limitée en matière de frais et de change, des délais de règlement trop longs et des exigences de conformité complexes d'un pays à l'autre.

Dans ce contexte, XTransfer et Société Générale uniront leurs forces respectives - résilience de niveau bancaire, expertise réglementaire et capacités d'exécution avec une connectivité numérique basée sur une plateforme - pour rationaliser les flux de paiements internationaux et améliorer l'expérience des clients à travers les marchés.

Dans le cadre du protocole d'accord, les parties étudieront le développement de solutions financières internationales intégrées. Il s'agit notamment de développer des solutions de recouvrement local et des solutions de paiements sortants qui aident les fournisseurs à recouvrer leurs créances auprès des acheteurs étrangers de manière plus efficace et plus fiable, tout en permettant aux importateurs mondiaux de payer leurs fournisseurs dans le monde entier avec plus de rapidité, de sécurité et de certitude opérationnelle de bout en bout.

La coopération porte également sur des services « Pay to China » avec des services de règlement et de transfert en USD et CNY dans la RAS de Hong Kong et en Chine continentale, renforçant la connectivité des flux commerciaux entre l'Asie et l'Europe et favorisant des règlements internationaux plus fluides.

Les parties continueront à explorer les solutions FX pour permettre une conversion rapide et fiable des devises locales dans les principales monnaies de change telles que l'USD et l'EUR, favorisant des règlements plus fluides et une plus grande certitude pour les négociants internationaux.

Bill Deng, fondateur et PDG de XTransfer, a déclaré : « Nous sommes heureux de signer ce protocole d'accord avec Société Générale pour renforcer X-Net, un réseau de règlement international B2B unifié au niveau mondial et une plateforme de gestion des risques développée par XTransfer, avec une connectivité bancaire plus approfondie pour les négociants mondiaux. En alliant les capacités de banque de transaction de Société Générale à la plateforme et au réseau mondial de PME de XTransfer, nous entendons fournir des solutions de paiement international plus numériques et plus évolutives pour les commerçants du monde entier ».

Andreea Parneci, directrice adjointe de Global Transaction and Payment Services à la Société Générale, a ajouté : « Des paiements internationaux fluides et transparents sont désormais une attente élémentaire pour les clients actifs à l'international. En associant notre infrastructure mondiale à une plateforme numérique innovante telle que XTransfer, nous continuons d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des paiements internationaux. Cette initiative reflète également notre ambition de développer davantage notre activité de banque de transaction, aidant ainsi nos clients à s'orienter dans un paysage commercial mondial de plus en plus complexe ».

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