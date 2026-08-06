Zendure étend son écosystème énergétique domestique alimenté par l'IA en France grâce à un partenariat stratégique avec Sobry

Grâce au stockage intelligent et à la tarification dynamique, les ménages français peuvent économiser jusqu'à 625 € par an ; cette offre est désormais disponible aussi bien pour les propriétaires que pour les locataires.

PARIS, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionnier mondial des systèmes de gestion énergétique domestique (HEMS) connectés, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Sobry, marquant ainsi la première intégration de Zendure avec un fournisseur de tarification dynamique de l'électricité en France, sous le thème « Énergie intelligente, avenir dynamique ». Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la stratégie de Zendure visant à mettre en place un écosystème énergétique domestique ouvert et basé sur l'IA, permettant aux foyers français d'optimiser automatiquement le stockage par batterie et leur consommation d'électricité.

Zendure and Sobry announce a strategic partnership

La gestion énergétique basée sur l'IA s'allie à la tarification dynamique

Sobry est un fournisseur d'électricité français proposant une tarification dynamique indexée sur le marché de gros EPEX SPOT. Ce partenariat associe le système HEMS alimenté par l'IA de Zendure aux tarifs d'électricité du lendemain proposés par Sobry, afin d'automatiser l'optimisation énergétique des foyers.

Au cœur du système se trouve le HEMS de Zendure, qui reçoit directement les données de Sobry relatives aux tarifs d'électricité pour le lendemain. ZENKI, l'agent énergétique basé sur l'IA de Zendure, présenté dans le cadre de l'écosystème ZEN+ HOME lors du salon Intersolar Europe 2026, analyse ensuite ces informations tarifaires en tenant compte de l'état des batteries, des habitudes de consommation du foyer et des prévisions de production solaire afin d'élaborer une stratégie énergétique optimisée. En coordonnant en continu la recharge, le stockage et la consommation d'électricité, le système recharge automatiquement la batterie lorsque les prix de l'électricité baissent et privilégie l'utilisation de l'énergie stockée lorsque les prix augmentent, aidant ainsi les foyers à utiliser de manière plus rationnelle tant l'électricité du réseau que l'énergie solaire.

Les ménages peuvent réaliser jusqu'à 625 € d'économies par an en associant le service de tarification dynamique de Sobry au SolarFlow 2400 AC+ ou 2400 Pro de Zendure (équipé de deux batteries AB3000L d'une capacité totale de 8,16 kWh), en se basant sur une maison alimentée à l'énergie solaire dont la consommation électrique annuelle s'élève à 6 000 kWh, grâce à l'optimisation automatique des moments de recharge et d'utilisation de l'énergie stockée. Par rapport à un tarif Tempo classique, les utilisateurs de Zendure peuvent également réaliser jusqu'à deux fois plus d'économies, ce qui souligne l'intérêt de combiner une gestion énergétique basée sur l'IA avec une tarification dynamique de l'électricité.*

Alors que la France continue de développer l'adoption de l'énergie solaire résidentielle, les propriétaires recherchent de plus en plus des solutions permettant d'optimiser l'autoconsommation tout en réduisant leurs dépenses d'électricité. Selon Enedis, à la fin de l'année 2025, plus de 1,3 million de producteurs d'énergie renouvelable étaient désormais raccordés au réseau de distribution français (à la fin de l'année 2025), dont environ 850 000 autoconsommateurs, ce qui souligne la croissance rapide de la production solaire décentralisée. En intégrant directement les données tarifaires de Sobry dans son système HEMS, Zendure permet aux ménages d'adapter automatiquement leur stratégie énergétique en fonction de l'évolution des conditions du marché.

Conçu pour le marché français de l'énergie

Le marché français de l'énergie résidentielle évolue rapidement . La poursuite de l'essor du solaire en toiture, le déploiement à grande échelle des compteurs intelligents et les nouvelles mesures de flexibilité introduites dans le cadre du TURPE 7 — notamment un tarif d'acheminement géolocalisé récompensant la flexibilité des batteries, entré en vigueur ce mois-ci (août 2026) — créent de nouvelles opportunités pour les ménages afin de mieux aligner leur consommation d'électricité sur la production d'énergie renouvelable. Dans ce contexte en pleine évolution, la gestion intelligente de la consommation énergétique domestique devient un outil indispensable pour optimiser l'autoconsommation et réduire les coûts d'électricité.

Mise en place d'un centre de gestion énergétique domestique basé sur l'IA

Ce partenariat reflète la vision de Zendure, selon laquelle le foyer est le centre névralgique énergétique de l'ère de l'IA. Conçu autour de PowerHub et optimisé par ZENKI, ZEN+ HOME réunit la production solaire, le stockage par batterie et la gestion énergétique domestique au sein d'une plateforme unique. L'intégration d'une tarification dynamique de l'électricité renforce encore la capacité du système à optimiser automatiquement les flux d'énergie, aidant ainsi les particuliers à tirer le meilleur parti à la fois de leur production solaire et de l'électricité du réseau.

« La tarification dynamique est un facteur clé pour améliorer la gestion intelligente de l'énergie », déclare Bryan Liu, CEO et fondateur de Zendure.« En associant le matériel de stockage de pointe de Zendure aux services en temps réel de Sobry, nous proposons un écosystème de gestion plus intelligent qui permet aux familles françaises de réduire leurs factures d'énergie. Cette collaboration fait de la 'conscience énergétique' une réalité, en conciliant naturellement les économies personnelles et un avenir durable. »

« Nous voulons rendre la flexibilité énergétique accessible aux ménages, et pas seulement aux géants industriels », ajoute Jérémy Assayag, CEO et cofondateur de Sobry. « L'association d'un tarif indexé sur le marché et d'une batterie domestique offre aux consommateurs un véritable pouvoir d'arbitrage : elles permettent de réduire leurs factures tout en diminuant les émissions liées aux heures de pointe. »

Disponible dès maintenant pour les foyers français

L'offre Sobry est déjà intégrée à l'application Zendure, ce qui permet aux utilisateurs de Zendure en France de s'abonner directement depuis l'application. L'abonnement ne nécessite que quelques étapes. L'utilisateur commence par définir Sobry comme source de tarification dans les paramètres de son appareil, puis autorise le partenariat entre les deux plateformes. Il est ensuite redirigé vers le portail Sobry pour finaliser son inscription et signer son contrat. Une fois l'appairage confirmé, l'appareil passe automatiquement au système de tarification dynamique de Sobry, et la gestion intelligente de ZENKI est activée sans nécessiter de paramétrage supplémentaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Zendure.

*Les estimations d'économies (jusqu'à 625 € par an) sont basées sur les prix historiques d'EPEX SPOT (avril 2025 – mars 2026) pour une habitation équipée d'un système photovoltaïque consommant 6 000 kWh par an, utilisant un système Zendure SolarFlow 2400 AC+ ou 2400 Pro avec deux batteries AB3000L (capacité totale de 8,16 kWh). Les résultats réels dépendent des fluctuations des prix du marché et de l'utilisation concrète.

À propos de Sobry

Sobry (YENKA ÉNERGIE SAS) est un fournisseur d'électricité français proposant une tarification dynamique indexée sur le marché de gros EPEX SPOT. Conçues pour les particuliers et les entreprises, ses offres d'électricité transparentes permettent aux clients de bénéficier des prix du marché en temps réel tout en favorisant une consommation d'énergie plus rationnelle. La mission de Sobry est de rendre la flexibilité énergétique accessible, en aidant les consommateurs à réduire leurs coûts et à participer activement à la transition énergétique.