ZIPPO ECLAIRE LES FESTIVITES AVEC UNE COLLECTION DE CADEAUX ETINCELANTS Zippo 21 déc, 2023, 12:54 GMT Partager cet article Partager cet article PARIS, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'approche des célébrations de Noël, Zippo, la référence incontestée des briquets, éclaire les festivités avec une collection de cadeaux étincelants. De la scène hollywoodienne aux cliniques de réparation empreintes de tradition, plongez dans l'éclat festif de Zippo qui résiste à l'épreuve du temps. En cette période de fête, voici notre sélection de cadeaux de dernière minute de la marque à la flamme Continue Reading

ZIPPO Portefeuille Saffiano avec fermeture Eclair (PRNewsfoto/Zippo) Briquet Tempête Brass High Polished (PRNewsfoto/Zippo) Briquet Tempête Red Matte (PRNewsfoto/Zippo) Trousse de toilette Mocha (PRNewsfoto/Zippo)

Découvrez l'Héritage Intemporel de Zippo : 5 Points Fascinants

La Naissance de "Zippo" : L'emblématique nom "Zippo" n'est pas le fruit du hasard. Imaginé par le fondateur de la marque, M. G. Blaisdell, il était séduit par le son du mot "zipper". Après avoir exploré différentes itérations, il opta pour "Zippo" en raison de son attrait moderne.

Zippo sous les Projecteurs : La flamme vacillante de Zippo a illuminé plus de 2000 films, pièces de théâtre et émissions de télévision à travers le monde. Sa présence sur la scène mondiale a solidifié son statut d'icône culturelle.

600 Millions d'Étincelles : Depuis ses débuts, Zippo a allumé plus de 600 millions d'étincelles dans le monde entier. Chaque briquet méticuleusement conçu contribue à l'histoire riche de cette marque prestigieuse.

Le Musée Zippo à Bradford : Zippo n'est pas seulement une marque ; c'est un héritage exposé dans son propre musée à Bradford. Témoignage d'un artisanat de qualité, ce havre Made in America attire des fans et des collectionneurs du monde entier. Les visiteurs peuvent s'immerger dans la tradition de la marque et même prendre la pose à côté de la voiture Zippo, rappelant le briquet emblématique.

Une Garantie à Vie : Dans un monde dominé par l'obsolescence programmée, Zippo se distingue par sa garantie à vie renommée. Avec des cliniques de réparation à Bradford, aux États-Unis, et à Emmerich am Rhein, en Allemagne, Zippo a veillé à ce que ses briquets Tempête perdurent pendant près d'un siècle. Les propriétaires n'ont jamais eu à dépenser un sou pour réparer la mécanique, quel que soit l'âge ou l'état du briquet. Reconnu mondialement pour sa durabilité et sa fiabilité, Zippo définit la norme.

