Yulin dans le Guangxi accueille les événements culturels de la fête de Duanwu 2023

YULIN, Chine, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Une course de bateaux-dragons s'est élancée sur la rivière sous un soleil estival, tandis que les spectateurs sur les rives hurlaient et que les tambours des bateaux retentissaient. Voilà un aperçu de l'excitation qui a entouré le festival des bateaux-dragons sur invitation « Shui Yun Jing Du » qui a eu lieu dans l'après-midi du 20 juin à Yulin, dans la région autonome zhuang du Guangxi. Le même jour, la cérémonie d'ouverture du carnaval culturel du Duanwu 2023 de la ville de Yulin « Dragon du Duanwu, vagues de Yulin » et de la campagne semestrielle Vie Joyeuse et Shopping Heureux, ont eu lieu au parc des expositions de Yulin Garden.

Cette année, la célébration traditionnelle chinoise de la fête du Duanwu sera célébrée le 22 juin. Savourer des zongzis, des boulettes de riz gluant, découvrir le patrimoine culturel immatériel et assister aux courses de bateaux-dragons ont longtemps été les coutumes traditionnelles de la fête du Duanwu à Yulin, appréciées de la population locale. Entre le 20 et le 24, la ville de Yulin a accueilli une douzaine d'activités, notamment le festival des bateaux-dragons sur invitation « Shui Yun Jing Du », le bazar du patrimoine culturel immatériel « Yulin Style, China Chic » et la cérémonie d'inauguration du la Nuit du marché de la consommation touristique culturelle du Guangxi 2023 (Yulin - Marché principal). Divers comtés, villes et districts de Yulin ont aussi simultanément parrainé et organisé des événements culturels touristiques et commerciaux uniques, avec au total plus de 25 activités selon le département de la publicité de l'administration municipale de Yulin.

Le jour de la cérémonie d'ouverture, les festivités ont débuté avec une performance intitulée Jubilation du Dragon et du Lion, aux côtés des Charmes des Hakkas, un opéra de la cueillette du thé de la région autonome zhuang du Guangxi, au sud, et un patrimoine culturel immatériel national. De plus, un numéro de cirque acrobatique intitulé Pouvoir et Beauté, exécuté par le centre de protection, d'héritage et d'interprétation de la culture populaire du xian de Bobai, a également été applaudi. Les acrobaties de Yulin sont réputées pour leur développement novateur ; elles ont remporté de nombreux prix et ont été exécutées dans plus de 30 nations et régions.

Au parc des expositions de Yulin Garden, le bazar du patrimoine culturel immatériel « Yulin Style, China Chic » proposait de nombreuses activités. Le sponsor a organisé plus de 30 stands pour le patrimoine culturel immatériel, les produits et les aliments à la mode, formant une arcade immersive dégageant des charmes old-school et chinois chics, permettant aux visiteurs de se délecter des plaisirs de la culture traditionnelle tout en passant un bon moment.

Au cours du festival des bateaux-dragons sur invitation « Shui Yun Jing Du », 12 équipes de bateaux-dragons ont participé à une course palpitante. Sur un parcours de 300 mètres, avec quatre pistes de course, des navires de 22 personnes et plus de 300 coureurs, cette course a attiré des foules de locaux et de touristes rassemblés sur les rives de la rivière pour assister de près au charisme et au dynamisme uniques de la fête du Duanwu. Les battements de tambour ont amplifié les acclamations et les cris passionnés, et l'atmosphère était vibrante d'énergie.

Située dans le sud-est de la région autonome zhuang du Guangxi, Yulin est un endroit magnifique et ces dernières années, la ville a simultanément mis en œuvre de nombreuses mesures pour promouvoir le développement de haute qualité de ses industries culturelles et touristiques. Se positionnant comme une « ville culturelle et touristique forte », Yulin a été inclus dans le deuxième lot de villes pilotes pour la consommation culturelle et touristique nationale, et fait partie des cent meilleures villes pour le tourisme de santé en Chine.

