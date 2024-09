ZEASN devient Whale TV

Le principal fabricant indépendant de systèmes d'exploitation TV change de nom pour renforcer la sensibilisation du secteur et des consommateurs

SINGAPOUR, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Whale TV™ annonce aujourd'hui sa nouvelle identité de marque dans le cadre de l'initiative de l'entreprise visant à s'imposer comme une marque tournée vers le consommateur. Avec plus de 41,1 millions d'utilisateurs actifs mensuels de son système d'exploitation TV, Whale TV permet aux consommateurs du monde entier de découvrir et de regarder des divertissements en toute simplicité. Depuis la création de l'entreprise en 2011, Whale TV était commercialisée uniquement auprès des marques et des usines de télévision. Le leader indépendant des systèmes d'exploitation pour téléviseurs s'est fixé pour objectif de sensibiliser les marques de téléviseurs et les consommateurs et de populariser son système d'exploitation intelligent.

ZEASN Is Now Whale TV

« Nous visons à offrir une meilleure expérience à tout le monde et sommes convaincus que les téléviseurs intelligents devraient offrir aux téléspectateurs une expérience de visionnage plus intelligente, plus personnalisée et plus intuitive. En créant une utilisation plus fluide, plus intuitive et plus centrée sur le consommateur, notre système d'exploitation TV permet de trouver, de découvrir et d'apprécier la télévision de manière infiniment plus satisfaisante », déclare Jason He, CEO, Whale TV.

En outre, Whale TV fusionne les services de diffusion télévisuelle gratuite qu'elle possède et exploite, rlaxx TV et Whale Live, en un nouveau service baptisé Whale TV+. Whale TV+ sera entièrement intégré dans la prochaine version de Whale TV avec le lancement de Whale OS 10. Au fil du temps, Whale TV+ sera également disponible sur d'autres plateformes de streaming TV. L'intégration plus poussée dans le système d'exploitation permet aux consommateurs de trouver plus facilement des divertissements gratuits et aide les fournisseurs de contenu à susciter un engagement significatif pour leurs offres. Whale TV+ permettra aux téléspectateurs de regarder des milliers d'heures de télévision gratuite, en direct ou à la demande.

L'identité de la marque Whale TV a été conçue pour que la marque soit accessible, amicale et ludique. Alors que ses ingénieurs exploitent des technologies complexes pour résoudre les problèmes rencontrés par les consommateurs dans leur expérience télévisuelle, sa palette de couleurs vives, son ton et son design permettent aux utilisateurs de se sentir immédiatement à l'aise.

« Le marché des systèmes d'exploitation TV pouvant faire l'objet d'une licence s'accélère rapidement et Whale TV est probablement l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie. Pour nous préparer correctement à l'avenir, je pense qu'en plus de l'échelle, nous devons construire une marque reconnue et préférée par les marques de télévision, les fournisseurs de contenu, les annonceurs et les consommateurs. Au lieu de procéder à des changements progressifs, nous avons pris la décision audacieuse de repartir d'une page blanche. Par conséquent, le cœur narratif de la marque Whale TV est si simple qu'il évoluera plus vite », déclare Mike Duin, vice-président du marketing et de la communication, Whale TV.

À propos de Whale TV

Whale TV est un système d'exploitation indépendant qui rend les téléviseurs intelligents et simples à utiliser. Depuis sa création en 2011, la société a travaillé avec plus de 400 marques de télévision et permet à plus de 41,1 millions de téléviseurs actifs mensuellement dans le monde entier d'aider les consommateurs à découvrir, trouver et regarder leurs divertissements préférés. Grâce à son système d'exploitation TV facile à utiliser, l'entreprise met en relation les consommateurs, les marques de télévision, les fournisseurs de contenu et les annonceurs. Whale TV est basé à Singapour et ses équipes collaborent dans le monde entier pour optimiser l'expérience de chacun.

