Yubo dévoile aux États-Unis le premier guide de bonnes pratiques pour la protection des mineurs sur les réseaux sociaux, un document novateur visant à promouvoir l'adoption de normes mondiales sur la sécurité en ligne.

Ce document, pensé comme une boîte à outils, a été récommensé par l'AFNOR Spec en novembre 2023, dans la catégorie « Une numérisation de confiance et responsable »

dans la catégorie « Une numérisation de confiance et responsable » Le document fournit des recommandations pratiques et opérationnelles pour améliorer la sécurité sur les plateformes en ligne.

PARIS, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Yubo a dévoilé en janvier à New York un nouveau document de référence sur la politique de sécurité des mineurs en ligne, élaboré en partenariat avec l' Association Française de Normalisation (AFNOR).

Sharone Franco, Directrice Juridique et des Affaires Publiques chez Yubo, a rencontré les forces de l'ordre (New York Police Department), les forces spéciales de lutte contre les crimes sur internet (ICAC) , et des organisations à but non lucratif comme l'UNICEF et End Violence Against Children à New York, pour leur présenter ce document.

Le vendredi 26 janvier, Franco était l'invitée spéciale de l'émission télévisée « Bloomberg Technology » de la chaîne Bloomberg, où elle a présenté le document et expliqué qu'il vise à fournir des solutions pratiques aux défis actuels de la sécurité en ligne. (L'interview de Bloomberg TV est disponible en ligne via la chaîne YouTube de Yubo .)

Des recommandations pratiques et opérationnelles à destination des réseaux sociaux

Grâce à cette initiative de Yubo, et avec le pilotage de l'AFNOR, des acteurs industriels, associatifs et institutionnels ont collaboré afin d'élaborer un guide de bonnes pratiques : l'AFNOR Spec "Prévention des risques et protection des mineurs sur les réseaux sociaux" spécifiquement conçu pour les réseaux sociaux, en particulier les platformes émergentes.

Ce document est conçu comme une boîte à outils rassemblant des recommandations pratiques et opérationnelles, destinées à façonner un environnement en ligne plus sûr et mieux adapté aux besoins des jeunes utilisateurs.

Il se découpe comme suit :

Vérification des comptes et assurance de l'âge ;

Détection et modération des contenus inappropriés ;

Transparence et sensibilisation ;

Le document propose des recommandations opérationnelles, établissant des normes uniformes, universellement applicables,à la fois pour les organisations du secteur public et privé. Il repose sur l'expertise d'une coalition de plus de 20 organisations, parmi lesquelles :

Meta

Yoti, le principal fournisseur de solutions d'identité numérique pour les gouvernements et l'industrie dans le monde entier

Arcom

CNIL

Yubo a été récompensée lors des Trophées Or'Normes AFNOR 2023 dans la catégorie « Une numérisation de confiance et responsable » pour son rôle moteur dans la création de l'AFNOR Spec « Prévention et protection des mineurs sur les réseaux sociaux » et sa contribution à son élaboration.

Une distinction reçue pour son engagement à mieux protéger les mineurs en ligne en fédérant des acteurs majeurs du secteur public et privé

"Pour limiter les risques de sécurité auxquels les enfants et les adolescents sont confrontés en ligne aujourd'hui et pour doter les plateformes d'outils permettant aux jeunes de rester en contact en toute sécurité avec le monde qui l' entoure, une réponse collective et collaborative à l'échelle mondiale est essentielle", déclaré Sharone Franco, qui a porté cette initiative aux côtés de l'AFNOR.

En France, 87 % des enfants âgés de 11 et 12 ans déclarent utiliser régulièrement au moins un réseau social, l'âge moyen des nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux dans le pays étant de 8 ans, selon la CNIL. L'utilisation quotidienne des réseaux sociaux et des plateformes en ligne est également répandue aux États-Unis. Selon une enquête Gallup de 2023, la majorité des adolescents américains déclarent passer au moins quatre heures par jour sur les applications de réseaux sociaux.

"Protéger les mineurs, qui utilisent de plus en plus tôt les réseaux sociaux, est une urgence. Le cadre législatif est nécessaire, mais pas suffisant. Ce document apporte du bon sens et donne matière à réflexion", déclare Julie Latawiex, responsable du développement et de l'innovation à l'AFNOR.

À PROPOS DE YUBO

Yubo est une application permettant à la Gen Z d'élargir son cercle social partout dans le monde en échangeant en temps réel avec de nouveaux amis. En éliminant les "j'aime" et les "abonnés", Yubo permet aux jeunes de se montrer sous leur vrai jour et de se connecter de manière aussi authentique qu'ils le feraient hors ligne. La sécurité est un pilier de la plateforme, et Yubo est fier d'être la première application au monde à introduire un système de vérification de l'âge des utilisateurs, ainsi qu'une modération en temps réel des livestreams. Fondée en France en 2015, Yubo est aujourd'hui utilisée à travers plus de 140 pays, et compte plus de 80 millions d'inscrits. Rendez-vous sur yubo.live pour en savoir plus.

Contact Presse YUBO: Cécile Lipovetzky - [email protected] - +33 (0)6 09 84 01 08

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1897964/4555514/Yubo_Logo.jpg