ZIPPO & ASTRO : La magie des étoiles

PARIS, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Quand le Zippo, briquet tempête emblématique, rencontre l'univers de l'astrologie, une fusion de style personnel et de mystères cosmiques se produit. Le Zippo symbolise l'individualité, tout comme l'astrologie explore la personnalité basée sur la date de naissance. Deux façons uniques de comprendre ce qui rend chaque individu spécial.

Que vous soyez un Bélier fougueux, un Taureau pragmatique ou un Scorpion mystérieux, choisissez un briquet tempête qui correspond à votre style !

Zippo Briquet Tempe tes Zodiac Navy Matte Crédit photo : Zippo (PRNewsfoto/Zippo) Briquet Tempe te Signe Astrologique Street Chrome Crédit photo : Zippo (PRNewsfoto/Zippo)

Une nouvelle collection scintillante : choisissez votre constellation !

Explorez l'élégance astrale avec notre collection de 12 briquets tempête Zodiac Navy Matte - 57,90€ - gravés au laser avec précision, ils affichent les dates et constellations associées.

La collection Chrome des Signes du Zodiaque

Ces 12 briquets tempête, au fini Street Chrome, - 69,90€ - incarnent un signe du zodiaque sous forme d'un Emblème unique.

À propos de Zippo

Depuis plus de 90 ans, Zippo conçoit des produits fiables et durables qui permettent aux utilisateurs de vivre leur vie comme ils l'entendent. Fondée en 1932 par George G. Blaisdell, la marque s'est d'abord faite connaître dans le monde entier grâce à son fameux briquet tempête, toujours produit aujourd'hui à Bradford, en Pennsylvanie. À l'exception des optimisations apportées à la roue à silex et de la multiplication des designs et des finitions disponibles, le produit reste inchangé et bénéficie de la célèbre garantie de l'entreprise - "It works, or we fix it for free. TM". Aujourd'hui, la large gamme de produits Zippo comprend des briquets, des inserts au butane et électriques, des allume-bougies rechargeables, des allume-bougies, des lunettes de soleil, de la maroquinerie et une collection d'accessoires d'allumage et de chauffage robustes pour ravir les amateurs d'activités de plein air. Présente dans plus de 180 pays, la marque possède W.R. Case & Sons Cutlery Company, une entreprise américaine de canifs et de couteaux à lame fixe également basée à Bradford, ainsi que Northern Lights Candles, un concepteur de premier plan de bougies de luxe et d'accessoires artisanaux, basé à Wellsville, dans l'État de New York.

