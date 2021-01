Yealink dévoile le nouveau MeetingBar A20 certifié pour Microsoft Teams pour les petits espaces de réunion

Le Yealink MeetingBar A20, doté du chipset Snapdragon 845, fonctionne sous Android 9.0 et est conçu pour Microsoft Teams. Les puissants composants matériels assurent aux utilisateurs une expérience immersive Teams. Conçu pour les petits espaces de réunion, l'A20 intègre complètement Android OS, des fonctions audio et vidéo IA de qualité supérieure, et tout ce dont vos réunions Teams ont besoin. Réduisant les connexions compliquées grâce à un simple plug-and-play pour un démarrage rapide, le tout-en-un A20 transforme vos espaces de travail occupés en une véritable salle Microsoft Teams.

Annoncé lors du salon Microsoft Ignite 2020, le MeetingBar A20 présente de nombreuses fonctionnalités et une expérience Teams cohérente, notamment la possibilité de se joindre à l'aide d'une seule touche, un tableau blanc et une prise en charge des deux écrans. « C'est l'un des produits les plus inspirants pour Microsoft Teams que nous avons créées cette année. Nous pensons que l'A20 apporte plus de fonctionnalités améliorées pour les petits espaces de réunion et offre une expérience cohérente des équipes à chaque utilisateur », a déclaré Alvin Liao, vice-président des produits chez Yealink.

Offrir diverses options pour le contrôle des réunions Teams

L'A20 permet non seulement aux utilisateurs d'apprécier la collaboration Teams facile en utilisant le MeetingBar unique avec la télécommande ou un écran tactile, mais il offre également l'option d'un écran tactile CTP18 pour le contrôle de la réunion depuis la table de conférence, ce qui permet une expérience homogène Teams, avec notamment la possibilité de se joindre en un seul clic, la proximité, le tableau blanc, le partage de contenu, le contrôle de la caméra, etc.

Maintenez l'engagement de chacun avec une caméra alimentée par l'IA

L'appareil photo A20 avec 20 mégapixels ultra est équipé de la technologie IA, y compris le cadrage automatique et le suivi des haut-parleurs. Grâce à l'objectif grand angle de 133° et au cadrage automatique, il peut reconnaître le nombre et la position des participants, en cadrant tout le monde en douceur dans la vue la plus appropriée, même dans les petits espaces. Le Speaker Tracking avec des fonctionnalités de 20 MP apporte une réunion face à face vivante dans une expérience visuelle haute définition. De plus, grâce à son protège-objectif électrique, la caméra A20 peut s'allumer et s'éteindre automatiquement, garantissant ainsi l'intimité de vos salles de réunion.

Expérience audio HD en duplex intégral

Grâce à la technologie antibruit Yealink, à l'annulation de l'écho acoustique et à la déréverbération, l'A20 avec ses 8 microphones MEMS intégrés et son haut-parleur permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience vocale en duplex intégral sans interruption et d'être entendus et de parler clairement dans une réunion.

Une installation rapide et une gestion facile

Avec le design tout-en-un, le déploiement de l'A20 peut être vraiment facile. L'installation complète prend moins de 7 minutes, elle prend moins de place et minimise l'encombrement des câbles. En outre, la plate-forme de gestion des appareils Yealink permet de gérer facilement à distance tous les appareils Yealink. Pour en savoir plus sur le MeetingBar A20, veuillez consulter le site : https://www.yealink.com/product/meetingbar-a20-teams

« C'est passionnant de voir le portefeuille de Microsoft Teams Rooms sur Android progresser avec l'ajout de Yealink A20 », a déclaré Albert Kooiman, directeur principal de l'ingénierie et de la certification des partenaires de Microsoft Teams Devices. « Nos clients communs ont désormais la possibilité de découvrir les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Teams Rooms sur Android, notamment la réponse automatique, la demande de prise de parole et le mode « Together » pour les réunions Teams.

Avec le VC210, le tout nouveau MeetingBar A20 Yealink optimise les solutions en matière de dispositifs vidéo pour Microsoft Teams dans le cadre d'un regroupement et dans des espaces réduits. Vous pouvez explorer et choisir la meilleure solution parmi la gamme complète de solutions vidéo et vocales de Yealink pour les équipes Microsoft, y compris les appareils personnels et les appareils partagés. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.yealink.com/products_top_38.html#filter2

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1386909/Yealink.jpg

SOURCE Yealink