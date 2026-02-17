Zenride annonce la nomination de Thomas Volpi au poste de Chief Executive Officer (CEO)

Antoine Repussard, fondateur de Zenride et membre du conseil d'administration, continue de piloter le développement commercial en tant que Chief Sales Officer (CSO), avec un focus renforcé sur les grands comptes et les partenariats stratégiques.

Cette nouvelle organisation s'inscrit dans la transformation de Zenride vers un modèle de plateforme de mobilité 360°, articulée autour d'un triptyque : un ERP dédié à la gestion de la mobilité des salariés, l'intégration et le pilotage de solutions de financements tierces, et la gestion des équipements via un réseau de plus de 1 200 partenaires affiliés.

Une gouvernance renforcée autour de l'innovation

En tant que CTO, Olivier Issaly concentre son rôle sur l'innovation technologique et le développement produit, dans un contexte de montée en puissance de la plateforme Zenride, notamment autour de la donnée, de l'automatisation et de l'IA.

« Zenride entre dans une nouvelle phase de développement, où notre technologie FLOWS devient centrale dans notre proposition de valeur. Étant à l'origine de cette plateforme, il était cohérent que j'en assure la direction en tant que CTO et que je mette toute mon énergie pour capter les nouvelles opportunités de croissance permises par la tech. »

— Olivier Issaly, CTO et cofondateur de Zenride

Thomas Volpi prend la direction générale de Zenride

Arrivé chez Zenride il y a un an, Thomas Volpi a accompagné la transformation de l'entreprise et l'alignement de son modèle autour de la performance et de la technologie. En tant que CEO, il assure désormais la direction générale avec pour mission d'accélérer la croissance et de positionner durablement Zenride comme une plateforme technologique de référence de la mobilité employeur.

« Zenride s'appuie sur une forte traction commerciale, avec plus de 25 % des groupes du CAC 40 déjà clients, et sur un modèle unique combinant technologie propriétaire, réseau de 1 200 distributeurs et solutions de financement salariés comme le FMD et la LLD. En tant que plateforme de mobilité 360°, nous sommes bien positionnés pour capter la croissance d'un marché en structuration. »

— Thomas Volpi, CEO de Zenride

Dans le cadre de l'évolution de son modèle, Zenride a également ajusté son organisation, afin d'aligner ses ressources avec le déploiement de sa plateforme de mobilité 360° et son focus sur les grands comptes, notamment du CAC 40.

Une étape stratégique soutenue par l'actionnariat, référent en matière de mobilité durable et d'innovation

Cette évolution de gouvernance est soutenue par Alter Equity, actionnaire de référence de Zenride aux côtés de RATP Innovation et Founders Future.

« Grâce à sa technologie, Zenride structure un marché qu'il a contribué à créer en France. Nous partageons avec l'équipe fondatrice l'ambition de développer massivement le modèle, au service de la décarbonation des modes de transport. La nomination de Thomas Volpi et l'évolution de la gouvernance renforcent la crédibilité de cette trajectoire.

Le parcours de Thomas, entre start up et scale up internationale, comme Houzz ou Criteo, fait de cette nouvelle organisation une étape majeure pour Zenride. »

— Félix Mounier, associé d'Alter Equity

En savoir plus :

https://cdn.prod.website-files.com/691dd44faf4c0e126385c991/6992ec15b47d526698fea81e_CP%20Announcement%20Zenride%2017%3A02%3A2026.pdf

Image - https://mma.prnewswire.com/media/2904507/Thomas_Volpi_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904506/Zenride_Logo.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2904508/CP_Announcement_Zenride.pdf

