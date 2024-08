XXImo nomme Rick Centeno au poste de CEO

UTRECHT, Pays-Bas, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- XXImo, le fournisseur de plateforme de paiement mobile innovante, est ravi d'annoncer la nomination de Rick Centeno à la fonction de CEO, avec prise d'effet au 1er août 2024. Centeno sera le fer de lance de la mission de l'entreprise, qui vise à devenir le premier fournisseur de solutions de paiement dans le secteur européen de la mobilité.

Rick Centeno

Ayant intégré l'entreprise au mois de juin, Rick Centeno apporte une grande expérience à XXImo. Son expérience approfondie du développement et de la transformation des organisations de paiement dans des entreprises de renom telles que Zalando et Booking.com fait de lui le dirigeant idéal pour atteindre les objectifs ambitieux de XXImo. Filiale d'AutoBinck Group, XXImo a pour objectif de s'imposer comme la principale plateforme de paiement multimodale sur le marché européen de la mobilité.

La plateforme XXImo repose sur des composants réglementaires et technologiques éprouvés, notamment sa licence d'établissement de paiement et de monnaie électronique délivrée par la DNB, son statut de membre principal de Visa, l'intégration d'Apple/Google Pay et les capacités cloud d'AWS. Michel Cornelissen, directeur financier d'AutoBinck Group et CEO par intérim de XXImo depuis huit mois, exprime sa confiance dans le leadership de Centeno : « La vaste expérience de Rick avec les entités réglementées et son solide leadership dans les organisations axées sur la technologie font de lui le dirigeant idéal pour XXImo, alors que nous développons considérablement nos opérations. »

Rick Centeno fait part de son enthousiasme à propos de son nouveau poste : « Je soutiens pleinement la vision de XXImo et je suis ravi de diriger l'entreprise dans sa prochaine phase. Notre plateforme intégrée de services de paiement pour la mobilité en marque blanche, associée à une technologie avancée de contrôle des dépenses, nous place dans une position unique pour jouer un rôle central dans la transition des paiements en boucle fermée vers des paiements en boucle ouverte dans l'écosystème européen de la mobilité. Je me réjouis à la perspective de relever ce défi et de contribuer à ce que XXImo devienne un acteur dominant en Europe. » Au cours des deux derniers mois, Centeno a déjà commencé à collaborer avec l'équipe de direction de XXImo, préparant ainsi le terrain pour la croissance et le succès continus de l'entreprise.

XXImo fait partie d'AutoBinck Group, un portefeuille d'entreprises actives dans les secteurs de l'énergie et de la mobilité. La mission du Groupe AutoBinck est de faciliter un accès total à des solutions innovantes en matière de mobilité et d'énergie. Le groupe génère un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, emploie 1 700 personnes et opère dans 31 pays.

À propos de XXImo

La plateforme de paiement innovante de gestion de la mobilité permet aux entreprises de développer des solutions de voyage multi-modèles en offrant des capacités de paiement innovantes, flexibles et conformes pour le carburant, la recharge des VE, le stationnement, les transports publics et d'autres services liés à la mobilité. Créé il y a 13 ans sur le site , XXImo est passé du statut de fournisseur de cartes de mobilité à celui de plateforme de services complets aidant les entreprises à créer des solutions de voyage pour leurs clients. Basée à Utrecht, l'entreprise emploie plus de 80 collaborateurs en Europe et est active au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur xximo.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2474473/Rick_Centeno.jpg