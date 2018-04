Yanmar présente deux moteurs diesel industriels de haute puissance

Images des nouveaux moteurs diesel industriels

4TN101 : https://www.yanmar.com/media/global/2018/news/engine/Yanmar_4TN101_087.jpg

4TN107 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000430/201804203158/_prw_PI2lg_dTsbZZA1.jpg

Les moteurs diesel industriels et marins doivent répondre à des réglementations strictes sur les émissions dans divers marchés, et ils doivent aussi assurer une plus grande économie de carburant et une efficacité globalement supérieure en matière de fiabilité et de durabilité afin de satisfaire la clientèle d'aujourd'hui. Yanmar depuis longtemps fournit une vaste gamme de produits répondant aux besoins de ses clients et continue de le faire avec cette présentation de deux nouveaux moteurs. Le 4TN101 et le 4TN107 représentent le résultat du riche héritage et de la longue expérience de Yanmar dans le perfectionnement d'une technologie d'avant-garde des moteurs diesel. Ils symbolisent l'engagement de la société dans la production de ce qui se fait de mieux pour un marché qui demande des moteurs diesel de haute puissance et économes en carburant.

Outre ces moteurs de haute puissance récemment mis au point, Yanmar continuera à offrir les meilleurs moteurs compacts répondant à l'attente de toute notre clientèle dans le créneau de moins de 56 kW.

Pour davantage de détails, veuillez consulter :

Communiqué de presse de Yanmar : https://www.yanmar.com/global/news/2018/04/23/41575.html

Site web des nouveaux moteurs : https://www.yanmar.com/global/engine/new-models/

À propos de Yanmar

Depuis son origine en 1912 à Osaka au Japon, Yanmar a été la toute première société ayant réussi à produire un moteur diesel compact de taille pratique en 1933. Au fil de sa croissance et avec les moteurs diesel industriels comme pierre d'angle de son entreprise, Yanmar a poursuivi l'expansion de sa gamme de produits et services, avec une expertise lui permettant, en tant que fabricant de matériel industriel, de fournir des solutions complètes. Avec des opérations d'entreprise mondiale couvrant sept domaines, Yanmar est un fournisseur de moteurs de grandes et de petites dimensions destinés au machinisme agricole et aux installations, au matériel de construction, aux systèmes d'énergie, aux équipements maritimes, aux machines-outils et composants.

Sur terre, sur mer et en ville, la mission de Yanmar est d'« apporter des solutions durables se concentrant sur les défis que rencontrent ses clients, dans la production alimentaire et l'exploitation d'énergie, afin d'enrichir la vie des gens pour tous nos lendemains ; » cette mission est le témoignage de la détermination de Yanmar à nous assurer « un futur durable ».

Pour davantage de détails, veuillez visiter le site web officiel de Yanmar Co., Ltd. : https://www.yanmar.com/global/about/

LA SOURCE Yanmar Co., Ltd.