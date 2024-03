Dans le communiqué de presse, Zambon et Vectans Pharma annoncent le lancement de Virpaxâ en France, traitement muco-adhesif à base d'aciclovir inhibiteur spécifique des herpès virus, émis le 27 mars 2024 par Zambon et Vectans Pharma sur PR Newswire, nous sommes informés par le client que le titre devrait lire "Zambon et Vectans Pharma annoncent le lancement de Virpax® en France, traitement muco-adhesif à base d'aciclovir inhibiteur spécifique des herpès virus" plutôt que "Zambon et Vectans Pharma annoncent le lancement de Virpaxâ en France, traitement muco-adhesif à base d'aciclovir inhibiteur spécifique des herpès virus" comme incorrectement transmis par PR Newswire. La version corrigée complète suit :

Zambon et Vectans Pharma annoncent le lancement de Virpax® en France, traitement muco-adhesif à base d'aciclovir inhibiteur spécifique des herpes virus

L'herpès labial se déclare chez environ 1 Français sur 7 1 , soit près de 10 millions de personnes.

, soit près de 10 millions de personnes. Chez les personnes concernées, le virus se réactive régulièrement avec en moyenne 3 à 4 épisodes par an 1 .

. Vectans Pharma, spécialiste du développement de galéniques innovantes, annonce un partenariat avec Zambon France pour la commercialisation de Virpaxâ en automédication.

ISSY-LES-MOULINEAUX, France, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Zambon France, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le traitement de la douleur, des maladies respiratoires et des maladies rares, et Vectans Pharma, spécialiste du développement de nouvelles galéniques pour potentialiser la biodisponiblité des actifs, annoncent, dans le cadre d'un partenariat, le lancement de Virpax® en France. Virpax® est un médicament à l'aciclovir sous forme de comprimé buccogingival muco-adhésif, pour l'adulte immunocompétent ayant de fréquentes poussées d'herpès labial.

L'herpès labial ou « bouton de fièvre », une infection courante provoquée par le virus Herpès simplex (HSV1)2.

Selon les données épidémiologiques les plus récentes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67 % de la population mondiale, sont porteuses du virus3

La plupart ne présentent aucun symptôme ou développent des symptômes bénins. Les personnes atteintes sont donc nombreuses à ne pas savoir qu'elles peuvent transmettre le virus à leur insu. A l'inverse, il se déclare chez 1 Français sur 7, soit environ 10 millions de personnes1. La première contamination a généralement lieu durant l'enfance, entre 6 mois et 3 ans2. Les personnes souffrant d'herpès labial en France sont plus souvent des femmes, et 33 % ont moins de 29 ans1.

Symptômes

Les stades de l'herpès labial :

• Signes avant-coureurs : Sensation de brûlures et picotements.

• Apparition des lésions : érythèmes (rougeurs), papules (gonflements) et ulcères.

• Apparition des croûtes.

• Guérison

Les signes de l'herpès labial comprennent des lésions vésiculaires (boutons de fièvre), des ulcérations à l'intérieur ou autour de la bouche ou sur les lèvres puis des croutes2. La période d'incubation est de 3 à 6 jours. Des symptômes avant-coureurs (prodromes) peuvent survenir de 1 à 2 jours avant l'apparition des vésicules2. Les patients touchés régulièrement par l'herpès labial connaissent en moyenne 5 à 6 épisodes par an1. Les facteurs favorisant le déclenchement d'une crise peuvent être multiples4 : fatigue, stress, fièvre, exposition au soleil, menstruations etc.

Les manifestations récurrentes de l'herpès labial causent de l'inconfort chez l'adulte ainsi que des arrêts-maladie1.

En effet, l'herpès est considéré comme une maladie socialement et esthétiquement incommodante, d'après le sondage mené par Opinionway pour Zambon5. Il est disgracieux pour 93 % des répondants, gênant socialement (83 %), dur à supporter psychologiquement (55 %), voire empêche de s'épanouir dans les relations amoureuses (64 %)5. Ces résultats corroborent les conclusions de l'étude HERPESCOPE parue en 20131 qui montre que 80 % des patients français voient leur vie sociale altérée. Selon le nombre d'occurrences par an, les symptômes de l'herpès engendrent une douleur physique (chez 92 % des patients), et un état de fatigue et d'épuisement chez une majorité de patients, ayant pour effet de limiter la réalisation des tâches quotidiennes.

La maladie a également un impact négatif sur la vie professionnelle : en France, 14 % des patients se sont vu prescrire un arrêt maladie d'une durée médiane de 4,3 jours1.

Traitements

Actuellement, il existe des traitements sous forme de crème à base d'aciclovir, disponibles en automédication, qui permettent de réduire la durée des symptômes et leur gravité. Des dispositifs médicaux (patchs, gels) peuvent également être utilisés. Des antiherpétiques oraux peuvent par ailleurs être prescrits par les médecins. Cette liste n'est pas exhaustive.

Virpax®, un traitement oral par comprimé buccogingival muco-adhésif à l'aciclovir.

Virpax® est un médicament qui contient la substance active aciclovir. Il est indiqué dans le traitement des récurrences de l'herpès labial chez l'adulte immunocompétent ayant de fréquentes poussées d'herpès (voir la rubrique 5.1 du RCP). Il doit être appliqué directement sur la gencive dès l'apparition des premiers symptômes (brûlures, picotements, démangeaisons) ou signes (rougeur, gonflement). Une dose de 50 mg d'aciclovir suffit par épisode, soit un seul comprimé, qui se dissout progressivement au cours de la journée dans la salive et la muqueuse labiale.

L'étude clinique6 a démontré une réduction significative de la durée et de l'intensité des symptômes de l'herpès labial avec ce traitement.

Virpax® est disponible en pharmacie sans ordonnance. Il peut être dispensé dès l'apparition des premiers symptômes ou bien être délivré en amont d'un épisode.

Virpax® est fabriqué en France.

A propos de Zambon

Zambon est une entreprise pharmaceutique internationale fondée en 1906 à Vicenza, dont l'histoire repose sur les valeurs d'une famille italienne engagée à innover en matière de traitement et de soins pour améliorer la vie des patients. Elle emploie 2 500 personnes, dont 140 personnes en France et est présente dans 23 pays. En plus des trois domaines thérapeutiques historiques - les maladies du système respiratoire, les infections urinaires et le traitement de la douleur, Zambon se concentre sur le développement de traitements pour les maladies neurodégénératives et rares.

Pour plus d'informations sur Zambon, consulter le site https://www.zambonpharma.com.

A propos du partenariat avec Vectans Pharma

Vectans Pharma est un laboratoire pharmaceutique français d'envergure internationale, spécialisé dans le développement de nouvelles galéniques pour potentialiser la biodisponiblité des actifs. Grâce à sa plateforme d'innovation, Lauriad®, le laboratoire assure le développement de médicaments muco-adhésifs, dont Virpax® est issu. Vectans Pharma a signé en 2023 un partenariat avec Zambon pour la commercialisation de Virpax® en France.

Pour plus d'informations sur Vectans Pharma, consulter le site https://www.vectanspharma.com/.

