ZIPPO ACCOMPAGNE LES AMOUREUX DES GRANDS ESPACES AVEC UNE SÉLECTION SPÉCIALE EXTÉRIEURS Zippo 03 janv, 2024, 15:00 GMT PARIS, 3 janvier 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche des vacances d'hiver, Zippo, la référence incontestée des briquets, réchauffe le cœur des aventuriers avec une sélection d'accessoires pensés pour la vie en extérieur. Plongez dans la large gamme de produits Zippo pour ravir les amateurs d'activités de plein air, leur permettant de vivre leur vie comme ils l'entendent. La référence iconique : le briquet Tempête, pour éclairer chaque chemin

Zippo Briquet Tempête Mountain Design 74,90€ Crédit photo : Zippo ZIPPO - Briquet Tempête Black Ice® Compass 69,90 € Crédit photo : Zippo ZIPPO Green HeatBank 6 HandWarmer 19,90€ Crédit photo : Zippo Zippo Lunettes de soleil Sport OS32 19,90€ Crédit photo : Zippo

Fondée en 1932 par George G. Blaisdell, Zippo s'est d'abord faite connaître dans le monde entier grâce à son fameux briquet Tempête, toujours produit aujourd'hui à Bradford, en Pennsylvanie.

Dès sa naissance, il est conçu pour être toujours capable de fournir une flamme fiable, quelles que soient les conditions météorologiques, et ainsi toujours éclairer le chemin de son propriétaire.

À l'exception des optimisations apportées à la roue à silex et de la multiplication des designs et des finitions disponibles, le produit reste inchangé et bénéficie de la célèbre garantie de l'entreprise - "It works, or we fix it for free ™".

Les références novatrices : un produit Zippo pour chaque besoin

Aujourd'hui, la large gamme de produits Zippo comprend, aux côtés des historiques briquets Tempête, des inserts au butane et électriques, des allume-bougies au butane et rechargeables, des bougies, des lunettes de soleil, de la petite maroquinerie, des bijoux pour homme, et une collection d'accessoires outdoor et de chauffe-mains.

Les amateurs d'activités de plein air apprécient la gamme de chauffe-mains et batteries externes 2-en-1 « Heatbank®6 », pour allier confort thermique et 6h d'autonomie lors des sorties hivernales.

Les lunettes de soleil sont aussi adaptées pour les amoureux des grands espaces, en quête de protection face à la réverbération du soleil. Zippo propose des designs pour tous les goûts, notamment des modèles aux lignes ergonomiques, compatibles avec le quotidien des sportifs comme des aventuriers.

La marque à la flamme propose également une large gamme d'allume-feux, idéaux pour démarrer un feu de camp – uniquement dans les espaces autorisés et en prenant toutes les précautions nécessaires – mais aussi pour allumer le feu de cheminée du chalet, au retour d'une balade en montagne.

Briquet Tempête Moutain Design - 79,90€

Briquet Tempête Black Ice Compass® - 77,90€

HeatBank ® 6 Rechargeable Hand Warmer - 34,90€

Lunettes de soleil Sport OS32- 49,90€

